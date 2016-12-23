TEKNOLOJİ HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

Instagram'dan yeni özellik

18 Şubat 2016 Perşembe, 12:08:33

Instagram'ın Snapchat’ten ilham alarak sunduğu hikayeler üzerine yayınladığı son güncellemeyle çıkartmalar eklenebilecek

  • 1
    1 | 91

    Geçtiğimiz ağustos ayında kullanıcılarına hikayeler özelliğini sunan Instagram bunu geliştirmeye devam ediyor.

  • 2
    2 | 91

    Firmanın yayınladığı son güncellemeyle hikayelere eğlenceli çıkartmalar eklenebilecek.

  • 3
    3 | 91

    Instagram kullanıcıları hikayeler kısmından fotoğraf veya video çekimini tamamladıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan ikona tıklayarak çıkartmalara erişebilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300