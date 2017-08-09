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Eximbank faizlerinde indirim

Eximbank tarafından Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarının 10'ar baz puan indirildiği bildirildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:06:53 Güncelleme: 14:10:27 HABERTURK.COM

Eximbank tarafından yapılan açıklamada, TL kredilerinin KOBİ'lere yönlendirileceği belirtilerek, “Sevk öncesi ihracat ve ihracata hazırlık kredilerini sadece kobilere vereceğiz” denildi. 

Kobilere 2.5 milyar TL ilave kredi sağlanacağı ifade edilen açıklamada, “Reeskont Döviz kredisi faiz oranlarında yüzde 20'ye varan oranlarda indirime gideceğiz. Böylelikle vade çeşitliliği artacak, finansöam maliyetleri aşağı çekilecek” şeklinde açıklamada bulunuldu.

  • Eximbank
  • Reeskont Döviz Kredisi
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