15 Nisan 2016 Cuma, 12:21:43 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:42:05
Oldukça popüler olan Snapchat, Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi için kolları sıvadı!
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Kısa süre önce Snapchat, İsrail'li AR markası olan Firm Cimagine'i satın almış ve ilk hamleyi yapmıştı. Sürekli güncellenerek milyonlarca kullanıcının sosyal medya uygulaması olan Snapchat, yeni planladığı özellik ile rakiplerinin önüne geçecek gibi duruyor.
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Snapchat, 30 -40 milyon dolar arasında bir fiyat teklifi ile Cimagine isimli Arttırılmış Gerçeklik firmasını satın almıştı. Önümüzdeki günlerde Snapchat gibi bir çok firma eminiz ki AR teknolojisi için bir çok yatırım ve geliştirmeler yapacak.
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Satın alınmış olan şirket Snapchat'ın en güncel araştırma ve geliştirme bölümü olacak. Bakalım Snapchat rakiplerinin önüne geçmek için ne gibi yenilikler sunacak.
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Nasıl güncellemeler getirerek gençleri tekrar platforma bağlı edecek. Merakla bekliyoruz. Bu arada Facebook'dan ilerleyen günlerde yeni bir haber mutlaka gelecektir.
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İŞTE SNAPCHAT'E GELEN YENİ ÖZELLİKLER
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Snapchat Stories - arkadaşlarınızın son 24 saat içinde neler yaptığını gösteren bir haber kaynağı - uygulamanın en önemli özelliklerinden biri. Instagram ve Twitter'in bu özelliği niye taklit ettiğini anlama da pek zor olmasa gerek.
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Ama artık Snapchat, Stories ekranının çalışma şeklini değiştiriyor: hikayelerin kendisi artık kendiliğinden ilerlemeyecek. Auto Advance özelliği kalkıyor ve artık isterseniz kendi oynatma listelerinizi oluşturarak istediğiniz arkadaşlarınızla ilgili haberleri görebileceksiniz. Ayrıca kazara bir reklama dokunma olasılığınız da azalıyor çünkü Sponsored Discover, listenin en alt kısmına yerleştirildi.
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Snapchat yaptığı blog gönderisinde şöyle diyor: "Bazen yakın arkadaşlarımız ve ailemiz neler peşinde bunu öğrenmek isteriz - tüm arkadaşlarımızı değil - ve Auto Advance bunu engelliyordu." Snapchat, yeni gözlükleri "Spectacles" ile donanım işine girdiğini duyurdu. Snapchat CEO'su, yeni oyuncaklarını "yavaşça" kullanıma açacaklarını söylerken, firmasının adının Snap Inc. olarak değiştiğini de paylaştı.
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Böylece Snapchat, bir sosyal medya firması olmaktan kamera firması olmaya doğru adım atmış oldu. Raporlara göre Spectacles, üzerindeki 115 derece geniş açılı lensiyle 10 saniyeye kadar video kaydedebiliyor.
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Kaydı başlatmak için gözlüğün yanındaki düğmeye basmanız yeterli oluyor. Kaydın ardından ortaya insan görüşüne çok benzeyen, dairesel bir video ortaya çıkıyor. Spectacles, görüntüleri eşleştirilen telefonla kablosuz olarak eşitleyebiliyor ve videoyu kolayca payaşmaya izin veriyor.
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Black, teal ve coral olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak gözlükler, kısıtlı sayılarda 129,99 dolar fiyatla satılacak. Firma, tüketiciden gelecek tepkiye göre yeni cihazını yavaşça kullanıma açmak istiyor. Benzer bir ürün olan Google Glass'ın istediği başarıyı yakalamadığını düşündüğümüzde yerine bir karar.
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Sosyal medya ağları, kullanıcılarına daha işlevsel bir uygulama deneyimi sunmak adına çalışmalarına devam ediyorlar. Facebook'un video ağırlıklı bir uygulama tercihine yönelmesine karşılık olarak, Instagram Snapchat ile özdeşleşen "Hikayeler" özelliğini ve uzun süredir beklenen "Zoom" özelliğini uygulama bünyesine getirmişti.
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Facebook ve Instagram'ın bu hamlelerine piyasanın etkin oyuncularından biri olan Snapchat'in nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyordu. Snapchat, kullanıcılara daha verimli bir uygulama deneyimi sunmak adına bazı özelliklerini kaldırmaya hazırlanıyor. Digital Trends'teki habere göre, Snapchat'in performansı daha yüksek bir uygulama deneyimi sunmak adına kaldıracağı ilk özellik, "Yerel Hikayeler" olacak.
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Snapchat'in "Yerel Hikayeler" özelliği kullanıcının yer aldığı bölgenin günlük aktivitelerin görüntülerini aktarıyordu. "Yerel Hikayeler" kullanıcılara hem "Hikayeler" bölümünde hem de "Discover" bölümünde hizmet veriyordu. Özellik geçen yıl; Malezya, Pakistan, Dubai gibi belirli şehirlerin tanıtımında kullanılmıştı.
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Snapchat, şirketin New York merkezindeki "Yerel Hikayeler" çalışanlarına teşekkür ettikleri bir açıklama yayınladı. Kaynaklar, Snapchat'in bu bölümdeki 15 kişiyi işten çıkardığını ifade ediyor.
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Snapchat'in söz konusu özelliği kaldırmasının, kullanıcıların uygulama deneyimlerinde özelliği yeterince tercih etmemeleri ile doğrudan orantılı olduğu kaydediliyor. Kaynaklar, Snapchat'in piyasadaki rekabette öne geçmek adına çalışmalarınını süreceğini, şirketin bir değişim içerisine girebileceğini belirtiyorlar.
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Snapchat'in 2016 ve 2017 yıllarında çift haneli bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. Şirketin 2017 yılındaki gelirinin 1 milyar dolar civarında olacağı ifade ediliyor. Instagram ve Facebook’un bir bir özelliklerini kendilerine uyarladığı Snapchat bu sefer Apple ile karşı karşıya. Peki Apple, Snapchat ile nasıl rekabet edecek?
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Bloomberg’in haberine göre Apple, Snapchat benzeri bir uygulamanın testlerine başladı bile. Apple kullanıcıları arasında çalışması planlanan bir sosyal ağ olarak beklenen yeni platform, Snapchat ile büyük benzerlikler taşıyacak.
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Daha önce Ping isimli sosyal ağ denemesiyle hatırladığımız Apple pek başarılı olmamıştı. Ancak bu sefer elinde çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunduğunu hatırlatalım. İsimsiz bir yazılım mühendisinden alınan bilgiler videoların kaydedilebildiği, videolara filtreler uygulanabilen ve daha sonra bu videoların kolaylıkla paylaşılabildiği bir platformu işaret ediyor.
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Platformu geliştiren ekibin iMovie ve Final Cut Pro’yu geliştiren ekiple aynı olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Snapchat, Instagram ve Facebook gibi devlerin karşısına çıkacağı düşünülen Apple’ın işinin son derece zor olduğunu söyleyebiliriz. Eğer iddialar doğruysa Apple, 2017 yılında bu platformu resmi olarak duyuracak. Detaylar şimdilik bu kadarla sınırlı.
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Snapchat'in Windows Phone tarihi biraz karışık olabilir. Hizmetin CEO'sunun insanların halen bu işletim sistemini kullandığını bilmediğini söylemesi de durumu daha iyiye taşımadı. Ayrıca Snapchat, hizmetin üçüncü parti sunucularına da, "6discover" ve "6snap" gibi, şikayetlerini sunarak uygulamaların Windows Phone Store'dan kaldırılmasını istemişti.
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Ancak Mayıs 2015'te Snapchat, bir Windows Phone uygulaması üzerinde çalıştığını duyurmuştu ve görünene uygulamanın yayımlanma tarihi, en azından Windows 10 Mobile için yaklaşıyor olabilir.
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Twitter'daki İspanyol Lumia Destek hesabında belirtilene göre Microsoft, Snapchat ile beraber çalışarak bir Windows 10 Mobile uygulaması geliştirmekte. Twitter üzerinde neden Snapchat'i yükleyemediğini soran bir kullanıcıya verilen cevapta, Snapchat'in mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uygulamayı sunmak için çalıştığı belirtmekteydi.
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Bu açıklamanın bir destek hesabından geldiği ve bu hesabın gerekli olan bilgilere sahip olup olmadığının bilinmediği düşünülürse, açıklamadan şüphe etmenin mümkün olduğu söylenebilir.
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Ancak Twitter üzerinden direkt olarak irtibata geçildiğinde bir Twitter sözcüsü her şeyin "yolunda olduğunu" ve "pozitif" gözüktüğünü açıklayarak, uygulamanın yakın bir zaman içerisinde Windows 10 Mobile'a ulaşacağını söylemekteydi.
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Her ne kadar Microsoft bu durumu resmi bir şekilde Windows Blog'da doğrulamamış olsa da, Windows kullanıcıları yakın zaman içerisinde resmi Snapchat Windows 10 Mobile uygulamasına ulaşabilecekler gibi gözüküyor...
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Seene uygulamasının satın alınması, gelecekte Snapchat üzerinde üç boyutlu veya artırılmış gerçeklik esasına dayanan paylaşımların görülebileceği anlamına geliyor.
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TechCrunch’ta yer alan habere göre, Snapchat Seene anlaşmasını yaklaşık iki ay önce tamamladı ve Seene çalışanlarını Los Angeles’ta bulunan genel merkezine taşımaya başladı.
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Şirket konuya ilişkin açıklama yapmasına yönelik taleplere ise şu an için yanıt vermiş değil. Dolayısıyla Snapchat’in Seene’den nasıl faydalanacağı konusunda şimdilik kesin bir bilgi verilemiyor.
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2013’te yayınlanan Seene, kullanıcılara akıllı telefon kamerasıyla nesneleri üç boyutlu olarak tarama imkanı sunuyor ve özel derinlik sensörlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
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Şirketin web sitesinde şu sıralarda detaylı yüz tarama, sahneleri üç boyutlu olarak yeniden inşa etme ve artırılmış gerçeklik gibi özelliklerin reklamı yapılıyor.
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Snapchat’in önünde Seene teknolojisini kendi servisine entegre etme konusunda çeşitli seçeneklerin olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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Özellikle son zamanlarda giderek daha sık konuşulan sanal veya artırılmış gerçeklik başlıklarında boy gösterme konusunda Snapchat Seene tarafından sunulan imkanlardan yararlanacaktır.
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Kullanıcıların görsel paylaşım tercihlerine yanıt veren popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, uygulama arayüzünde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Uygulama görünümde yapılacak değişiklik, kullanıcıların paylaşımları mevcut sürümünden farklı şekillerde deneyimlemelerine odaklanacak.
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Facebook’un birkaç yıl öncesinde zaman tüneline geçmesi, Instagram’ın logo ve arayüzünde yaptığı değişikliğe benzer olarak bir değişimin Snapchat bünyesinde olması bekleniyor. Ubergizmo'da yer alan habere göre Snapchat, paylaşımların görünümü ve içeriklerin kronolojisi konusunda değişiklik meydana getirecek.
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Snapchat ayrıca yeni sürümü ile uygulama bünyesindeki paylaşımları bir filtreden geçirme yoluna da geçecek. Geliştirilen algoritma ile uygulamanın yayın politikaları çerçevesinde bazı içerikler ve içeriklerin paylaşımını yapan kullanıcılar uygulamadan çıkartılabilecek.
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Kamuoyu düzenini bozmaya yönelik olan kötü amaçlı paylaşımların önüne geçmeyi hedefleyen Snapchat, böylece bir sansür uygulama yoluna gidecek.
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2016 yılının başlarından itibaren dillendirilen değişikliğin ise ne zaman olacağına dair henüz bir bilgi yok. Kullanıcıların isteklerine göre yapılacak değişikliğin, kullanıcıların beklentisini karşılayıp, karşılamama noktasında nasıl bir konum alacağı merak konusu. En azından logo seçimine hayli özen göstermeleri gerektiğini söyleyebiliriz.
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Yüz değiştirme özelliğiyle tekrar bir çıkışa geçen Snapchat'e gelen güncelleme ile artık kayıtlı fotoğraflarınız ile yüz değiştirme yapabiliyorsunuz. Bir süredir popüler fotoğraf paylaşım uygulamalarından biri olarak dikkat çeken Snapchat, Face Swap, yani yüz değiştirme özelliği ile adeta şaha kalkmıştı.
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Milyonlarca kişinin denediği ve ilgisini çeken bu özellik ile günümüzün fotoğraf trendi haline gelen Face Swap için Snapchat bir nevi öncü konumuna gelmişti.
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Şu anda her ne kadar sadece iOS sürümünde bulunuyor olsa da yoğun şekilde tercih edilen yüz değiştirme özelliği arttık daha da geliştirildi.
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Çünkü Snapchat'in iOS sürümüne gelen güncelleme ile artık film rulosundaki kayıtlı fotoğraflarınızlardan da yüz değiştirme yapabiliyorsunuz.
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Bir nevi Face Swap Live'da bulunan özelliği Snapchat'e de getirerek şu andaki fotoğrafta yüz değiştirme akımını perçinleyen Snapchar, söz konusu özelliği kısa süre içerisinde Android tarafına da getirmesi bekleniyor.
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Tekrar oynatma noktasında ücret isteyen Snapchat ailesi bu güncelleme sonrasında ise artık ikinci kere tekrar oynatmayı da ücretsiz hale getirdi. Yani size snap atan kişilerin fotoğraf ve videolarını bir kere daha tekrar görebilme şansınız bulunuyor.
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Snapchat'in bu özelliklerini kullanmak için dilerseniz aşağıdaki bağlantılardan Snapchat'i indirebilir, ya da güncelleyebilirsiniz. Ancak tekrar hatırlatalım, bu özellik şu anda sadece iOS sürümünde bulunuyor.
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Yenilikleriyle kullanıcılarının ilgisini çeken Snapchat, şimdi de animasyonlu 3D emojiler geliştiriyor. Böylece Android uygulamasını kullananlar, artık videoda görülen hareketli unsurların üzerine emoji ekleyebilecek. Hareketli emojiler şimdilik sadece Android kullanıcıları için olacak.
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3D EMOJİLER NASIL KULLANILACAK?
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Snapchat uygulamasını açıp, 3D etiket eklemek istediğiniz videonuzu çekin. Çekimi bitirdikten sonra ekranın üstünde yer alan etiket ikonuna basın.
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Videonuzda kullanmak istediğiniz etiketi seçin. Seçtiğiniz etiketi, videonuzda kullanmak istediğiniz objenin üzerine yerleştirin. Söz konusu obje üzerinde sabitlemek için etiketin üzerine ‘uzun’ basın. 3D emoji etiketiniz artık video snap’inizde.