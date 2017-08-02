Down Jones
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Dow Jones Endeksi ilk kez 22 bini aştı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:40:05 Güncelleme: 17:23:27

ABD hisse senetlerinin işlem gördüğü Dow Jones Sanayi Endeksi, ilk kez 22 bin seviyesini aşarak rekor tazeledi.

Bloomberg HT'nin hahebrine göre, Çarşamba işlemlerde 22.000'in üzerine çıkan hisse endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana dördüncü kez yuvarlak sayı cinsinden bir dönüm noktasını aşmış oldu.

Yukarı yönlü hareketini sürdüren endeksin piyasa değeri, Trump'ın başkanlık görevini devralmasından bu yana 700 milyar dolar artış kaydetti.

 

 

 

Bloomberg HT

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