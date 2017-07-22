Fitch Ratings
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Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde, not görünümünün "durağan" olduğunu açıkladı

21 Temmuz 2017 Cuma, 23:14:09 Güncelleme: 22 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:21:29 AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiyenin kredi notunu teyit etti.

Fitch Ratingsten yapılan açıklamada, Türkiyenin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Türkiyenin cari açığının eş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunun belirtildiği açıklamada, yüksek emtia fiyatlarının cari açıkta artışa neden olduğu bildirildi.

Ancak, Türkiyede ekonomik büyümenin geri döndüğünün kaydedildiği açıklamada, büyüme oranının eş ülkelerin üzerinde kalmaya devam etmesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, potansiyel olarak daha yumuşak siyasi bir ortamın, turizm sektöründe erken gelen toparlanma sinyallerinin ve daha güçlü bir dış ortamın Türkiyenin performansını destekleyeceği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, zayıf ekonomi ve artan finansal maliyetler nedeniyle olumsuz etkilenen bankaların direncini ispatladığının altı çizildi.

Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun vurgulandığı açıklamada, özel sektörün de "canlı" olduğu yorumunda bulunuldu.

Fitch, Türkiyenin büyüme oranının 2017-2019 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 olmasını öngörüyor.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 50 dakika önce
    turizmde toparlanma felan yok kandırmışlar sizi fitch :D
  • Misafir 55 dakika önce
    Durağan şeye bak her kesi Kendi gibi saniyo
  • Misafir 58 dakika önce
    Abd ne isterse o olur :) Bizde onun istemediği şeyleri istediğimiz için, biz ne istersek o olmuş oluyor Yani o notu biz verdik :)))
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