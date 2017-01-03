Bugünden itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklı politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aşağısı, başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar WhatsApp erişimine kapatılacak.
Zira kullandığınız cihaz Android 2.3 Gingerbread, Windows Phone 7 ya da iOS 6'dan daha eski versiyonlardan biriyle çalışıyorsa ve WhatsApp'tan vazgeçemeyecek gibiyseniz büyük bir ihtimalle mevcut telefonunuzdan vazgeçmek durumunda kalacaksınız. WhatsApp aslında bunun ilk işaretlerini 2016'nın başlarında yaptığı bir duyuruyla vermişti.
Firma söz konusu duyuruda "insanların büyük çoğunlukla kullandığı mobil platformlar üzerindeki kendi çabalarına odaklanabilmek için" eski işletim sistemleriyle çalışan telefonlarda bu hizmeti devredışı bırakmanın kıyısında olduğunu belirtmişti. Yetkililer bu sayede uygulamanın gelecekte genişletmeye ihtiyaç duyacakları yetenekleri için de bir yol açılacağını ifade etmişti.
WhatsApp, eski cihazlara desteğini çekeceğini açıkladı. Güncellenen açıklamayla birlikte WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. Ancak şirket, Blackberry ve Nokia için farklı bir politika izleyecek. WhatsApp, 2017 yılının Haziran ayı itibariyle BlackBerry OS, BlackBerry10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 modellerine desteği kesecek.
iPhone 3GS ve iOS 6 için de desteğini kesecek olan WhatsApp, açıklamasında zor fakat doğru bir karar verdiklerini belirtmiş. Yılın sonunda geride bırakılabilecek platformların tam listesi: Android 2.1 ve Android 2.2; Windows Phone 7, iPhone 3GS / iOS 6. Haziran 2017’ye kadar da BlackBerry 10 da dahil olmak üzere, BlackBerry için artık WhatApp kullanılamayacak; Nokia S40; ve Nokia Symbian S60 da WhatsApp'ın desteklenmeyeceği modeller arasında.
Birbirinden güzel yenilikleri ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan popüler mesajlaşma uygulaması bu kez getirdiği özellik ile kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. WhatsApp, kullanıcıların birbirine video dosyası veya video mesaj göndermesi halinde, işlerini kolaylaştıracak yeni bir özelliği devreye koydu. Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması bundan böyle, video dosyaları indirirken seyretmeye de izin verecek.
Yani videolar artık stream formatında indirilecek. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar video dosyaları alırken, tüm dosyanın indirilmesini beklemek zorunda kalmadan videoyu seyredebilecek. WhatsApp daha önce kullanıcıların birbirine video mesaj göndermesine izin veriyordu ancak canlı video görüşme özelliğini 15 Kasım'da devreye almıştı.
Whatsapp'ın görüntülü konuşma özelliğini milyonlarca vatandaş kullanmaya başladı. Güncelleme üzerinden ise henüz 24 saat geçmeden kullanıcılar bu özellik üzerinden dolandırıcıların hedefi oldu. Dünya çapınca milyonlarca kişinin bu özelliği kullanmak için sabırsızlandığını bilen dolandırıcılar rastgele ekledikleri numaralara ve maillere 'WhatsApp'ın görüntülü arama özelliğine sahip sürümünü indir' linki göndermeye başladı.
Şirket bu özelliği sessiz sedasız test ederken yaşanan bir sızıntı ile GIF planı deşifre olmuştu.. Giphy ile hareket etme kararı alan WhatsApp'ta popüler GIF'lere anında ulaşmak son güncellemeyle mümkün. Yeni güncelleme ile artık uygulamada paylaşılan GIF'ler otomatik olarak oynamaya başlayacak. Bu özelliği kullanmak için mesajlaştığınız sekmedeki 'fotoğraf/video paylaşımı'nı seçmeniz ve açılan ekranın sol alt köşesindeki 'Gif ara' ikonuna dokunmanız yeterli..
Çünkü gif özelliği ile kendi giflerinizi oluşturmanıza fırsat tanınacak. Bu sayede programlarla bile yapmakta zorlandığınız gifleri çok kolay şekilde yapabileceksiniz. İşin en güzel yani ise kendi foto galerinizde kendinize veya sevdiklerinize ait fotoğraflardan gifler oluşturabileceksiniz. Sadece yaptığınız ya da yapacağınız gifler değil sizi kendine çekecek olan. Giphy ile yapılan anlaşma ile birlikte dünyanın en popüler giflerine de ulaşabileceksiniz.
WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği görüntülü görüşme desteği nihayet sunuldu! Geçtiğimiz günlerde beta kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu özellik, artık herkes tarafından kullanılabiliyor. Skype, Google Hangouts ve FaceTime uygulamalarında olduğu gibi video konferans yapılabilmesini sağlayan WhatsApp görüntülü konuşma özelliği, deneme sürecinin ardından uygulamaya eklendi.
WhatsApp'ta görüntülü arama yaparken, tıpkı sesli aramada olduğu gibi bir yol izliyorsunuz ve konuşmak istediğiniz kişinin ekranını açarak Görüntülü Arama'yı seçiyorsunuz. Şu anda tüm kullanıcılara sunulmayan yeni güncellemenin, kısa süre içinde bütün WhatsApp kullanıcılarına gelmesi bekleniyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yepyeni özellikleri içinde barındıran bir güncelleme yayınladı. Facebook tarafından satın alındıktan sonra hızla büyüyen servis, yeni sürümüne fotoğraf düzenleme özelliğini ekledi.
WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre kamera özelliği artık öne bakan flaşları da destekleyecek. Bu şekilde çok daha güzel pozlar çekmek artık daha kolay hale gelecek. Bu özellik sayesinde ışığın az olduğu ortamlarda telefonunuzun ekranı parlayacak, ve fotoğraflar daha kaliteli bir hal alacak.
Tüm bunların dışında Whatsapp video çekiminde zoom özelliğini geliştirirken, ön ve arka kamera arkasında geçiş yapmayı daha da kolaylaştıracak adımlar attı. Uygulama Google Play Store üzerinde şu an mevcut olmakla birlikte, hali hazırda WhatsApp kullananlar yeni özelliklere erişebilmek için uygulamayı güncellemek zorunda. Bu yeni güncellemenin iPhone'lara da en kısa zamanda çıkması bekleniyor.
Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan rakibi Snapchat'tekine benzer bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik ile WhatsApp'taki fotoğraflar üzerine yazı yazma yada resim çizme özelliği geldi. 2014'te Snapchat'i bünyesine katmak için 3 milyar dolarlık bir teklif yapan ve red cevabı alan Facebook, sektördeki en etkin rakiplerinden biri olan Snapchat'i taklit ettiği iddiası ile sıklıkla eleştiriliyor.
Mark Zuckerberg’in "Satın alamıyorsan kopyala" sözünü akıllara getiren bu yeni özellik ilk etapta Android işletim sistemi ile WhatsApp'ı kullananların beğenisine sunuldu. Android işletim sistemine sahip olan kullanıcıları güncellemeyi Play Store aracılığı ile indirebiliyor. Yeni özelliğin iOS'a geleceği tarih hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sürekli yeni özelliklerle servisini geliştiren WhatsApp, Android uygulamasındaki beta kullanıcıları için 2.16.281 sürüm güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme birçok hata giderilmesinin yanı sıra grup sohbeti için yepyeni bir özelliği beraberinde getiriyor.
Güncellemeyle birlikte grup sohbetinde yönetici olan kişiler, rehber listesinin en üstünde yer alan "Gruba link ile davet et" seçeneğini kullanarak sohbete yeni kişiler dahil etmek için davet gönderebiliyor. Bu seçeneği kullandığınızda uygulama size özel bir URL veriyor ve bunu herhangi biriyle paylaşarak sohbete dahil olmasını sağlayabiliyorsunuz.
Sözünü ettiğimiz URL, üçüncü parti uygulamalar üzerinden mesaj yoluyla, QR kod şeklinde veya fiziksel NFC tagi ile gönderilebiliyor. Bu özelliğin son kullanıcılardan çok WhatsApp uygulamasını iş için kullanan işletmlerin kullanacağını tahmin etmek güç değil. Bu sayede özel URL'i paylaşarak bütün bir ekibi WhatsApp sohbetine dahil etmek mümkün oluyor.
Ayrıca bu güncellemeyle beraber kullanıcıların bir başka konuşmaya medya içeriklerini veya konuşma kayıtlarını yönlendirebildiği "çabuk ilet" özelliğinin geldiğini de belirtelim. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından 19 milyar dolar gibi rekor bir ücret ödenerek satın alınan ve bu satın alma sonrası güvenlik önlemleri daha da arttırılan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp artık daha da güvenli olacak. Whatsapp yakın zamanda 6 haneli şifre sistemine geçiyor. Bu yeni şifre sisteminde güvenlik daha da artacak ve şifreyi bilmeyen Whatsapp'ı kullanamayacak!
Android Authority'nin haberine göre WhatsApp, kullanıcıların kendilerini daha rahat hissedeceği bir bir yöntem geliştirecek ve bununla güvenlik meselesi daha da üst seviyeye çıkacak. Yeni şifreleme sisteminde '6 haneli bir şifre girin', 'şifreniz eşleşmiyor, tekrar deneyin', 'bir kurtarma e-postası girin' gibi bildirimlerin ve uyarıların bulunduğu belirtiliyor.
Google Play Store’da 1 milyar indirme sayısını geçen az sayıdaki uygulamalardan biri olan WhatsApp, kullanım deneyimini artırmaya yönelik yenilikleri platforma getirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde uygulama için yayınlanan güncelleme ile birlikte emojilerin daha büyük görünmesini sağlanmıştı. WhatsApp son yayınladığı güncellemede ise kullanıcılara daha kapsamlı emojiler sunuyor.
Android Police sitesinde yer alan habere göre Apple’ın iOS 10 sürümüne dahil ettiği birçok emoji artık WhatsApp beta Android uygulamasında kullanılabilir durumda. 3D görünümlü emojiler, LGBT ebeveyn, çok sayıda aile emojisi ve çeşitli spor emojileri yeni güncelleme kapsamında WhatsApp beta uygulamasına dahil edildi. Ek olarak gerçek silah emojisinin yerini su tabancası emojisi aldı.
WhatsApp Android uygulamasına dahil edilen yeni emojilerden şu an için sadece beta programına dahil olan kullanıcılar yararlanabiliyor. Yeni emojilerin kısa süre içerisinde tüm Android platformunda kullanıma sunulması bekleniyor. Dilerseniz buradaki link aracılığıyla WhatsApp beta programına dahil olabilirsiniz.
WhatsApp’ın son güncellemesi yayınlandı. 88.4 MB boyutundaki 2.16.10 seri numaralı güncelleme, WhatsApp’ı iOS 10’un özelliklerinden daha iyi yararlandırmayı amaçlıyor. iOS10 ile iPhone’lara gelen en önemli özelliklerden biri, Siri’nin farklı aplikasyonlarla çalışabilir hale gelmesiydi.WhatsApp da bu özelliği hemen kullandı ve son güncellemesinde Siri ile entegrasyon sağladı.
Artık bu sayede, Siri’ye verilen sesli komutlarla WhatsApp mesajı yazılabiliyor veya WhatsApp görüşmesi başlatılabiliyor. Ayrıca aynı anda birden fazla sohbet grubuna aynı mesaj veya medyanın gönderilmesi, kilit ekranını açmadan gelen WhatsApp aramasının yanıtlanabilmesi, WhatsApp widget’ı eklenebilmesi gibi farklı yeni özellikler de getirildi.
WhatsApp, 2.16.10 güncellemesinde beklenen GIF desteğini ve video görüşmeleri ise yine sunmadı. Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Android uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Son olarak Android WhatsApp beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı.
Dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik güncellemelerini sürdürüyor. Son olarak Android WhatsApp beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı. Söz konusu güncelleme iOS platformunda bir süredir kullanılan “Emojilerin büyük görünmesi” özelliğini Android WhatsApp beta uygulamasına getirdi.
Günlük hayatta kullanıcıların ruh halini yansıtmak için sıklıkla başvurduğu emojiler, son güncellemeyle birlikte Android WhatsApp beta uygulamasında daha büyük görünmeye başladı. Beta sürümde kullanıcılar aynı mesajda dört ya da daha fazla emoji gönderdiğinde, emojiler standart boyutta görünecek; ancak üç ve daha az emoji gönderiminde ise üst bölümdeki görselde de fark edeceğiniz üzere emojilerin boyutu büyüyecek.
Şu an için Android WhatsApp beta test kullanıcıların yararlandığı özelliğin kısa süre içerisinde tüm Android kullanıcıları için yayınlanacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bu adımı ile bir ilke imza atan WhatsApp'ın aldığı karara tepkiler sürüyor. Gelen tepkiler üzerine açıkla yapan şirket, kullanıcılarının gizliliğinin ihlal edilmeyeceğinin altını çizdi ve söz konusu paylaşımın kötüye kullanılmayacağını iddia etti.
Aynı açıklamada Facebook ile veri paylaşımının kullanıcılara sunulacak hizmetin kalitesini artıracağı iddiasına da yer verildi. Her ne kadar WhatsApp yeni özelliğin istenmemesi halinde (30 gün içerisinde) kullanıcının yeni sözleşmenin bağlayıcılığından kurtulabileceğini belirtse de pek çok güvenlik uzmanı bu işlemin bile WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşmasının önüne geçmeyeceği görüşünde. Peki WhatsApp'ın tepki çeken adımından etkilenmemek için ne yapılabilir? İşte WhatsApp hesap bilgi paylaşımı kapatmak için yapmanız gerekenler...
Android kullanıcılarının bu özelliği kapatması için öncelikle Whatsapp'ta Ayarlar > Hesap bölümüne girmesi gerekiyor. Daha sonra ise 'Hesap bilgilerimi paylaş' seçeneğindeki işareti kaldırmanız gerekiyor. iPhone kullanıcılarının bu özelliği kapatması için ilk olarak Ayarlar > Hesap bölümüne gitmesi gerekiyor. Daha sonra ise 'Hesap bilgilerini paylaş' seçeneğini değiştirin. Siri desteğinin gelmesiyle artık Whatsapp'ta mesajları Siri size sesli okuyacak veya Whatsapp üzerinden bir arkadaşınızı aramanız mümkün olacak. WhatsApp’a geçtiğimiz günlerde eklenen bir diğer yenilik sesli arama özelliğini geliştirmeye yönelik. Artık WhatsApp aramalarında yanıt alınmadığında ya da arama reddedildiğinde ekranda “Geri ara” uyarısı beliriyor.
Bir diğer özellik ise yine aynı ekranda “Sesli mesaj kaydet” uyarısı olacak. Kullanıcılar yanıt alamadıkları aramalara anında sesli mesaj gönderebilecek. Güvenlik araştırmacıları şimdi de WhatsApp'ı mercek altına aldı ve ortaya çıkan araştırma sonucu herkesi şaşırttı. Siz mesajlarınızı sildiğinizde silindi sanıyorsunuz ama... WhatsApp'ta her mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi mesajları silme özelliği yer alıyor. Kullanıcılar WhatsApp sohbeti içerisindeki mesajları tek tek ya da komple sohbeti silebiliyor.
Bir diğer silme yöntemi ise kullandığınız telefon numarasını girerek tüm WhatsApp konuşmalarını silme. Ancak bu bütün yöntemler aslında işe yaramıyormuş! Güvenlik araştırmacısı Jonathan Zdziarski; WhatsApp'tan silinen görüntü formatındaki dosyaların ve görüşmelerin tam anlamı ile silinmediğini ve uygulama içerisinde durduğunu açıkladı. WhatsApp konuşmaları çekirdek ve SQLite kütüphanesindeki sorunundan dolayı aslında tam anlamı ile silinmediği ve SMS.db olarak durduğu dile getiriliyor.
WhatsApp'ın da çekirdekten kaynaklanan bir sorundan dolayı mesajları uygulama içerisinde ve iCloud'da sakladığı aktarılan bilgilerde yer alıyor. Uçtan uca şifreleme özelliğinin sadece konuşma esnasında geçerli olduğunu belirten Jonathan Zdziarski, bu açığın endişe verici olmadığını belirtiyor. Güvenlik noktasında uçtan uca şifreleme özelliğini devreye sokan WhatApp önümüzdeki haftalarda ise iki aşamalı kimlik doğrulama sistemini platforma getirecek. WhatsLock ile sohbetlerinizi koruyun: WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliğinin eklenmesiyle daha güvenli hale geldi ancak telefonunuzu alan ve uygulamayı açan herhangi biri, mesajlarınızı okuyabilir. Böyle bir durumdan endişe ediyorsanız WhatsLock'u kullanın.
Android'de belirli uygulamaları kilitlemeye yarayan uygulamalar var, ancak WhatsLock yalnızca WhatsApp için yapılmış bir uygulama. WhatsApp'ı sayısal bir kodla (PIN - kişisel tanımlama numarası) veya desenle korumanız mümkün. Bu kodu veya deseni WhatsApp'ı her açtığınızda girmeniz gerekecek. Uygulamanın içinde meraklı gözleri yanıltmaya yönelik bir "sahte WhatsApp" bile bulunuyor.
Dashdow ile sohbet kafaları: Facebook'un telefonunuzun ekranında dolaşan "sohbet kafaları", bugün Google'ın Hangouts'u gibi bazı uygulamalar tarafından da kopyalanmış durumda. Aynı işlevi WhatsApp'a taşımak isterseniz, Dashdow'u yüklemeniz yeterli. Uygulamayı yükledikten sonra uyarılarınıza ulaşmasına izin vermeniz gerekiyor. Her mesaj için uyarı kafalarının gösterilmesini kapatabileceğiniz gibi, uyarıları kilit ekranında da görebiliyorsunuz.
Gereksiz dosyaları temizleyin: WhatsApp'ı kullanmak keyifli olsa da, onu ne kadar çok kullanırsanız, o kadar çok gereksiz dosya biriktiriyor. Cleaner, bu dosyaları temizleme işini kolaylaştırıyor. Uygulamayı açtığınızda mesajlarınız, gönderip aldığınız resimler, duvar kağıtları, sesler, sesli notlar, videolar ve yedekler farklı kategorilere ayrılıyor. Bunları isterseniz tek tek, isterseniz aynı anda temizleyebiliyorsunuz.
Booyah ile videolu sohbet: Bir süre önce sesli görüşme özelliğini sunmaya başlayan WhatsApp'ın videolu sohbete de adım atacağı söyleniyor. Bu işlevi rakip uygulamalarda bulmanız mümkün, ancak WhatsApp'ta videolu sohbet için sabırsızlanıyorsanız, Android ve iOS'ta ücretsiz kullanabileceğiniz Booyah'ı kullanabilirsiniz. Üstelik uygulamadan faydalanmak için kaydolmanıza gerek yok.
Dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma dahil ettiği yenilikler kapsamında kullanıcı deneyimini artırmayı sürdürüyor. Uygulama ayrıca performans tarafındaki gelişimini de güncellemeler eşliğinde devam ettiriyor. Geçen ay iOS platformunda yer alan WhatsApp Messenger uygulaması için kapsamlı bir güncelleme yayınlandı. Tek bir emoji gönderiminde emojinin büyük görünmesi, video kaydederken yakınlaştırma yapma ve sohbet düzenleme butonu söz konusu yeniliklerin başında gelmişti.
WhatsApp çok geçmeden iOS uygulaması için bir güncelleme daha başlattı. Uygulama güncellemeyle birlikte 2.16.8 sürümüne yükseltildi. Hata düzeltmeleri ve performans yükseltmesine odaklanan güncellemeyle WhatsApp artık daha hızlı çalışıyor. Güncelleme ek olarak, WhatsApp sesli arama özelliğini kullanırken, karşı taraftan yanıt gelmediğinde ya da arama reddedildiğinde “Sesli mesaj gönder” uyarısını ekrana getiriyor. iPhone'unuzda WhatsApp kullanıyorsanız, sohbetleriniz sandığınız kadar güvende olmayabilir. Bir gizlilik araştırmacısı, WhatsApp'ın iOS sürümünün bazı bilgileri telefonunuzda erişilebilir durumda bıraktığını söylüyor.
Araştırmacı Jonathan Zdziarski, iPhone'da silinen WhatsApp sohbetlerinin izlerini bulduğunu, bu izleri bir araya getirerek sohbetleri tekrar oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor. Zdziarski'nin blog gönderisine göre bu tür izler, telefonunuzda "aylarca" dolaşabiliyor. Sohbetleri gerçek anlamda silmenin yolu ise şu an için WhatsApp'ı telefonunuzdan kaldırmaktan geçiyor. Zdziarski, benzer bir sorunun Apple'ın iMessage uygulamasında da bulunduğunu söylüyor. Araştırmacıya göre silinen sohbetlerin tam anlamıyla silinmemesi nedeniye panik yapmaya gerek yok.
Sadece kullanıcının bu konuda bilgi sahibi olması ve başkalarının silinen sohbetlere erişebileceğini bilmesi yeterli. Araştırmacı, sorunu çözmeye yönelik ipuçlarını burada paylaşıyor. Bazı özelliklerini hala test eden WhatsApp, bugün iOS platformundaki uygulamasını güncelledi. WhatsApp güncelleme içeriğinin kullanıcı odaklı iyileştirmeler içerdiğini ve hız konusunda daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz.
İşte yeni yenilikler:
1.Eğer tek bir emoji gönderirseniz, büyük olarak görünür.
2.WhatsApp'ta video kaydederken yakınlaştırmak için parmağınızı ekranda yukarı ve aşağı kaydırın.
3.Artık Sohbetler sekmesinde en üstündeki Düzenle tuşuna dokunduğunuzda, silmek, okundu olarak işaretlemek veya arşivlemek için birden fazla mesaj seçebilirsiniz.
4.Artık sohbetler daha hızlı açılıyor.
WhatsApp'ın beta güncellemelerini takip eden @WABetaInfo'nun verdiği verilere göre, yakında gelecek olan uygulamanın 2.16.7.1 versiyonunda GIF desteği de geliyor. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar ile WhatsApp'ın Gold versiyonuna geçiş yapılarak çok daha avantajlı bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği belirtilirken bu mesajdaki linklere tıklayan kişiler uygulamayı indirerek tamamen savunmasız bir hale geliyor.
Telefona ya da bilgisayarlara kurulan bu tür uygulamalar ile birlikte kişilerin tüm kişisel bilgileri ya da yaptığı online alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin alınması mümkün olurken bu tür durumlar da kişilerin mağdur duruma düşmesine neden oluyor. Arkadaş listenizden böyle bir mesaj geldiğinde kesinlikle herhangi bir uygulama yüklemesi yapmayarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Peki tam bir WhatsApp uzmanı olmak için ne yapmanız gerekiyor? Basit; bu yazımızı okumanız yeterli!
Sohbet kısayolları oluşturun: Eşinizle sıkça WhatsApp üzerinden mi görüşüyorsunuz? Cihazınızın giriş ekranına sohbet ekranını açmanızı sağlayacak bir kısayol ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Sohbeti açıp, menü düğmesine basmanız, ardından "Sohbet kısayolu ekle" seçeneğine dokunmanız yeterli.
Resim kitaplığı: WhatsApp üzerinden paylaşımda bulunmak harika olabilir, ancak paylaşımlar bazen canınızı sıkabiliyor. Özellikle her hafta yüzlerce şaka içerikli resim paylaşan gruplara üye iseniz. Bu resimler, cihazınızdaki alanı tüketebildiği gibi yanlış kişilerin eline geçtiğinde utanç verici olabilir. Resimlerin otomatik olarak cihazınıza indirilmesini engellemek için Ayarlar > Veri kullanımı yolunu izleyin. Otomatik medya indirme altında Mobil veriyi kullanırken, Wi-Fi'ye bağlıyken ve Dolaşımdayken seçeneklerini devre dışı bırakın.
Blind Carbon Copy: Blind Carbon Copy (BCC), epostalarda alıcıların birbirinden haberdar olmasını engelleyen, sıkça kullanılan bir işlev. WhatsApp'ta benzer bir işlevi Seçenekler > Yeni yayın altından etkinleştirebilir ve mesajınızı göndermek istediğiniz kişileri seçebilirsiniz. Mesajlarınızı kimin aldığını görebilecek, herkese özel olarak cevap gönderebileceksiniz.
WhatsApp'ı kilitleyin: Telefonunuzu başkaları da mı kullanıyor? Cihazınızı belki çocuklarınıza oyun oynaması için, belki sekreterinize görüşmelerinizi gerçekleştirmesi için teslim ediyorsunuz. WhatsApp'ı kilitlemenin ve meraklı gözleri uzak tutmanın ise bir yolu var. Bu iş için Android'de AppLock, iOS'ta iApp Lock uygulamalarından faydalanmanız gerekiyor. Uygulamanın Android sürümü root'a ihtiyaç duymazken iOS sürümü, jailbreak'li cihaz gerektiriyor.
Sohbetleri susturun: Aile üyelerinizle veya iş arkadaşlarınızla dolu bir gruba mı üyesiniz? Bu grupların zaman zaman işe yaradığından şüphe yok, ancak muhtemelen çoğu zaman ilginizi çekmeyecek şeyler hakkında uyarılar alıyorsunuz. Sorun ise grubu terk etmeniz halinde diğer üyeleri kırmaktan çekinmeniz. Ama kuzeninizin yeni bebeğinin yaptığı "şirin" şeyler hakkında her defasında neden uyarı almak isteyesiniz ki?
Kendinizi kurtarmak için sessize almak istediğiniz sohbeti açın ardından Seçenekler > Sessize al seçeneklerine dokunun. Burada sohbeti sekiz saat, bir hafta veya bir yıl susturma gibi seçenekler bulacaksınız. Dilerseniz gruptan gelen uyarıları da kapatabilirsiniz.
Arama: Önemli bir telefon numarasını veya eposta adresini aramanız gerektiğinde, WhatsApp'ın dahili arama işlevini kullanabilirsiniz. Seçenekler > Arama yolunu izleyin ve aradığınız cümleyi girin.
Yıldızlı mesajlar: Eski mesajlar arasında ümitsizce gezinmek yerine, önemli mesajlar size ulaştığında onları işaretleyerek saklamak, daha etkili olmaz mıydı? Bunun için saklamak istediğiniz mesaja uzun dokunun ve ekranın üst tarafında beliren star simgesine dokunun. Yıldız eklediğiniz mesajlara Seçenekler > Yıldızlı mesajlar yolundan ulaşabilirsiniz.
Whatsapp'ta uzun zamandır beklenen özellik gerçek oluyor. Android için hazırlanan Whatsapp'ın beta sürümünde görüntülü görüşme resmen kullanılmaya başlandı. Beta süreci tamamlandığında herkesin bu özellikten faydalanması bekleniyor. Akıllı telefonların en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, muhtemelen dünyada herkesin haberdar olduğu en önemli uygulamalardan biri. Teknoloji kullanıcılarının en önemli iletişim ağlarından biri olan WhatsApp’taki en önemli eksikliklerden biri video araması.
Facebook’un zamanında 19 milyar dolara satın aldığı servis hakkında Aralık 2015’te video arama hizmetinin sunulacağına dair söylentiler vardı. Bunun için çalışmalarını sürdürüyor ve beta test programına kayıtlı kullanıcıları için bu özelliği yerleştirdi. Arama yapmak istediğinizde ise karşınıza arama yapılamadı uyarısının olduğu bir sayfa açılıyor.
Yani masaüstünüzdeki bir belgeyi WhatsApp aracılığı ile telefonunuza atabileceksiniz. Masaüstü olarakta kullanılabilen Whatsapptan bilgisayar başında sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün olacak. Windows ve Mac'te doğal olarak çalışacak olan istemci, WhatsApp'ın biraz daha yaygınlaşmasına yardımcı olacak. Bunun yanında WhatsApp Web için tarayıcınızın bir sekmesini sürekli açık tutmanız gerekiyor. Sesli mesaj özelliği ile aradığınız kişinin interneti kapalıysa veya çekmiyorsa ona sesli mesaj bırakabileceksiniz. Rakiplerine fark atabilecek bir diğer uygulama ise NFC Tag özelliği, bu özellik ile firmalara kolayca WhatsApp üzerinden kendilerini eklemelerini sağlayabilecek.
1. GELEN MEDYA DOSYALARINI KAYDETMEYİN
Whatsapp’ta size gönderilen bir video ya da fotoğraf açtığınız anda telefonunuza kaydediliyor. Bu telefonunuzda büyük bir hafıza işgaline yol açıyor. Bunu engellemek için Whatsapp`ın "Ayarlar" menüsünden "Sohbet Ayarları"na girip "Alınan Medyayı Sakla" seçeneğini iptal ederek ortadan kaldırabilirsiniz.
2. MESAJ ÖNİZLEMELERİNİ GİZLEYİN
Yanınızda birileri varken telefonunuza gelen mesajı birilerinin görmemesini istemiyorsanız bu özelliği durdurmanız gerekiyor. Bunun için "Ayarlar" menüsüne gidip "Bildirimler" kısmına girin ve "Önizlemeyi Göster" seçeneğini iptal edin. Artık ekranınızda mesajın içeriğinden ziyade sadece mesaj var bildirimi gelecek.
3. KONUMUNUZU PAYLAŞIN
Birileriyle buluşmanız gerekiyor ve tarif etmekte zorlanıyor musunuz? Hemen Whatsapp’tan konumunuzu gönderin ve zorlanmadan buluşmayı sağlayın. Ancak bunun için Whatsapp’ın konumunuzu bulmasına izin vermeniz gerekiyor.Bu özelliği kullanmak için konuşmalarınızın herhangi birine girin ve mesaj kutusunun üstünde bulunan ataç işaretine tıklayın. Harita işaretini seçin. Eğer hala bu özelliği aktive etmemişseniz telefonun önerdiği adımları takip edin. Çoktan aktive etmişseniz, başka bir Whatsapp kullanıcısına konumunuzu göndermeye izin veren seçeneği göreceksiniz. Artık ister harita bilgisiyle, ister Google Maps`ten yakınınızda bulunan seçili konumlardan birini kullanarak konumunuzu paylaşmaya hazırsınız.
4.`SON GÖRÜLME` SEÇENEĞİNİ KİŞİSELLEŞTİRİN
Bir çok çiftin kavga etme sebebi olan son görünme zamanını kapatın ya da sadece arkadaşlarınıza görülür durumda açın. Uygulandığı ilk günden beri sevilmeyen ve büyük tepkilere yol açılan son görülme zamanını kapatmak çok kolay. "Ayarlar" menüsüne gidip ve "Hesap"> "Gizlilik"> "Son Görülme" seçeneklerini izlediğinizde bu uygulamayı kolaylıkla kapatabilirsiniz.
WhatsApp kullanıcıları artık kaç mesaj gönderdiklerini kaç mesaj aldıklarını görebilecekler. Bu bilgileri öğrenebilmek için sohbet listesini açıp, menü listesine basın. Ağ kullanımı ekranında gönderip aldığınız medya dosyalarının toplam boyutunu, yaptığınız ve size gelen sesli aramaların sayısını, sesli aramalar sırasında harcadığınız verileri, Google Drive'a ne kadar veri gönderdiğinizi ve fazlasını da görebiliyorsunuz.
GÜVENİLİR Mİ: WhatsApp, verilerinize kendisinin bile erişemeyeceğini iddia ediyor. Ancak FBI - Apple arasında yaşanan son gelişmelerde FBI, bir süre uğraştıktan sonra iPhone'u hack'lemeyi başarmıştı. WhatsApp'ın şifreleme sisteminin herhangi bir güvenlik açığına veya zafiyetine sahip olup olmadığı bilinmediğinden, şifrelemenin her zaman işe yarayacağından emin olmak zor.
İŞTE DİĞER YENİLİKLER: Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tüm kullanıcıların mesajlarını korumak için yeni bir kriptolama sistemine geçtiğini ve yeni uygulamanın dünden itibaren aktif hale getirildiğini açıkladı. Bu uygulama sayesinde mesajlar üçüncü kişiler ve telefonları takibe alanlar tarafından görüntülenemeyecek.
KAMERA ARAYÜZÜ DE DEĞİŞİYOR: WhatsApp kamera arayüzü değişiyor. Yeni kamera arayüzü ilk olarak Android kullanıcılarıyla buluşmaya başladı. Materyal Tasarım ile uyumluluk gösteren yeni kamera arayüzünde fotoğraf çekme butonu artık beyaz renkte. Shiftdelete'in haberine göre eski sürümde video kayıt esnasında çekim süresi sağ üst köşede yer alırken, yeni arayüzde çekim süresi tam ortaya alınıyor.
YAZILARDA DEĞİŞİKLİK: Her gelen yeni güncellemeyle yeni bir özelliği kullanıcılarına sunan Whatsapp, sonunda yazı tipini de değiştirdi. Artık kullanıcılar kalın ve eğik formatında dahi Whatsapp'tan metin gönderebilecek. Yayınlanan beta güncellemesinin ardından kullanıcılar yavaş yavaş bu yeni özelliği kullanmaya başlayacak. Çoğunlukla hata düzeltmelerin bulunduğu son WhatsApp beta güncellemesi, beraberinde göze çarpan birkaç yenilik daha getiriyor. En dikkat çekici özellik olan, hızlı cevap, bildirim geldiği gibi cevap vermenize olanak sağlıyor.
WHATSAPP YAZI TİPLERİ: WhatsApp güncellemesi, aynı zamanda yeni bir yazı tipini de beraberinde getiriyor. Daha önceleri kullanabildiğimiz, bold (kalın) ve italic (eğik) yazım şekillerine, tilde, yani üzeri çizik yazı tipi eklendi. Yazacağınız mesajın içeriğinde kullandığınız kodlarla, anlam ve vurguları güçlendirebildiğiniz yazı tipleri, aşağıdaki şekilde uygulanabiliyor.
Facebook'un kontrolündeki anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal ağlarından bir tanesi. Geliştiriciler, o günden bu yana WhatsApp'a bir dizi yenilik ekleyerek uygulamayı eskisinden de iyi bir hale getirdiler. Bu yüzden bahsedeceğimiz yenilikler için WhatsApp'ın en son sürümüne (2.12.51) ihtiyacınız olacağını unutmayın.
Yakınlaştırın, öne çıkartın ve videoları düzenleyin: Yeni güncelleme, indirdiğiniz videolara "çimdikleyerek yakınlaşma" hareketini uygulamanıza izin veriyor. Bir başka yeni seçenek ise videoları yüzen bir pencerede, aynı YouTube'da olduğu gibi açmanıza izin veriyor. Bu sayede video çalmaya devam ederken diğer WhatsApp mesajlarınıza bakabiliyorsunuz.
Bulut sürücülerinden fotoğraf paylaşın: Artık fotoğraf paylaşırken sevdiğiniz bulut hizmetinin içerisine göz atıp, buradaki fotoğrafları seçebiliyorsunuz. Telefonunuzun yerel depolama alanının yanında, Google, Dropbox gibi hizmetlerdeki fotoğrafları da seçip paylaşabilirsiniz. Otomatik bağlantı, belge ve medya ayırımı: WhatsApp, herhangi bir sohbette paylaşılan bağlantıları, belgeleri ve fotoğrafları artık otomatik olarak vurguluyor ve bir önizleme resmi gösteriyor. Bunlara hızla ulaşmak için sağ üstteki seçenekler düğmesine dokunun ve "Medya"yı seçin.
Sohbetleri temizleyin, yıldızları koruyun: Sohbetlerinizi silmeyi sevenler, bunu yaptıklarında şimdiye kadar yıldızlı mesajlarını da kaybediyorlardı. Ancak yeni güncelleme, sohbeti temizlerken yıldızlı mesajları korumanıza izin veriyor. Bunun için ekranda gelen kutuda "Yıldızlı mesajları koru" kutucuğunu işaretlemeniz yeterli.
Wi-Fi ve veri bağlantısı üzerinde indirmeleri kontrol edin:Yeni bir ayar sayesinde WhatsApp'ın veri tüketimini yakından kontrol edebilirsiniz. Seçenekler (üç nokta simgesi) > Ayarlar > Veri Kullanımı yolunu izleyin. WhatsApp Beta ile yenilikleri ilk siz alın: WhatsApp'ın yeni özellikleri, ilk olarak WhatsApp web sitesinden indirilebilen beta sürümüne yansıyordu. Şimdi ise bu güncellemelere Google Play üzerinden katılmanız mümkün.