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TAKİP ÖZELLİĞ: Instagram'ın bahsetmediği ama kullanıma sunulan bir diğer özellik iste sizi artık kimlerin takip ettiğini profil kısmı altında 'sizi takip ediyor' şeklinde görüntülenmesi. Herhangi bir hesaba bakarken 'acaba benim hesabı takip ediyor mu' diye sormanıza gerek kalmayacak; zira takip ediliyorsanız, o kişinin profili bu bilgiyi sizle paylaşıyor olacak. Tıpkı Twitter'da olduğu gibi! Ancak bu özellik henüz tüm hesaplar için aktif hale getirilmediğinden şu an göremeyebilirsiniz.