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Samsung Galaxy S8 nasıl olacak?

06 Eylül 2016 Salı, 17:22:10

Samsung Galaxy S8, iki farklı ekran boyutu ile gelecek ve "infinity display" ile ekran çerçevelerini neredeyse tamamen kalkıyor

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    The Guardian'ın yaptığı habere göre Samsung'un Galaxy S8 modelleri 5 ve 6 inç'lik ekrana sahip olacak ve ekranları kavisli olacak

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    Telefonların ekranı bir önceki Galaxy S7 Edge'de olduğu gibi sola ve sağa dışarı doğru kavis alacak. Yani telefonların boyutu Galaxy S7 Edge modeli ile hemen hemen aynı olacak. 

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    Ancak "infinity" ekran sayesinde görüntü alanı büyüyecek. bu nedenle parmak izi sensörü ve Samsung logosu, cihazın arkasına taşınabilir olacak.

     

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