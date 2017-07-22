Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiyenin kredi notunu teyit etti.

Fitch Ratingsten yapılan açıklamada, Türkiyenin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Türkiyenin cari açığının eş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunun belirtildiği açıklamada, yüksek emtia fiyatlarının cari açıkta artışa neden olduğu bildirildi.

Ancak, Türkiyede ekonomik büyümenin geri döndüğünün kaydedildiği açıklamada, büyüme oranının eş ülkelerin üzerinde kalmaya devam etmesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, potansiyel olarak daha yumuşak siyasi bir ortamın, turizm sektöründe erken gelen toparlanma sinyallerinin ve daha güçlü bir dış ortamın Türkiyenin performansını destekleyeceği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, zayıf ekonomi ve artan finansal maliyetler nedeniyle olumsuz etkilenen bankaların direncini ispatladığının altı çizildi.

Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun vurgulandığı açıklamada, özel sektörün de "canlı" olduğu yorumunda bulunuldu.

Fitch, Türkiyenin büyüme oranının 2017-2019 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 olmasını öngörüyor.

Fitch Ratings

Fitch Türkiye

Fitch Türkiye kararı

Fitch Türkiye kredi notu