17 | 49

Snapchat'in 2016 ve 2017 yıllarında çift haneli bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. Şirketin 2017 yılındaki gelirinin 1 milyar dolar civarında olacağı ifade ediliyor. Instagram ve Facebook’un bir bir özelliklerini kendilerine uyarladığı Snapchat bu sefer Apple ile karşı karşıya. Peki Apple, Snapchat ile nasıl rekabet edecek?