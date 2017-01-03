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WhatsApp eski telefonlara olan desteğini çekiyor

29 Mart 2016 Salı, 11:24:27

WhatsApp eski telefonlara olan desteğini çekiyor. İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı o cihazlar...

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    Whatsapp bu haftadan itibaren zamanında çok satan; ancak artık esamesi okunmayan telefonlara olan desteğini çekiyor. Bu telefonlardan desteğin çekilmesiyle Whatsapp da artık bu cihazlarda çalışmayacak. Peki hangi telefonlar Whatsapp'tan mahrum kalacak?

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    Bugünden itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklı politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aşağısı, başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar WhatsApp erişimine kapatılacak.

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    BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak firma 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 17:43
    whatsapp tamam, güzel haber.NOEL',İ anlamadım.Çok cahilim çok.Türkye'de yaşıyorum,ama NOEL'i bilmiyorum
  • Misafir 10 Aralık 2016 Cumartesi 02:51
    Ucuz yirttim, iyiki eski telefonum var!
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