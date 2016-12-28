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TEKNOLOJİ

Snapchat, Arttırılmış Gerçeklik teknolojisine geçiyor

15 Nisan 2016 Cuma, 12:21:43

Oldukça popüler olan Snapchat, Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi için kolları sıvadı!

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    Kısa süre önce Snapchat, İsrail'li AR markası olan Firm Cimagine'i satın almış ve ilk hamleyi yapmıştı. Sürekli güncellenerek milyonlarca kullanıcının sosyal medya uygulaması olan Snapchat, yeni planladığı özellik ile rakiplerinin önüne geçecek gibi duruyor.

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    Snapchat, 30 -40 milyon dolar arasında bir fiyat teklifi ile Cimagine isimli Arttırılmış Gerçeklik firmasını satın almıştı. Önümüzdeki günlerde Snapchat gibi bir çok firma eminiz ki AR teknolojisi için bir çok yatırım ve geliştirmeler yapacak.

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    Satın alınmış olan şirket Snapchat'ın en güncel araştırma ve geliştirme bölümü olacak. Bakalım Snapchat rakiplerinin önüne geçmek için ne gibi yenilikler sunacak.

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