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Daha önce duyduğumuz söylentilerde bu şekilde ancak, bu kılıfla ilgili küçük bir sorun var. Galaxy S8’de olması beklenen USB-C için herhangi bir şarj portu açılışı yok. MobileFun, bunu Galaxy S8'in kablosuz şarj desteğine sahip olacağı yönündeki bir onay olarak görüyor. Ancak, Samsung'un USB-C bağlantı noktasını tamamen kaldırmak kadar cesur olması ihtimal dahilinde değil. Çünkü telefonu bilgisayara veya bir monitöre bağlamak için bu bağlantı noktasına ihtiyaç olacak.