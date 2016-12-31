TEKNOLOJİ HABERLERİ
31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

Yılın En İyi Mobil Cihazları belli oldu!

12 Nisan 2016 Salı, 10:08:16

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği'nin (EISA) düzenlediği 'Yılın En İyi Mobil Cihazları' ödülünü kazananlar belli oldu

  • 1
    1 | 45

    İşte en iyi akıllı telefon dahil ödül kazanan cihazlar...

  • 2
    2 | 45

    Yılın Giyilebilir Cihazı: Garmin fēnix 3 HR

  • 3
    3 | 45

    Yılın Mobil Hoparlörü: JBL Charge 3

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300