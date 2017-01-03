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Kendinizi kurtarmak için sessize almak istediğiniz sohbeti açın ardından Seçenekler > Sessize al seçeneklerine dokunun. Burada sohbeti sekiz saat, bir hafta veya bir yıl susturma gibi seçenekler bulacaksınız. Dilerseniz gruptan gelen uyarıları da kapatabilirsiniz.

Arama: Önemli bir telefon numarasını veya eposta adresini aramanız gerektiğinde, WhatsApp'ın dahili arama işlevini kullanabilirsiniz. Seçenekler > Arama yolunu izleyin ve aradığınız cümleyi girin.