Messenger’a yeni gelen özellikler Türkçe destekli özel efektler, fotoğraflar üzerine yerleştirilebilen filtreler ve sticker‘lar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla yetinmeyen Facebook, kendi servisi olan Instagram’dan da Boomerang özelliğine benzeyen bir yeniliği Messenger için kullanıma açtı.
Geçtiğimiz ay Facebook kurucusu Mark Zuckerberg görsel mesajlaşma araçları hakkında denemeler yapıldığından bahsetmişti. Bu denemeler Snapchat ve Instagram özellikleri olarak karşımıza çıkmış oldu. Hem iOS hem de Android platformları için gelen güncellemeyle birlikte kullanıma sunulan özellikler, selfie tutkunlarını çok sevindirecek gibi görünüyor.
Facebook, reklam verenler tarafından kullanılan araçlarla ilgili sorunları açıklıyor. Sosyal medya devi, üç alanda problemler tespit ettiğini açıkladı. Facebook, reklam verenlerin ve medya şirketlerinin sosyal medya platformundaki izleyicilerini ölçmek için kullandığı araçlarla ilgili bir dizi sorunu açıkladı.
Bir blog yazısında Facebook, üç alanda sorunları tespit ettiğini açıkladı: Tahmin edilen ve potansiyel kitle erişiminin hesaplanması, şirketin canlı videolarla ilgili tepkilerini nasıl raporladığı ve beğenilen ve paylaşılan buton metriklerinin mobil arama sorgusu metrikleriyle karşılaştırılmasının nasıl yapıldığı.
Sorunları çözmek için Facebook, tahmini kitle erişimini gösteren bir araçta görünen rakamları nasıl hesapladığını ve potansiyel kitle boyutlarını tahmin etmek için kullanılan yöntemin nasıl geliştirildiğini güncellendiğini duyurdu. Facebook, ayrıca, kullanıcıların canlı videolara tepkilerini nasıl verdiğini de değiştirdiğini belirtti.
Bir süredir deneme aşamasında olan ve belli başlı sayfalar tarafından kullanılabilen sistem, henüz ülkemiz için mevcut değil. Kolombiya, Meksika, Tayvan, İrlanda ve Birleşik Krallık için kullanıma sunulan çerçeve oluşturma özelliği, yakın zamanda Amerika ve diğer ülkeler için de kullanımda olacak.
Bilindiği üzere Facebook, geçtiğimiz dönemlerde profil fotoğrafları için çerçeveler oluşturma özelliğini kullanıma sunmuştu. Özellikle terör olaylarını protesto etmek ve spor müsabakalarında takımlara destek amacıyla sıkça kullanılan özellik, kısa zamanda büyük bir kitle tarafından benimsenmişti.
Yayınladığı çevrimiçi çerçeve oluşturma aracı sayesinde çok basit bir şekilde çerçeve oluşturma imkanı tanıyan Facebook, bu yeniliği ile kullanıcılarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Tasarla, yükle, gözden geçir, detaylar ekle, gör ve yönet şeklinde 6 adet adımdan oluşan çerçeve oluşturma işlemi oldukça basit tasarlanmış.
Facebook konuyla ilgili Prisma'ya yaptığı açıklamada: "Uygulamanız, videoyu bir mobil cihaz kamerasından aktarıyor ve bu zaten Facebook uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Canlı Video API'sı, insanların profesyonel kameralar, çoklu kamera kurulumları, oyunlar veya ekran görüntüleri gibi diğer kaynaklardan canlı video içeriği yayınlamasına izin vermek için hazırlanmıştır." Ifadelerine yer verdi.
Tech World Zone adlı bir teknoloji sitesinin yaptığı teste göre, platforma sürekli yeni özellikler ilave eden Facebook bununla doğru orantılı olarak telefonların pilinin 5'te 1'ini tüketiyor. Facebook'un mobil uygulamasının iPhone 6s'in şarjını yüzde 15 oranında azalttığı, Android cihazlarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu belirtiliyor. Peki Facebook'u akıllı cihazlarınızdan silmenin dışında nasıl şarj tasarrufu sağlayabilirsiniz?
Sanılanın aksine arka planda çalışan uygulamaları kapatmak pil tasarrufu sağlamak yerine telefonunuzun daha çok enerji harcamasına sebep oluyor. Zira bu işlem sırasında iPhone'lar arka plandaki uygulamaları önce yeniden çalıştırıyor ve bu da cihazın normalden fazla enerji harcamasına sebep oluyor.
Sosyal medya devi Facebook, "internet.org" isimli projesi kapsamında 40 milyon kişiye internet götürdü. Facebook'un yaklaşık 3 sene önce start verdiği "internet.org" isimli projesi kapsamında İnsansız Hava Araçları (Drone) ile dünyanın ulaşılamayan noktalarına internet erişimi götürmek için kolları sıvamıştı.
Yunan mitolojisinden ilham alınarak Aquilaadı verilen ve maksimum 20 bin metre yükseklikte uçacak olan drone'ların önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere internet erişimi sağlaması bekleniyor. Enerjisini güneşten alan ve bu sayede aylarca kesintisiz uçabilen drone'ların kanat genişliği bir Boeing 737'den biraz daha büyük, ağırlığı ise bir otomobilden daha hafif. Yaklaşık 1.5 milyar üyesi bulunan Facebook'un bu hizmeti sayesinde kullanıcı sayısını da hatırı sayılır oranda artırması bekleniyor.
Dünya üzerinde internete erişimi olmayan yaklaşık 4 milyar insanı hedef alan projenin ücretsiz olması ve gelişmekte olan ülkelerde dolaylı yollardan milyonlarca iş imkanı yaratması bekleniyor. Bugüne kadar birçok farklı uygulama tarafından özellikleri kopyalanan Snapchat için şimdi de Facebook düğmeye bastı. Uygulama içi kamera uygulamasını yenilemeye hazırlanan Facebook, son dönemin en gözde uygulaması Snapchat'teki arttırılmış gerçeklik efektlerine benzer efektler kullanacak.
Bu arada yeni kamera özelliği ile haber tüneline içerik atabileceğiniz gibi, fotoğraflarınızı sadece belirleyeceğiniz kişilere göndermek de mümkün. Şu anda İrlanda'da bazı kullanıcılar üzerinde test edilen yeni kamera uygulaması, önümüzdeki günlerde global olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook Ürün Müdürü Sachin Monga, "Facebook'ta görsel paylaşımların eğlenceli, hızlı ve esnek olmasını istiyor" sözlerine yer verirken, bu özellikle birlikte Facebook'un son dönemde düşen paylaşım oranlarını tekrar yukarıya çekmek istiyor.
Facebook, mesajlaşma platformu Messenger’ın kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bu sefer şirket, windows 10 için Messenger uygulamasını hiç kimseye çaktırmadan önemli bir özellikle güncelledi. iOS ve Android mobil platformlarında oldukça popüler olan Facebook Messenger, öne çıkan özelliklerinden olan sesli ve video çağrısı yapmayı windows 10 işletim sistemine de taşımış durumda. Windows Phone uygulamasında henüz bu servisin olmadığının altını çizelim.
Kademeli olarak geçtiğimiz haftadan beri kullanıcılara sunulmaya başladığı ifade edilen özelliğin herkese ulaştırılması yakında tamamlanmış olacak. Windows 10 için Facebook Messenger’da kullanıcılar; eğer birden fazla varsa hangi kamerayı kullanacaklarını, mikrofonlarını sessize almayı ve video yakalamayı açıp kapamayı seçebilecekler.
Söz konusu yeniliği bugün resmen duyuran sosyal medya devi, bu sayede online sipariş sitelerinin de en büyük rakibi oldu. Söz konusu yenilik hakkında ABD medyasına konuşan Facebook Başkan Yardımcısı Andrew Bosworth amaçlarının Facebook'u daha kullanışlı bir hale getirmek olduğunun altını çizdi.
Facebook, çok tartışılan bedava internet planı için yeni bir ülkeyi daha gözüne kestirmiş olabilir. Sosyal medya devi, ABD hükumeti yetkilileri ve kablosuz taşıyıcılar ile Free Basics hizmetini ABD'deki milyonlarca kişiye sunabilmek için görüşüyor; en azından Washington Post'un söylediğine göre durum bu.
2014 yılında yayınlanan Free Basics hizmeti, Dünya üzerinde internet ulaşımının olmadığı veya çok az olduğu bölgelere bazı internet sitelerini ve hizmetlerini bedava olarak sunmayı amaçlamakta. 36 ülkede ulaşılabilir olan hizmet, Facebook'un Asya, Afrika ve Latin Amerika'da etkisini arttırmasının bir yolu olmuştu.
Ancak firma, hangi içeriklerin sunulacağında net olmaması ve potansiyel olarak bazı sitelere ayrımcılık yaptığı sebebiyle bolca eleştirilmişti. Bu durum, hizmetin "Net nötrlüğü" prensiplerini - internet üzerinde bütün içerik ve hizmet tiplerinin eşit muamele görmesi - çiğnediği yönünde endişelere sebep olmuştu...
Facebook, Google ile internet sektörünün en değerli firmalarından. İnternette pek çok firmanın reklam noktasında iş ortağı olan Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi önemli isimlerin de sahibi. Google ile internet dünyasında ciddi bir rakip olan Facebook, dünyada pek çok şirket, organizasyon ve grup tarafından kullan Facebook at Work hizmetini Facebook Workplace olarak güncelledi.
Geçtiğimiz günlerde Google'ın Apps hizmetini G-Suite adı ile güncellemesinden sonra Facebook'un bu hamlesi de dikkat çekiyor. Şimdiden dünya genelinde binden fazla organizasyon ve 100 binin üzerinde grup tarafından kullanılan Workplace ile ilgili Facebook, bazı dikkat çekici veriler açıkladı. O veriler;
Hindistan, Norveç, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa, Workplace’i en çok kullanan ilk 5 ülkeyi oluşturuyor. Workplace, Antarktika haricinde her kıtada kullanılıyor. Facebook, Workplace ile özellikle ofisleri olmayan ve masa başında çalışmayan insanlar için önemli bir boşluğu dolduruyor. Facebook Workplace’in mobil özelliği sayesinde perakende sektöründe çalışanlar, gemi mürettebatları ve baristalar gibi, daha önceden geleneksel iş yeri araçlarına erişimi olmayanlar da artık bu araçlara erişebiliyorlar.
Facebook’un Workplace için yaptığı güncellemeler ise şöyle: Bu kapsamda şirketler kullanıcı başına, kullandıkları kadar ödeme yapabilecekler. Fiyatlandırma, bin adet aktif kullanıcı için aylık 2 USD, bin bir – on bin arası aktif kullanıcı için aylık 2 USD ve on bin üzerinde aktif kullanıcı için aylık 1 USD şeklinde olacak.
Workplace artık Çoklu Şirket Grupları (Multi-company Groups), Live, Tepkiler, Otomatik Çeviri, Video ve gruplar için sesli arama gibi özellikler de barındırıyor. Çoklu Şirket Grupları sayesinde farklı organizasyonların elemanları birlikte çalışabiliyor. Workplace Partner Program: Facebook, Workplace Partner Program kapsamında Deloitte ve Microsoft gibi şirketlerle işbirliği yaparak kullanıcıların Workplace deneyimini geliştirmeye odaklanıyor.
Workplace, şirketlerin Haber Akış ı, Gruplar, Chat ve Canlı Video gibi tanıdık Facebook araçlarını kullanarak birlikte daha rahat çalışmalarını sağlıyor. Workplace’in mobil öncelikli tasarlanması sayesinde insanlar dünyanın dört bir yanındaki iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabiliyor. Workplace’i kullanmak isteyen şirketler workplace.fb.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.
Sosyal dev Facebook'un şimdiye kadar bazı özelliklerini asıl mobil uygulamasından ayrıca bağımsız uygulamalar olarak da sunduğu malum. Bunun en bilinen örneklerinden birisi de elbette platformun ana Facebook uygulamasından bağımsız olarak varolan Messenger uygulaması. Messenger'ın ardından Groups adlı bağımsız bir uygulama daha duyuran firma geçtiğimiz günlerde yeni bir bağımsız uygulamayı daha tanıttı: Events.
Facebook uygulamasını halihazırda günde 100 milyonu aşkın insanın kullandığını belirten sosyal dev sadece etkinliklere yönelik yeni bir uygulama sayesinde kullanıcıların kendi bölgelerinde neler olup bittiğini bulmalarının arkadaşlarından gelen etkinlik davetlerini takip etmelerinin kolaylaşacağını umuyor.
Facebook Events uygulaması, etkinlik keşfetmenin yanında ayrıca kullanıcıların gündelik hayatlarında daha etkin bir rol oynamak adına bir tür takvim uygulaması olarak da hizmet sunuyor. Kullanıcılar ayrıca Google Takvim ve iCloud'daki etkinliklerini de Events'e aktararak bu uygulamayı cihazlarında varsayılan takvim uygulaması haline getirebiliyorlar.
Bu yeni güncelleme de daha önceden WhatsApp tarafından karşımıza çıkan uçtan uca şifreleme sistemi karşımıza çıkıyor. WhatsApp, görünüşe göre bu şifreleme sistemi üzerinde olumlu yorumlar ile karşılaşılmış ki aynı güncelleme Facebook Messenger içinde getirilmiş. Bu özellik ile iki tarafında konuşmaları şifreleniyor ve kötü amaçlı uygulamalar tarafından ulaşılması neredeyse imkansız hale geliyor.
Aynı zamanda bu güncelleme içerisinde yer alan süreli mesaj ile her ne kadar dikkat çekisi olsa da Line gibi uygulamalarda bu özelliğin önceden bulunuyor olması, Facebook'un etraftaki sevilen özellikleri getirdiğini gösteriyor. 5 saniyeden başlayan ve 1 güne kadar uzayabilen bir zaman ayarı bulunan bu gizli konuşma özelliği ile yazıştığınız kişilerden mesaj geldiği zaman, eğer ekran kilit sırasındaysa ekran üzerinde ''Biri sana mesaj gönderdi.'' yazısı çıkıyor. Her ne kadar önceden karşılaştığımız özellikler olsa bile, Facebook gibi güncel kullanımda olduğumuz bir sosyal medyada da bulunması takdiri şayan. Her ne kadar geç kalınmış olsa bile!
Facebook'ta 450 milyon kullanıcı her gün oluşturulan çeşitli gruplar üzerinde ikinci el ya da sıfır eşyayı takas etmek ya da ücret karşılığında satmak için kullanıyor. Bu alandaki potansiyeli geliştirmek isteyen Facebook, özellik için ayrı bir uygulamayı devreye soktu. "Marketplace" yani "Pazar yeri" isimli bir uygulama oluşturan Facebook, ürün alımını, satımını ya da takasını daha kolay hale getirmeyi planlıyor.
9 yıl önce benzer bir hamleyi hayata geçiren şirket, henüz elektronik ticaret pazarının tam anlamıyla gelişmemesi nedeniyle o dönem proje başarısız olmuştu. Facebook'un yeni uygulaması sayesinde artık özellik mobile cihazlar da daha aktif hale getirdi. Artık satmak istediğiniz ürünü sadece fotosunu çekerek paylaşmanız yeterli olacak.
Evet, artık iş yerinizde Facebook kullanmanız için bir engel yok. Ancak bu ifadelerimiz sizi yanıltmasın, akşam birlikte olduğunuz mekandan fotoğraf paylaşmak veya Golden Retriever’ınızın birbirinden şirin fotoğraflarınızı paylaşmayı unutun. Facebook at Work isimli uygulama bunların hiçbirine olanak tanımayacak. 10 Ekim 2016’da resmen yayınlanacak Facebook at Work, işvereninizin belirlediği iş arkadaşlarınız ile iletişiminize olanak tanıyacak. Patronunuz merhametli ise, listeye birkaç aile üyesini de ekleyebilir.
Dünyaca ünlü Bilişim Otoritelerinden Gartner’ın üst düzey yöneticisi, şirketin hamlesini şöyle yorumluyor: “Facebook, şimdiye kadar pek de iş yeri sahiplerinin içini ferahlatan bir uygulama olmadı. Aslında iş yerindeki sorunların anında çözümü için gereken her türlü iletişim uygulaması, onda mevcuttu. Facebook at Work’un geliştirilme amacı da tam olarak bu. Projeleri anında paylaşmak, maddi tablolar hakkında görüş belirtmek ve satış-pazarlama sektöründeki acil kurulum gibi eylemleri, gereken mercilerle saniyesinde paylaşmak.”
The Enderle Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Rob Enderle de, projeye sıcak bakanlardan. CEO; “İş yerlerinde kullanılan iletişim programları, IT birimlerimize sorun çıkartır. Sızma oldu mu, bir güvenlik açığı mevcut mu diye düşünüp dururuz. Çünkü sorumluluğumuz bu açıkları kapatmaktır. Ancak Facebook gibi işinin ehli bir uygulama sayesinde, rahat bir uyku uyuyabileceğiz.” açıklamasında bulundu. Diğer bir analist Jeff Kagan ise biraz temkinli. Jeff Kagan, şu ibareleri kullanıyor: “Ünlü sosyal medya servisi, elini attığı hemen hemen her alanda, daima çok başarılıydı. Lakin ilgi alanı bireysel müşteriler olmuştu. Şimdi, kurumlarla uğraşmak zorundalar.”
Aslında Messenger ile ilgili haberlerimizde sürekli değiniyoruz ancak bir kez daha değinmekte fayda var; Facebook, başından beri Messenger'ı kendi platformundan çoğu konuda bağımsız bir uygulama yapmak istiyor ve bu isteği doğrultusunda eline geçen her fırsatı kullanıyor. Hikayeler özelliğinin Messenger'a gelecek olması da bunun en güzel örneklerinden biri.
''Messenger Day'' olarak adlandırılan özellik -tahmin edebileceğiniz gibi- filtreler ile birlikte fotoğraf ve video paylaşabilmenizi sağlamakta. Yaptığınız paylaşımların ömrü ise 24 saat. Messenger Day özelliği sadece Messenger uygulamasına özel olacak. Yani Facebook uygulamasından hikayeleri görme olayı söz konusu değil (bir diğer deyişle Facebook, Messenger'ı daha da aktif şekilde kullanılan bir uygulama yapacak).
Messenger Day özelliği şu an için Polonya'da kullanıma sunulmuş durumda. Pilot bölge olarak Polonya'nın seçilmesindeki sebep ise Snapchat'in bu ülkede oldukça düşük bir kullanıcı kitlesine sahip oluşu. Son günlerde Facebook'ta yer alan 'Brad Pitt hayatını kaybetti' başlıklı sahte bir makale hacker'ların yeni silahı olmuş durumda. Konunun popülaritesinden faydalanmak isteyen hacker'lar bu olayı da amaçlarına alet etmeye başladı.
Chathannoor,Hindistan'daki MES Institute of Technology and Management mühendislik öğrencisi olan Kumar, bu açıklık sayesinde sadece iki iş hesabını kullanarak istediği herhangi bir Facebook sayfasını yönetebilmekteydi. Kumar'ın söylediğine göre bu saldırı 10 saniyeden kısa sürebilmekteydi. "(Saldırganlar) herhangi bir Facebook sayfasını, Bill Gates, Narendra Mod, Barack Obama gibi, ele geçirebilir ve sayfa silinmesi gibi tehlikeli işlemleri gerçekleştirebilirlerdi."
chip'in haberine göre Facebook, Kumar'ın bulduğuna benzer ancak Kumar tarafından raporlanmamış bir açıklık daha bulması ile beraber 16 Eylül tarihinde ödeme miktarını arttırmış durumda... Facebook Messenger için yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Son birkaç yıldır ayrı bir hizmet olarak devam eden Messenger, sahip olduğu yeni özellikler ile daha da kullanışlı olmaya devam ediyor.
Bazen 1, bazen 10, bazen daha fazla kişi içeren sohbet konuşmalarına katılıyoruz. Özellikle eğer bu konuşmaların amacı gelecek vakitte yapacağımız bir buluşma veya herhangi bir etkinlikse, karar verme ve kararları okuma konusunda işiniz zor. Mekan seçimi, tarih seçimi derken yüzlerce mesaj dakikalar içerisinde atılıyor ve konuşmayı takip etmeyenler akıştan tamamen kopuyorlar.
Yeni gelen anket özelliği ile birlikte, artık mesaj yazarmış gibi konuşma içerisinde anket oluşturabiliyoruz. Ankete şıklar ekleyebiliyor, sonuçları görebiliyor ve oylayabiliyoruz. Yeni gelen bu anket özelliği sayesinde artık daha temiz ve düzgün konuşmalar elde edebileceğiz. Tabii ki anket sisteminin sadece grup sohbetlerinde kullanılabildiğini belirtelim.
"Chat Assist" olarak tabir edilen yeni konuşma yardımcısı, kullandığımız cümle üzerinden otomatik olarak bir işlevi yerine getiriyor. Örneğin "Ahmet, bana 20 dolar borçlusun" dediğinizde artık otomatik olarak mesajınızın altında "Öde" butonu görüntülenecek ve arkadaşınız o butona tıklayarak Facebook'un dahili ödeme sistemi üzerinden ödemesini yapacak. Şimdilik bu özellikle göze çarpan konuşma yardımcısına, gelecek vakitlerde farklı komutlarda eklenecek.
iOS ve Android platformları için bugün Amerika'da çıkan güncelleme, sırayla diğer ülkelere de dağıtılacak. Konuşma yardımcısının hangi özelliklerinin ülkemizde ne zaman aktif olacağını, henüz bilmiyoruz. Sosyal medya reklamlarını engelleyebildiğiniz bir uygulama yapmayı planlayan AdBlock' tan konuyla alakalı bir nebze de olsa umut ışığı yakacak açıklama geldi. Facebook reklamlarını engelleyeceklerini dile getiren AdBlock; çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
AdBlock, bu konudaki güveni zaten çoktan kazanmış olduğu için yakın tarihte böyle bir uygulama çıkartması; kitlesinde epey bir artış kazanmasına da neden olacaktır. Yapılan çalışmalar ve talepler üzerine değerlendirmede bulunan ekip, çözüm bulacaklarını aktarsalarda Facebook ile başa çıkabilecekleri pek düşünülmüyor.
Öyle ki sisteminde sürekli olarak değişiklikler yapan Facebook, bu konudaki ısrarını koruyacaktır. Üstelik bu denli büyük bir isim, gelir kaynağı olan reklam gösterimini de ufak bir eklenti ile sonlandırmayacaktır gibi duruyor. Sosyal dev Facebook, normalde kaçırabileceğiniz durum güncellemelerini görmenizi sağlayan yeni bir deneysel özellik üzerinde çalışıyor.
Mashable'da yer alan rapora göre firmanın Android uygulamasındaki yeni güncellemede fark edilen "What friends are talking about" ("Arkadaşlarınız nelerden bahsediyor") ibaresiyle işaretlenmiş bir kutu, haber akışınızın en üstünde birkaç arkadaşınızın gönderilerini listeliyor. Diğer yandan bu yeni özellik halihazırda sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda, zira bu yenilikler henüz deneysel bir aşamada.
Firma, geçtiğimiz aylarda Haber Akışı'nda yaptığı bazı değişikliklerle kullanıcıların kaçırmak istemedikleri durum güncellemelerini en üste taşıyan bazı güncellemeler gerçekleştirmişti. Şu an test aşamasında olan özelliği de bu çabaların bir parçası olarak değerlendirmek mümkün. Sosyal ağın bu özelliği geniş kitlelerle tanıştırıp tanıştırmaması ise test aşamasında gördüğü ilgiye bağlı olacak.
Facebook Messenger'a 'Instant Video' isimli yeni bir mesajlaşma özelliği geldi. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a sahip olmasına rağmen kendi mesajlaşma platformunu da geliştirmeye devam eden Facebook, Facebook Messenger'a 'Instant Video' isimli bir özellik ekledi. Instant Video, mesajlaşan kişilerin bir tuşla kısa videolar çekerek birbirine video gönderebilmesini mümkün kılan bir özellik. Bu özelliğin, halihazırda videolu görüşmeye sahip olan Facebook Messenger'a ne kadar katkısı olacağı ilerleyen tarihlerde belli olacak.
Dünya genelinde en çok kullanıcı sayısı barındıran sosyal medya platformu konumundaki Facebook, daha önceki süreçte kullanıcıların sosyal medya tercihleri arasında sıklıkla yer verdikleri bir özelliği bünyesine getirmeye hazırlandığını belirtmişti. Gündem odaklı konuları takip eden kullanıcılarını odağına alan Facebook, günün öne çıkan, en çok konuşulan konu başlıklarının bulunduğu bir platform meydana getireceğini açıklamıştı.
Facebook şimdiki süreçte ise Twitter'daki sürüm olan Trending Topic (TT) çözümünün kendi uygulamasına uyarlayacağı sistem hakkında daha detaylı bilgi verdi. Facebook, özel olarak meydana getireceği algoritma ile ülke ve dünya gündeminde, günün öne çıkan başlıklarını bulunduran bir platform oluşturuyor.
Facebook'un editör ekibi tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, kullanıcıların en çok içerik paylaştıkları, yorumlarda bahsettikleri, beğeni tercihlerinde bulundukları konuların yer aldığı bir alan meydana getirilecek. Gündem konularını konuşan kullanıcı sayıları gibi istatistiklerin yer alacağı panel, gündem konusu hakkındaki paylaşımları kullanıcılara aktarabilecek.
Facebook'un 19 yaşındaki en genç çalışanlarınan biri olan Micheal Sayman tarafından geliştirilen Lifestage isimli uygulama lise çağındaki gençleri hedefliyor. Snapchat'i andıran uygulamanın ana hedefi lise çağındaki öğrencileri kendi okulları ve çevre okullar içerisinde sosyalleştirmek olarak özetleniyor.
Her 100 kullanıcısının 8'i 13-19 yaşında olan Facebook'un bu yeni uygulamsının şu an için iTunes'daki notu 2.5. Ancak Lifestage'i yargılamak için henüz erken. Uygulamanın basit bir Snapchat rakibi mi olacak yoksa yeni bir fenomene mi dönüşecek sorularının cevabını önümüzdeki günlerde alacağız.
Hesabınıza kimler girmiş: Facebook hesabınıza sizin dışınızda kişi veya kişiler tarafından girilip girilmediğini öğrenmek oldukça kolay. Ayarlar bölümünde yer alan "Where You're Logged In" seçeneğine tıkladığını zaman Facebook, en son nerelerde platforma giriş yaptığınızın dökümünü çıkartıyor.
Özellik temelde selfie kamerası aktifken yüz tanıyan ve belirlenen şablonlarla çalışan bir katman ve filtre hizmeti sunuyor. Özelliğin opsiyonel olan bir diğer kısmı ise arka kameradan çektiğiniz video ve ya fotograf üzerine online olarak yine filtre ve stickerlar ekleyip çeşitli ürünler çıkarabiliniyor olması. İlerleyen dönemde Snapchat'in bütün bu hamlelerle ilgili nasıl bir aksiyon olacağını tahmin etmek güç ancak şuöan için düellonun tek taraflı olarak başladığını söylemekte fayda var.
WhatsApp'ın yazışmalara uçtan uca şifreli mesaj özelliği getirmesinden aylar sonra, Facebook Messenger da şifreli mesaj özelliğine geçeceğini duyurdu. Facebook'un, Messenger uygulamasını kullanıcılarına zorunlu yapmasından dolayı milyonlarca kullanıcıya sahip Facebook Messenger'da yazışmalar artık uçtan uca şifreli olacak. Şu anda beta sürümünde test edilen uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde iki kişi arasındaki konuşma başkaları tarafından okunamayacak.
Sadece istenildiği zaman aktifleştirilen bu özellik sayesinde mesajları başkalarının okuması engellenerek güvenlik sorunu ortadan kaldırılıyor. Güvenlik araştırmacıları, Facebook'ta ciddi bir açık tespit etti. Ünlü korsan birliği Devcore’dan Orange Tsai isimli takma isim, sosyal medya devine ait sunuculara bir arka kapı yerleştirdi.
Bu script temelli kötü niyetli yazılımın, tam anlamıyla başarılı olup olmadığı bilinmese de, Facebook sunucularında çok ciddi bir güvenlik açığının olduğu belgelendi. Eğer saldırı başarılı olduysa Orange Tsai, sosyal medya devi çalışanlarının e-posta hesaplarına, kişisel verilerine kolayca sızmış hatta Facebook’un sanal toplantılarına bile katılıp, bilgi edinip, fikir belirtmiş olabilir.
İşte online gizliliğinizi güvenceye alacak ve sosyal medyayı çok daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak altın değerinde tavsiyeler... En yakınlarınızdan aldığınız sosyal medya ya da e-posta mesajlarında bile sizi şüphelendiren bir konuşma ve selamlaşma tarzı, istek ya da durum varsa mutlaka hareket etmeden önce konuştuğunuz kişinin o kişi olup olmadığını doğrulayın. Gerekirse telefon açarak teyit edin.
Herhangi bir sosyal medya hesabı açarken ne kadar bilgi vermek gerektiğini öğrenin. Bu bilgilerin ne amaçla kullanıldığını mutlaka iyi anlayın. Asla hesabınızın çalışır durumda olmasının gerektirdiğinden fazla bilgi vermeyin. Paylaşabiliyor olmanız her bilgiyi paylaşmanızı gerektirmez. Aşırı paylaşım yaptığınızda farkında olmadan çok önemli bilgilerinizi açık edebilirsiniz. Bu gibi sitelerde asla iş eposta adresinizi kullanmayın.
Ayrı bir eposta adresi oluşturun. Eğer doğum tarihiniz isteniyorsa 1 Ocak gibi anlamsız bir tarih verin. Doğum tarihiniz, ehliyet, TCKN, pasaport gibi önemli bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın. Paylaşımlarınızın arama motorları tarafından indekslenmediğinden emin olun. Her bir sosyal medya ağı farklı şekilde çalışır. Örneğin arama motoru endekslemesini engelleyebilirsiniz.
Twitter için sadece takip ettiğiniz kişilerin sizi görmesine izin verebilirsiniz. Tüm Instagram paylaşımlarınızı özel paylaşım olarak ayarlamayı unutmayın. Bu sayede sadece arkadaşlarınız paylaşımlarınızı görebilir. Kullandığınız sosyal ağlara ait mobil uygulamaların kişisel bilgilerinizi veya ek gizli bilgileri paylaşmadığından emin olun. Facebook ve Twitter üzerinden gerçekleşen otomatik paylaşımları engelleyin. Bir paylaşım yapacaksanız kendi elinizle yapın. Sosyal medya ağları sürekli gizlilik ayarlarını düzenler ve değiştirir.