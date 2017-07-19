İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka The Banker dergisinin bankaların ana sermaye büyüklüğüne göre açıkladığı "Dünyanın En Büyük 1000 Bankası" listesinde 122'nci sırada yerini aldı. İş Bankası, güçlü sermaye yapısı ve yüksek karlılık rasyolarıyla bu yıl da Türk bankaları arasında liderliği elde ederek güçlü ve öncü konumunu pekiştirirken, pek çok Avrupa bankasını da geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda Mart 2017 itibarıyla aktif büyüklüğünü 333 milyar liraya çıkaran Türkiye'nin en büyük özel bankası olduklarını belirterek, dünyanın en büyük bankaları sıralamasında Türk bankaları arasında en üst sırada yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Adnan Bali, "Gerek hane halkına gerekse ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratan sektörlere kesintisiz finansman desteği vermeyi sürdürüyoruz. İş Bankası olarak büyüklüğü sadece ekonomik büyüklük olarak algılamıyor, tüm faaliyetlerimizle çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, tüm paydaşlarımız için değer katmak olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz başarıları bu anlayışımızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasında Türkiye'den 7 banka yer alıyor.

Türkiye İş Bankası

The Banker

Dünyanın En Büyük 1000 Bankası