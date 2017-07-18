Kurulun açıklamasına göre banka, iddiaya göre elektronik sohbet odaları kullanarak rakipleriyle ticari pozisyonlar üzerine bilgi alışverişi yapan döviz tacirleri üzerinde yetersiz yönetim ve kontrol sergiledi.

BNP Paribas cephesiyse "Grubun operasyonlarındaki yüksek standartların açık bir ihlâli olan geçmiş suistimal nedeniyle derinden pişmanlık duymaktadır." açıklamasında bulundu.

2007 - 2013 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Bankanın açıklamasına göre cezanın ilgili olduğu işlemler 2007 ve 2013 yılları arasında gerçekleşti ve o günden bu yana BNP Paribas'ın iç denetim ve uyum önlemlerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Cezalar, kurulun döviz piyasalarındaki daha geniş bir manipülasyon soruşturması yürüttüğü sırada geldi. CNBC haberine göre Federal Rezerv Kurulu, ayrıca UBS, Deutsche Bank ve Barclays'a da yaptırım uyguladı.

Ocak ayında, eski bir BNP Paribas çalışanı döviz fiyatlarındaki manipülasyon rolü nedeniyle bankacılık sektöründe kalıcı olarak yasaklamıştı. Jason Katz isimli kişi üzerine atılan suçları kabul etmiş ve Adalet Bakanlığı döviz piyasalarındaki fiyat sahtekarlığı araştırmalarını küresel boyuta çekmişti.

Mayıs ayında ise New York eyaleti yetkilileri benzer suçlamalar ve döviz piyasalarında manipülasyon iddiasıyla BNP Paribas'a 350 milyon dolar ceza kesmişti. Bankanın bir düzine simsar ve satış görevlisinin neredeyse özgür bırakılarak suistimal içeren işlemlerde bulunmasına izin verdiği belirtilmişti.

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