Instagram'ın son güncellemesi ile gelen özellik, kullanıcılara daha sonra incelemek istedikleri bir paylaşımı kaydetme imkanı veriyor. Böylece ilgili post daha sonra offline olarak da incelenebiliyor. Kaydedilen paylaşımlar, Instagram'da beliren yeni bir sekmenin altında saklanıyor. Kullanıcı dilediği zaman bu sekmeye geçiş yapıp sakladığı paylaşımları offline olarak izleyebiliyor.Bir paylaşımı kaydetmek için görselin sağ altındaki ayraç işaretine tıklamak yeterli olacak.
Popüler fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'a yeni bir güncelleme geliyor. Gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar, güvenlik bazlı olmak üzere bir takım yeni özelliklere sahip olacaklar. Şirketin CEO'su Kevin Systrom tarafından duyurulan yeni güncelleme ile birlikte Instagram'ın daha güvenli olması hedefleniyor.
Daha önceden ünlüler dahil olmak üzere çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilen yorumları devre dışı bırakma, artık tüm hesaplar için geçerli olacak. Kullanıcı, herhangi bir gönderi eklerken son aşamada "Gelişmiş Ayarlar" butonuna tıklayarak yorumları kapatmak için gerekli olan seçeneği bulabilecekler.
Aynı zamanda güncelleştirme ile birlikte artık yorumlarıda tıpkı gönderilerde olduğu gibi beğenebilecek, diğer bir değişle kalp atabileceksiniz. Hesabınızı gizli olarak kullanıyor ve takipçi olarak kabul ettiğiniz bazı kişileri artık takipçiniz olmaktan çıkartmak istiyorsanız, yeni güncellemeyle bunu yapabileceksiniz. Takipçilerinizden çıkarttığınız kişiler durum ile ilgili herhangi bir bildirim veya haber, almayacaklar.
Yeni gelecek güncelleştirme ile birlikte, paylaştığı gönderi veya yaptığı yorumlardan bir takım psikolojik zor durumlardan geçtiğini anladığınız kullanıcıları anonim olarak Instagram'a şikayet edebileceksiniz. 7 gün 24 saat aralıksız olarak raporları inceleyecek olan Instagram ekibi, bu kişileri fark ettirmeden onlara yardımcı olabilecek yerlerle iletişime sokacak. Güncelleme, gelecek haftalarda mobil platformlarda yayında olacak.
Instagram kullanıcıları bu özellik ile artık paylaştıkları fotoğraflarda tıpkı arkadaşlarını etiketler gibi bu karelerde yer alan ürünler için de satın alma etiketleri ekleyebilecek. Bu özellik sayesinde bu etikete tıklandığında ürünün satın alma sayfasına ulaşılacak. Söz konusu özellik ilk etapta Instagram ile anlaşmalı olan markaların ürünleri için geçerli olacak.
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram platforma yeni bir özellik eklemek için kolları sıvadı. Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu, Periscope'un izinden gitmeye hazırlanıyor. Instagram Twitter'ın bünyesinde bulunan Periscope'takine benzer canlı yayın özelliğini test etmeye başladı. Bu özelliğini Rusya'da test etmeye başlayan Instagram'ın canlı yayın özelliğinin ne zaman kullanıma gireceği ise şu an için bilinmiyor.
Facebook'un Snapchat çıkmazını teknolojiyi takip edenler bilir. Facebook, Snapchat'i satın almak istemiş ancak başaramıştı. Daha sonra Instagram'ı bünyesine katan Facebook, yeni özellikler ile Snapchat'e rakip olmaya başlamıştı. Bu yeni özelliklerin en çok ses getireni ise Instagram Hikayler olmuştu. Instagram hikayeler için bugün yeni bir özellik daha geldi.
Instagram'ın arama kısmında keşfedebileceğiniz fotoğraflar bulunuyordu. Şimdi bu bölüme hikayeler de eklendi. Artık takip ettiğiniz ve beğendiğiniz gönderilere göre kişilerin hikayeleri, keşfet yani arama bölümünde görünecek. İlk olarak başta iOS olmak üzere, ilerleyen günlerde Android kullanıcılarına da sunulacak olan bu özellik için güncelleme sunulmayacak. Uygulama direkt OTA üzerinden bu özelliği kullanıcılara sunuyor.
İlk olarak Nisan ayında windows 10 Mobile için sunulan Instagram uygulaması, Microsoft'un akıllı telefonlarıyla sınırlıydı. Şimdi ise yeni Instagram uygulaması ile servisi windows 10 için PC ve tablette kullanmak mümkün. Windows kullanıcıları için sevindirici bu haberle birlikte, hâlâ iPad için özel olarak geliştirilmiş bir Instagram uygulamasının olmadığını hatırlatalım.
Ayrıca uygulama ile fotoğraf ve video yükleme, gönderileri diğer sosyal medya hesaplarında paylaşma gibi işlevleri de kullanabiliyoruz. Direkt olarak Wnidows Store üzerinden sunulan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Her fotoğraf çektiğinizde Instagram'ın o uçsuz bucaksız filtrelerinin arasında kaybolmaktan sıkıldınız mı? Artık bundan kurtulmanın basit bir yolu var. İşte o adımlar;
Instagram’ı açıp fotoğrafınızı çekin ve ekranın alt kısmındaki filtreleri sağa doğru bitinceye kadar sürükleyin. En sonda Yönet isimli butonu gördüğünüzde ona basın. Bu butona bastığınızda önünüze çıkan ekranda filtreleri devre dışı bırakmak ya da aktifleştirmek için sağındaki seçim kutusunu kullanabilir, sıralamasını ise filtrenin solundan tutup taşıyarak değiştirebilirsiniz. Böylece Instagram'da sadece istediğiniz filtreleri kullanabilirsiniz.
Sosyal medya, günümüzde yalnızca kullanıcıların birbirleri arasındaki içerik paylaşımlarına ve ikili-grup etkileşimlerine olanak tanımıyor. Kurumsal şirketlere, markalara reklam amacıyla çeşitli teşvik ve kampanyalar sunan sosyal medya plaftormları birçok sponsorluk anlaşmasının oluşmasına zemin hazırlıyorlar.
Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, markaların bu anlamda en çok başvurduğu mecralardan biri oluyor. Instagram, bu doğrultuda kurumsal şirketler ve bireysel müşterilerinin isteklerine yönelik olarak daha verimli bir uygulama deneyimi için yeni bir güncelleme yayınladı. Ubergizmo'da yer alan habere göre Instagram'ın Ağustos ayında Instagram, kullanıcıların kendilerine gelen mesajları taslak olarak kaydetmelerini sağlayan "Save Draft" özelliğini duyurmuştu.
Kullanıcıların taslak olarak kaydettikleri içeriği geri getirebilmelerini sağlayan özellik, yayınlanan yeni güncelleme ile tüm kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların taslağı kaydetme özelliğini kullanmaları oldukça kolay görünüyor. Kullanıcıların yeni bir içerik oluşturmalarının ardından, içeriği yayınlamayıp "Back(Geri)" tuşuna basarak uygulama tarafından sağlanan otomatik kayıt özelliğine sahip oluyorlar.
Taslak olarak kaydettikleri içeriğe ulaşmak isteyen kullanıcılar, "Library(Kütüphane)" bölümünden kaydedilen içeriğe ulaşabiliyorlar. İçerikler yalnızca filtreye sahip olması, bir başlık/kişi/konum ya da kullanıcı etiketine sahip olması halinde taslak olarak kaydedilebilecekler. Kullanıcılar ayrıca değişiklik yaptıkları fotoğraf-videoları yayınlamamaları halinde taslak olarak kaydedebilecek, daha sonraki bir süreçte kayıtlı şekliyle içeriği yayınlayabilecekler.
TAKİP ÖZELLİĞ: Instagram'ın bahsetmediği ama kullanıma sunulan bir diğer özellik iste sizi artık kimlerin takip ettiğini profil kısmı altında 'sizi takip ediyor' şeklinde görüntülenmesi. Herhangi bir hesaba bakarken 'acaba benim hesabı takip ediyor mu' diye sormanıza gerek kalmayacak; zira takip ediliyorsanız, o kişinin profili bu bilgiyi sizle paylaşıyor olacak. Tıpkı Twitter'da olduğu gibi! Ancak bu özellik henüz tüm hesaplar için aktif hale getirilmediğinden şu an göremeyebilirsiniz.
Instagram, kullanıcılara daha işlevsel bir uygulama deneyimi sunma adına bir süredir çalışmalarda bulunuyordu. Geçtiğimiz aylarda yeni logosu ile kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha sonra "zoom" özelliğini de uygulamaya getirmişti. Zoom özelliği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar alan Instagram, uygulama bünyesinde nispeten tercih edilmeyen özelliği kaldırma yönünde karar aldı. Instagram, fotoğrafların çekildikleri yerleri gösteren harita özelliğini kaldırmaya hazırlanıyor.
Instagram'ın harita özelliğini uygulama bünyesinden kaldırması kullanıcıların tarafından yeterince rağbet görmemesi ile doğrudan bağlantılı. Kullanıcılara daha işlevsel bir uygulama deneyimi sunma hedefinde olduklarını ifade eden Instagram, kaldırılan özelliğin ardından kullanıcı tercihlerini dikkate alarak farklı çözümler getireceklerini kaydetti.
Nitekim Instagram, geçtiğimiz süreçte Snapchat uygulaması ile özdeşleşen "Hikayeler" özelliğini uygulamaya uyarlamıştı. Instagram'ın kaldırılan harita özelliği yalnızca kullanıcının arkadaşları ile sınırlı olacak. Kullanıcı kendi fotoğraf paylaşım haritasını görüntüleyebilirken, arkadaşlarının paylaşım haritalarını göremeyecek.
Tespit edilen çöp hesapları kapatan sosyal ağın bu davranışı, yüzbinlerce takipçisi olan fenomen ve ünlüleri de tedirgin etti. Geliştirmeye devam ettiği reklam politikasının daha verimli sonuçlar elde etmesi için başlatılan bu operasyonun, düzenli aralıklarla yapılması bekleniyor. Bu durum, takipçi satın alan ve bu iş üzerinden gelir elde eden kişiler için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.
Geçtiğimiz dönemde "Stories" özelliğiyle büyük ilgi gören ve bununla birlikte özelliğin Snapchat'in temel fonksiyonuna ciddi benzerlikler göstermesiyle ağır eleştirilen alan Instagram dünden itibaren paylaşılan fotograf ve videolara zoom yapabilme özelliği getirdi. 'Keşfet' bölümünden 'Timeline' ekranına, hatta profil resimlerine kadar her fotoğrafı yakınlaştırabilmek mümkün.
Multi Touch (çoklu dokunma) fonksiyonun hayat bulduğu günden bu yana kullanılan iki parmakla resimleri büyütme fonksiyonundan güç alan Instagram'ın her geçen gün yeni bir revizyonla son kullanıcının karşısına çıkması sosyal medya savaşlarındaki rekabetin güçlü tarafında olduğunu gösteriyor. Instagram Hikayeleri yayımlananı öyle çok uzun bir zaman geçmedi. Bu platform için halen yeni sayılabilecek olan özellik sayesinde fotoğraflar ve videolardan oluşan bir hikaye oluşturabiliyorsunuz.
Fotoğraflar ve videolar üzerine yaptığımız belli düzenlemeler ile oluşturulan Instagram Hikayeleri ilk başta birçok kişi tarafından eleştirildi. Çünkü sistem Snapchat'in temel uygulama özellikleriyle hayli benzeşiyordu. Bu yüzden kullanıcılar Facebook ve Instagram'ı var olan bir uygulamayı kopyalamakla suçladılar.
Ama işin özünde insanlar bu özelliğe de alıştılar ve şimdiden Instagram hikayelerle dolup, taştı. Bu hikayelere daha kolay ulaşmak ve yepyeni hikayeleri takip etmek isteyenler içinse "Explore Tab" yani gözatma paneli eklendi. Bu panel üzerinden insanların paylaşımlarını ve oluşturdukları hikayeleri görebilirsiniz. Instagram'daki istatistik özelliğine şu an için bazı kullanıcılar erişebiliyor. Instagram ekibi tarafından test edilen bu özelliğin, geçtiğimiz ayda kullanıcılara ve markalara açılacağı bildirilmişti.
Sadece mobilde görüntüleyebileceğiniz bu özellik şöyle çalışıyor; profil ya da marka sayfanızı açtığınızda bir pop-up çıkıyor ve 'istatistiğe geç' diyorsunuz ve Instagram sayımlarınızı döküyor. Akabinde profiliniz sol üstünde yer alan 'ayarlar' bölümünün hemen yanında beliren küçük istatistik çubukları görünüyor. Tabi bu verileri sadece siz görebiliyorsunuz. Bu bilgiler arasında; cinsiyet, yaş aralığı, konum, günler, saatler, tüm gönderilerin toplam kaç kez görüldüğü, gönderilerin herhangi birini gören tekil hesapların sayısı, internet sitesi tıklamaları, takipçilerin Instagram'da olduğu ortalama saatler ve ayrıca 1 haftalık tüm gönderilerin gösterim rakamlarını görebiliyorsunuz.
Kullanıcılar en iyi arkadaşlardan favori hesaplara kadar, takip ettikleri kişilerin hikayelerini kaynağın en başındaki bir çubuk içinde görebilecekler. Yeni bir şey hikaye geldiğinde, profil fotoğraflarının etrafında renkli bir halka yer alacak. Profil fotoğrafına tıklatıldığında, ilgili kişi veya hesabın hikayesi de açılacak. Yeni bir şey hikaye geldiğinde, profil fotoğraflarının etrafında renkli bir halka yer alacak. Profil fotoğrafına tıklatıldığında, ilgili kişi veya hesabın hikayesi de açılacak.
Instagram Hikayeler içinde yazı yerleştirme veya çizimler ekleme gibi kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve eklenmiş içeriklere de izin veriyor. Instagram Hikayeler hem iPhone hem de Android uygulamalarında kullanıma sunuldu. App Store veya Google Play’den indireceğiniz ilgili uygulamalarla siz de Instagram Hikayeler özelliğinin tadına bakmaya başlayabilir, takipçilerinizle yaptığınız paylaşımlara yeni bir boyut getirebilirsiniz.
Mobil fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcı sayısı ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Instagram 500 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Aynı açıklamada uygulamayı her gün aktif olarak kullanan kullanıcı sayısının ise 300 milyon olduğunun altı çizildi. ABD merkezli şirketin her 10 kullanıcısının 8'i ise ABD haricinde bir ülkede yaşıyor. Kendi rekorunu kıran Instagram hala fotoğraf paylaşım uygulamaları arasındaki liderliğini koruyor.
Güncelleme ile instagram'a girmeden de görüntülerinizi paylaşabileceksiniz. Instagram, iOS sürümünde yayınlanan son güncelleme ile uygulamaya girmeden paylaşma imkânı getirdi. Fotoğraflar uygulamasından paylaş sekmesine basıp bu bölümde çıkan instagram logosuna tıklayarak video veya fotoğraflarınızı direk olarak paylaşabileceksiniz.
Görüntünüze filtre eklemek için ise yine uygulamaya girmeniz gerekiyor. Instagram profilinizin ana sayfasında yer alan karelerin kısa süre içinde Facebook'takine benzer bir sıralama ile karşınıza çıkabilir. Zira Instagram yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Ana sayfasını yenileme kararı alan popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram artık kullanıcıların takip ettikleri kişilerin gönderilerini kronolojik sıraya göre değil, karışık bir sıra ile göreceklerini duyurdu.
2014 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook'un bünyesine katılan Instagram'ın bu özelliği Facebook’un Haber Kaynağı kısmına oldukça benziyor. Kurulduğu günden beri kullanıcıların gönderilerini yüklenme tarihlerine göre sıralayan mobil fotoğraf paylaşım uygulaması, yeni özelliğin devreye girmesinin ardından bu sıralamayı üyelerin etkileşime girdiği kullanıcıları baz alarak yapacak.
Başka bir deyişle bu özellik sayesinde en çok ziyaret ettiğiniz sayfalardan yapılan paylaşımlar ile ana sayfanızda daha sık karşılaşacaksınız. Uzun süre ziyaret etmediğiniz kullanıcıların paylaşımları ise daha nadir bir biçimde ana sayfanızda yer alacak. Geçtiğimiz Mart ayında ABD basınına konuşan Instagram CEO'su Kevin Systrom, şu anki ana sayfadaki sıralama nedeniyle kullanıcıların paylaşılan öğelerin yüzde 70'ini kaçırdığın altını çizmiş, yeni özellik ile bu durumu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtmişti.
Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, son aylarda teknoloji gündemine sık sık gelmeye başladı. Önce çoklu kullanıcı hesabı desteğiyle dikkat çeken uygulama, sonrasında logosunu ve arayüzünü değiştirerek gündemde kendine yer bulmuştu. Şimdi ise işlevsel bir özelliğini sizlere hatırlatacağız. Aslında bu tam anlamıyla bir gizli mesaj kutusu değil. Ancak Instagram’ın kendi iç algoritması, sizinle bağlantısı olmayan kullanıcıların mesaj göndermesini kısıtlıyor. Peki bu nasıl oluyor?
Facebook’ta bir süredir mesajların bir kısmı “Diğer” isimli ayrı bir sayfada tutuluyordu. Sizinle arkadaş olmayan kullanıcılar ve reklam mesajları burada filtreleniyor, bu sayede istenmeyen mesajlar ön plana çıkarılmıyor. Benzer bir durum Instagram için de söz konusu. Instagram direkt mesaj kutusuna giriş yaptığınızda, eğer size spam olduğu düşünülen bir mesaj geldiyse üst tarafta bir bildirim görüyorsunuz.
Bu bildirimde mesajının nasıl olduğunu haberimizin içerisinde görebilirsiniz. Gelen mesajlar “mesaj isteği” şeklinde mavi bir bildirimle gösteriliyor. Bu bildirim sekmesinin içerisi ayrı bir mesaj kutusu şeklinde çalışıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Spam olmayan mesajlar da zaman zaman bu mesaj kutusuna düşebilir.
Dolayısıyla ara ara kontrol etmek faydalı olacaktır. Çoğunlukla reklam mesajlarının geldiğini de belirtelim. Instagram gizli mesaj kutunuzda ilginç şeyler görürseniz, yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, firmalar için takipçi analizini getiriyor. Birçok işletme sosyal medyayı kullanarak kazanç sağlıyor. Instagram, işletme sahibi kullanıcılar için takipçi analizi özelliğini getirecek.
Bu özellik sayesinde firmalara takipçilerinin cinsiyeti, yaş aralığı gibi birçok detaylı bilgi verilebilecek. Insights adını alacak olan bu özelliğin kısa zamanda sunulması bekleniyor. Instagram ve Windows Phone’un arası henüz yeni yeni iyi olmuşken, Instagram önemli bir adım attı ve Windows 10 Mobil işletim sistemi kullanıcılarına sürpriz yaptı. Geçtiğimiz hafta Instagram, logosunu ve arayüzünü değiştirerek herkesi şaşırtmıştı.
Rengarenk bir logoya ve son derece sade bir arayüze geçiş yapan servis, Android ve iOS işletim sistemlerine eş zamanlı bir güncelleme ile bu yenilikleri sundu. Windows 10 Mobil kullanıcıları ise kısa bir süre sonra bu güncellemeye kavuştu. Instagram, son dönemlerde Windows Phone platformuna eskisinden daha fazla önem göstermeye başladı.
Dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal platform, iOS ve Android kullanıcıları arasında son derece popüler. Anlaşılan Windows Phone kullanıcıları da artık Instagram’ı yoğun şekilde kullanmaya başlamış. Eğer Windows 10 Mobil işletim sistemli bir akıllı telefona sahipseniz, Windows Store uygulama marketinden Instagram’ı güncelleyerek yeni arayüzü görüntüleyebilirsiniz.
Yeni tasarım ise siyah ve beyaz renklerden oluşuyor. Yeni tasarımda beyaz arka plan kullanımı daha da artmış durumda. Uygulama içerisindeki ikon tasarımlarında da değişiklikler yapılmış. Daire içerisinde yer alan kamera ikonunun dikdörtgen içerisine alındığı ve kameraya daha da fazla benzediğini söylemek mümkün.
Bildirimler bölümü içerisinde bildirim sayısının da gösterildiği kalp baloncuğu şeklinde tasarlanmış. Instagram kullanıcıları artık videolarını birleştirebilecek. Mobil fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da kullanıcılar artık birden fazla klibi tek videoda birleştirecek. Bu sayede platformda paylaşılan video süre kısıtlaması da uzayacak.
Instagram, reklam verenler için devreye soktuğu 60 saniyelik video izleme özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Mevcut durumda kullanıcıların en fazla 15 saniyeye kadar izleyebildiği videoların izlenme süresi önemli ölçüde artırılmış oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre on altı ay içerisinde video izlenme oranı %40 oranında artış gösterdi. Instagram’da video izlenme süresini 1 dakikaya çıkaran güncelleme Android ve iOS platformları için devreye girdi.
Instagram'a dün gelen 7.19 sürüm güncellemesi kullanıcıları isyan ettirdi. Zira artık Instagram hesabından kullanıcılar 'çıkış' yapamayacak hale geldi. Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte sessiz sedasız bir buton tamamen ortadan kaldırıldı. Kullanıcılar artık Instagram hesaplarından 'Çıkış' yani 'Log out' yapamıyor.
Güncelleme sonrası Ayarlar menüsünün altından ulaşılabilen 'Çıkış yap' butonunun kaybolmasının teknik bir hatadan dolayı olup olmadığı bilinmezken; Twitter'da pek çok kullanıcı Instagram'a şikayetlerini dile getirdi. Instagram'dan konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yok. Hesabınızdan çıkış yapmak için şu an uygulamayı tamamen silmekten başka çareniz yok. Apple ile Android platformlarındaki Instagram hesaplarının kimler tarafından görüntülendiğini gösteren bazı uygulamaların, kullanıcı adı ve şifrelerini çalmaya yönelik olduğu uyarısı yapıldı.
Bu uygulamalar yakından incelediğinde, asıl amacın kurbanın Instagram kullanıcı adı ve parola bilgilerini çalmak olduğunu ortaya çıkmıştır. Komuta sunucusuna yüklendiği telefondaki Instagram hesabına ait bilgileri gönderen uygulama bunu gelişmiş bir şifreleme yöntemiyle yaptığı için bu işlev hemen dikkat çekmemektedir.
Saldırganlar ele geçirdikleri bu bilgilerle kurbanların hesaplarını reklam, uygunsuz ve istenmeyen içerik yayınlamak için kullanıyorlar. Zararlı yazılımın bir Türk tarafından yazılmış olmasının ötesinde hem Android hem de çok daha sıkı olan Apple’ın uygulama denetleme süreçlerini atlatabilmesi de dikkati çekicidir. Uygulama, her iki platforma ait uygulama mağazalarında ilk sıralarda yer almakta ve 100 binden fazla indirme görülmektedir.
'Instadetector' veya 'Instacare' adlı uygulamalardan birisi telefonunuzda varsa derhal kaldırın ve Instagram parolanızı değiştirin. Başaran, bu kişinin daha önce de "Instagent" adıyla zararlı yazılım içeren bir uygulama daha yayınladığını anımsatarak, uygulamaların Apple ile Android platformlarından kaldırıldığını ifade etti.
Zira, uygulama yakın bir gelecekteFacebook'un Haber Akışı formatında yaptığı gibi kullanıcıların en çok önemsediğine inandığı içerikleri göstermek için paylaşılan fotoğraf ve videolarda yeni bir düzenlemeye gidebilir. Söz konusu yeni düzenlemede başvurulacak en önemli referans kaynağı ise bir kullanıcının diğerleriyle olan yakınlığı olacak.
Örneğin Insatgram'daki yakın bir arkadaşınızın dün geceki bir konserde çektiği fotoğraf, ertesi sabah kahvaltıda neler yediğini gösteren fotoğrafın daha yukarısında görülebilecek. Halihazırda geliştirme aşamasında olan özelliğin önümüzdeki aylarda kullanımda olacağı belirtiliyor. Instagram yetkilileri ayrıca bu süreçte alacakları geri dönüşleri de değerlendireceklerini açıkladı. Zira ilk aşamada bu özellik yalnızca küçük bir kullanıcı yüzdesi için geçerli olacak.
Instagram'ım mevcut akışına iyice alışan kullanıcıları düşünürsek, bu yenilik bir tür risk olarak da değerlendirilebilir. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ın benzer bir kararla tweet'leri zaman sırasının dışında başka unsurlara göre yeniden sıralamaya başlaması da birçok kullanıcının tepkisiyle karşılamıştı.
iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemini kullanan cihazlar için kullanılabilir olan popüler sosyal medya uygulamasının aynı zamanda birde web sürümü bulunuyor. Ancak Instagram, resmi web sitesi üzerinden fotoğraf veya video yükleme işlemini gerçekleştiremiyor. Tek yapmanız gereken ise Gramblr isimli programı bilgisayarınıza kurmak.
Peki, bu program nasıl kullanılır? Bu program ile fotoğraflarınızı bilgisayarınızdan birkaç adımla Instagram’a yükleyebilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra Gramblr ile Instagram hesabınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise bilgisayarınızdan Instagram üzerinde paylaşmak istediğiniz fotoğrafı uygulamada gösterilen alana sürükleyip bırakarak fotoğrafı uygulamaya yüklüyorsunuz.
Fotoğrafı yükledikten sonra ise istediğiniz filtreyi seçebilirsiniz. Fotoğrafınıza başlık ekledikten sonra çekilen görüntüyü isterseniz hemen, isterseniz “başka bir zaman” seçeneğini kullanarak ileri bir zamanda paylaşmak mümkün. Uygulama Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 ve Mac OSX ile uyumlu. Gramblr uygulamasıyla Instagram üzerinde paylamak istediğiniz fotoğrafa dilediğiniz filtreyi seçebilir ya da hareket katabilirsiniz.