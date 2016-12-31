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136875 puanla lider olan akıllı telefonun hemen arkasında, Samsung'un şimdiye kadar üretmiş olduğu en iyi akıllı telefon olarak anılan Galaxy S7 Edge yer alıyor. Galaxy S7 Edge'i ise Apple'ın Eylül ayında tanıtmış olduğu amiral gemisi iPhone 6S izliyor. Liderlik için yarışan bu üç akıllı telefonun 130.000-140.000 aralığında puanları olduğunu, ancak listenin 4. sırasında yer alan akıllı telefonun sadece 91157 puana sahip olduğunu görüyoruz. Bu durumu, bazı akıllı telefon üreticilerinin en iyi olma çabası olarak değerlendirebiliriz.