12 Nisan 2016 Salı, 10:08:16 | Güncelleme: 31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:50:07
Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği'nin (EISA) düzenlediği 'Yılın En İyi Mobil Cihazları' ödülünü kazananlar belli oldu
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İşte en iyi akıllı telefon dahil ödül kazanan cihazlar...
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Yılın Giyilebilir Cihazı: Garmin fēnix 3 HR
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Yılın Mobil Hoparlörü: JBL Charge 3
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Yılın Mobil Kulaklığı: JBL Reflect Mini BT
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Yılın En İyi VR Ürünü: HTC Vive
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Yılın Bütçe Dostu Akıllı Telefonu: Coolpad Torino
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Yılın Yenilikçi Telefonu: LG G5
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Yılın En İyi Akıllı Telefon Kamerası: Galaxy S7/Galaxy S7 Edge
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Yılın En Gelişmiş Akıllı Telefonu: HTC 10
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Android Authority tarafından gerçekleştirilen 'Akıllı Telefon Kamera Testi' ile en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon belirlendi.
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100 binin üzerinde oy kullanılan ankette 7 aday telefon arasından birçok özellik göz önüne alınarak en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon seçildi.
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En iyi kameraya sahip akıllı telefonu bulmak için birçok özelliğe dikkat edilen ankette kullanıcılara 'Daha çok piksel mi daha büyük pikseller mi, yoksa Optik Görüntü Sabitlemesi mi gerekiyor? Tek kamera çift kameradan iyi mi?” gibi sorular yöneltildi.
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Oylamada akıllı telefon kameralarının gün ışığında ya da düşük ışıklı ortamlarda çektiği fotoğrafların performansları da önemsendi.
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Yüksek sayıda oyla katılım sağlanan ankette akıllı telefonların kamera performanslarına 1 en düşük, 7 en yüksek olmak üzere 1-7 arasında puanlama yapıldı.
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İŞTE EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLAR
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LG G5
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Galaxy S7 Edge
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iPhone 6S Plus
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Nexus 6P
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Lumia 950 XL
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Huawei P9
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HTC 10
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AnTuTu kriter testine göre 2016'nın birinci çeyrek dönemine ait en güçlü akıllı telefonlar açıklandı. Listenin zirvesinde son dönemin iki popüler telefonu yer alıyor.
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Samsung Galaxy Note 5
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Samsung Galaxy S6
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Samsung Galaxy S6 Edge
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Samsung Galaxy S6 Edge +
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Samsung Galaxy S7
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Redmi Note 3
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Redmi Note 2
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LG G3
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LETV 1S
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AnTuTu'nun resmi sayfası üzerinden 2016'nın en çok puan alan 10 akıllı telefonu açıklandı. Akıllı telefonların ne kadar iyi performansa sahip olduğunu anlamak için kullanılan ve çoğu kişi tarafından kabul göre AnTuTu, resmi internet sitesi üzerinden akıllı telefonların puanlarının paylaşıldığı yeni bir liste yayınladı.
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Bu liste, 2016 senesinin Nisan ayına kadar olan süreçte (yani ilk çeyrekte üretilmiş) üretilmiş ve piyasaya sürülmüş olan akıllı telefonlardan en yüksek puanlılarını içeriyor. Açıklanan listenin en üst sırasında Xiaomi 5'in yer aldığını görüyoruz.
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136875 puanla lider olan akıllı telefonun hemen arkasında, Samsung'un şimdiye kadar üretmiş olduğu en iyi akıllı telefon olarak anılan Galaxy S7 Edge yer alıyor. Galaxy S7 Edge'i ise Apple'ın Eylül ayında tanıtmış olduğu amiral gemisi iPhone 6S izliyor. Liderlik için yarışan bu üç akıllı telefonun 130.000-140.000 aralığında puanları olduğunu, ancak listenin 4. sırasında yer alan akıllı telefonun sadece 91157 puana sahip olduğunu görüyoruz. Bu durumu, bazı akıllı telefon üreticilerinin en iyi olma çabası olarak değerlendirebiliriz.