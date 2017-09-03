100 lira adedi 67 milyon, tutarı ise 6.7 milyar lira arttı

Para çaldırma korkusu, bozduramama kaygısı veya zengin görünüp görgüsüzlük yapmama isteği gibi nedenlerle vatandaşların 200 liralık talebi azalınca Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü 200 liralık banknot sayısı azaldı.
Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Merkez Bankası’nın kayıtlarına göre tedavüldeki 200 liralık banknotların sayısı son 1 yılda adet olarak 9.7 milyon düştü. Miktar olarak da piyasadaki 200 liralık tutarı 33.6 milyar liradan 31.6 milyar liraya indi. Böylece piyasadan yaklaşık 2 milyar liralık 200 TL’lik banknot çekilmiş oldu.
İstatistiklere göre Merkez Bankası’nın piyasadaki talebe göre dolaşıma sürdüğü 200 liralık sayısı 2010 yılı başında 29 milyondu. Tutar olarak 6 milyar liraya denk gelen 200 liralık sayısı 2011 Nisan ayında 50 milyon, 2014 Mart ayında da 100 milyon adedi aştı. 2016 Temmuz ayında tepe noktasına çıkarak 167 milyona ulaşan 200 liralık sayısı sonraki aylarda düzenli olarak geriledi. Bu yıl temmuz ayında 158 milyon adede kadar indi.
PAYI YÜZDE 25’E İNDİ
Böylece piyasadaki 200’lük tutarının toplam tedavüldeki para miktarına oranı da yüzde 27’den yüzde 25’e geriledi. Piyasadaki toplam para miktarı tutar olarak geçen yıl temmuz ayında 1 milyar 809 milyonken 2017 Temmuz’da 1 milyar 895 milyon adede yükseldi. Tutar olarak da 1 yıl önce 122.4 milyar lira olan dolaşımdaki para 5.2 milyar lira artarak 127.6 milyar liraya ulaştı.
KARA PARAYA ÖNLEM
Diğer yandan dolaşımdaki 200 liralık sayısının azalmasının nedeni vatandaşların kullanım zorluğu olduğu gibi uzmanlara göre Merkez Bankası’nın bilinçli tercihi de olabilir.
Merkez, piyasadaki para miktarını eskiyen paraları çekip yerine yeni banknot sürerek düzenliyor. Uzmanlara göre Merkez, kara para trafiğini azaltmak amacıyla bilinçli bir şekilde 200 liralık banknot arzını kısmış olabilir. Avrupa Birliği ortak para birimi Euro’yu tedavüle sokarken çıkarılan 500 Euro’luk banknotlar kara para aklama amaçlı kolay kullanılacağı için eleştirilmişti.
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