Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısından aslan payını İstanbullu aldı. Katılımcının birikimine yüzde 25 katkıda bulunan devlet, geçen yıl sonu itibarıyla en yüksek katkıyı bin 707 lira ile İstanbullulara verdi. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2016 sonu itibarıyla BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25 kişi olurken, BES’teki katılımcıların fon büyüklüğü 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira olarak gerçekleşti.

7.4 MİLYAR TL KATKI SAĞLADI

Devlet katkısının fon büyüklüğü de geçen yıl sonunda 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 liraya ulaşırken, söz konusu dönem itibarıyla sistemden toplamda 44 bin 350 kişi emekli oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre katılımcı başına düşen ortalama devlet katkısında ilk sıraya bin 707 lira ile İstanbul yerleşti. Devlet katkısı tutarında ikinci sırada bin 575 lira ile Ankara yer alırken, bunu bin 504 lira ile İzmir, bin 406 lira ile Denizli, bin 388 lira ile Muğla, bin 348 lira ile Adana, bin 329 lira ile Antalya takip etti.

BİREYLERİN YÜZDE 21.2'Sİ 2. HAFTADA CAYDI

2016 yılında bireylerin yüzde 21.2’si zorunlu BES sözleşmeleri yürürlüğe girdikten sonra ikinci haftada cayma hakkını kullandı. BES’e dahil olan nüfusun yaş ortalaması 39.4, toplam fon büyüklüğü ağırlıklı BES yaş ortalaması ise 45.5 olarak kayıtlara geçti. EGM verilerine göre katılımcılara ait toplam fon büyüklüğünün yüzde 56’sına erkek, yüzde 44’üne kadın katılımcıların sahip olduğu görüldü.

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