Aynı zamanda bu güncelleme içerisinde yer alan süreli mesaj ile her ne kadar dikkat çekisi olsa da Line gibi uygulamalarda bu özelliğin önceden bulunuyor olması, Facebook'un etraftaki sevilen özellikleri getirdiğini gösteriyor. 5 saniyeden başlayan ve 1 güne kadar uzayabilen bir zaman ayarı bulunan bu gizli konuşma özelliği ile yazıştığınız kişilerden mesaj geldiği zaman, eğer ekran kilit sırasındaysa ekran üzerinde ''Biri sana mesaj gönderdi.'' yazısı çıkıyor. Her ne kadar önceden karşılaştığımız özellikler olsa bile, Facebook gibi güncel kullanımda olduğumuz bir sosyal medyada da bulunması takdiri şayan. Her ne kadar geç kalınmış olsa bile!