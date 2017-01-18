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Samsung Galaxy S8 Plus'ın kılıfı ortaya çıktı

06 Eylül 2016 Salı, 17:22:10

Fotoğrafı sızan Samsung Galaxy S8 Plus kılıfı, telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkardı

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    Geçen haftaki Galaxy S8 kılıfı sızıntısından sonra, yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan Galaxy S8 Plus'ın bazı özelliklerine daha fazla ışık tutuyor. Galaxy S8’in büyük sürümünün bu Galaxy S8 Plus olacağı söyleniyor.

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    Bu sefer, Galaxy S8 Plus için özel olarak tasarlanmış gerçek bir kılıfın neye benzediğine bakıyoruz. Aksesuar, telefonun parmak izi sensörü, kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve kalem gibi bazı temel özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler veriyor.

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    Bu fotoğraf, online mağaza MobileFun tarafından elde edilmiş. Kılıfın alt tarafta hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve S Pen kalemi için üç açıklık kolayca gözlemlenebilir. MobileFun, büyük açıklığın bir kalem tarafından kullanılacağını ve Galaxy S8 Plus'ın kendi S Pen kalemine sahip olacağını söyledi.

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