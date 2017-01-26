06 Eylül 2016 Salı, 17:22:10 | Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 10:46:02
Samsung Galaxy S8, iki farklı ekran boyutu ile gelecek ve "infinity display" ile ekran çerçevelerini neredeyse tamamen kalkıyor
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The Guardian'ın yaptığı habere göre Samsung'un Galaxy S8 modelleri 5 ve 6 inç'lik ekrana sahip olacak ve ekranları kavisli olacak
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Telefonların ekranı bir önceki Galaxy S7 Edge'de olduğu gibi sola ve sağa dışarı doğru kavis alacak. Yani telefonların boyutu Galaxy S7 Edge modeli ile hemen hemen aynı olacak.
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Ancak "infinity" ekran sayesinde görüntü alanı büyüyecek. bu nedenle parmak izi sensörü ve Samsung logosu, cihazın arkasına taşınabilir olacak.
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Boyut açısından Galaxy S8, Galaxy S7'ye benziyor, ancak ön tarafında şirketin logosunu ve ana ekran düğmesini içermeyen büyük bir ekranı var. Bu ekran Samsung tarafından "Infinity Display" olarak adlandırılıyor. Üstte ve altta çok az çerçeve payı var.
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Galaxy S8'in Mart'ın ikinci yarısında resmi olarak tanıtılması, Nisan'da satışa sunulması bekleniyor.
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Geçen haftaki Galaxy S8 kılıfı sızıntısından sonra, yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan Galaxy S8 Plus'ın bazı özelliklerine daha fazla ışık tutuyor. Galaxy S8’in büyük sürümünün bu Galaxy S8 Plus olacağı söyleniyor.
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Bu sefer, Galaxy S8 Plus için özel olarak tasarlanmış gerçek bir kılıfın neye benzediğine bakıyoruz. Aksesuar, telefonun parmak izi sensörü, kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve kalem gibi bazı temel özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler veriyor.
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Bu fotoğraf, online mağaza MobileFun tarafından elde edilmiş. Kılıfın alt tarafta hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve S Pen kalemi için üç açıklık kolayca gözlemlenebilir. MobileFun, büyük açıklığın bir kalem tarafından kullanılacağını ve Galaxy S8 Plus'ın kendi S Pen kalemine sahip olacağını söyledi.
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Daha önce duyduğumuz söylentilerde bu şekilde ancak, bu kılıfla ilgili küçük bir sorun var. Galaxy S8’de olması beklenen USB-C için herhangi bir şarj portu açılışı yok. MobileFun, bunu Galaxy S8'in kablosuz şarj desteğine sahip olacağı yönündeki bir onay olarak görüyor. Ancak, Samsung'un USB-C bağlantı noktasını tamamen kaldırmak kadar cesur olması ihtimal dahilinde değil. Çünkü telefonu bilgisayara veya bir monitöre bağlamak için bu bağlantı noktasına ihtiyaç olacak.
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S Pen'e ait olduğu düşünülen açıklığın, USB-C'ye ait olma olasılığı daha yüksek. Şimdiye kadar gelen diğer sızıntıların öne sürdüğü iddialar da bu yöndeydi.
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Üst taraftaki açıklığa gelince, muhtemelen ikinci bir hoparlör için. Tabii ki bu açıklık USB-C bağlantı noktası için değilse, tabanda bir S Pen girişi var demektir. Kılıf ayrıca, Galaxy S8 Plus'da daha önce olacağı söylenen çift arka kamera olmadığını da gösteriyor.
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Dahası, telefonun arka kısmında bir parmak izi tarayıcı özelliği olmadığı da görülüyor. Bu da parmak izi tarayıcının ekrana entegre edileceği söylentilerini doğruluyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın ekran boyutu ve pil boyutu farklılıkları dışında aynı olması bekleniyor.
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SAMSUNG GALAXY X GELİYOR!
8 ay önce Samsung 2017'de piyasaya süreceği Galaxy telefonlardan birinin, 4K katlanabilir ekranıyla Galaxy X olacağının sinyallerini vermişti.
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Cihaz ekranının bir prototipini gördük ama herhangi bir duyuru veya lansman tarihi hakkında hiçbir şey duymadık. Bir açıklama veya çıkış tarihi olmaksızın bu konsept sadece bir konsept olmaya devam etti.
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Samsung nihayet Galaxy X'i sahneye davet etmeye hazır. Çin'den gelen bir habere göre Galaxy X, 2017'nin üçüncü veya dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu, Kore'li firmanın bir kaç hafta önceki açıklamasıyla örtüşüyor.
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Galaxy X ile ilgili ekran çözünürlüğü ve katlanabilir ekranı dışında fazla bir şey bilmiyoruz. Ayrıca, Galaxy X, parmak izi, yüz ve avuç içi okuyucusu da dahil olmak üzere çeşitli biyometrik formları kullanacak. Çıkış tarihe yaklaştıkça yüzeye daha fazla ayrıntı çıkacaktır.
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SAMSUNG GALAXY S8'İN İLK GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI
Dışarıya bilgi sızdırmamak için elinden geleni yapan Samsung'un bu çalışmaları ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Firmanın amiral gemisi telefonu Galaxy S8'in tasarımını gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.
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Çerçevesiz bir ekranla geleceği söylenen Galaxy S8'de fiziksel home tuşunun yer almadığı telefonun alt ve üst kısımlarından belli oluyor. Konsept çalışmalarına benzeyen cihaz, kavisli bir ekrana sahip. Alt ve üst kısımalrda ise çerçeve oldukça ince
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Alt kısımda fiziksel ana ekran tuşunun yerine Samsung logosu yerleştirilmiş. Üst kısımda ise fazla bir değişiklik yok. Galaxy S8'in arka kısmında tek lensli kamera kullanılmış. Parmak izi okuyucusunun nerede olacağı ise belli değil. Galaxy S8’in gerçek tasarımının bu olacağı hakkında Samsung resmi bir açıklama yapmadı.
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Samsung diğer modellerde de olduğu gibi Galaxy S8'de de iki farklı işlemci kullanacak. Bu işlemcilerden biri olan Snapdragon 835'in özellikleri gün yüzüne çıktı.
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Galaxy S8'de işlemci olarak Snapdragon 835 ve Exynos kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 835'i bir kaç hafta önce duyurmuştu. CES 2017'de detaylı olarak açıklanması beklenen Snapdragon 835'in tanıtımı için hazırlandığı söylenen slaytlar Weibo sitesi tarafından ele geçirildi.
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Snapdragon 835, 10 nm teknolojisi üzerine kurulu olduğu için geçen yılki Snapdragon 820'den %27 daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca daha enerjik ve daha verimli. Dört çekirdekli işlemci uygulama yükleme süresi, web tarama ve VR gibi işlemlerde %20 daha verimli olduğu için güç tasarrufu sağlıyor.
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Slaytlar yeni grafik işlemci biriminin yanı sıra Kryo 280 CP'yi kullanılacağını ortaya koyuyor. Adreno 540 GPU ile 60 kat daha fazla renk ve %25 daha hızlı render imkanı sunacak olacak olan işlemcinin 10-bit 4K 60 fps video oynatma özelliği de bulunuyor.
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Quick Charge 4 (Hızlı şarj teknolojisi) sayesinde %20 daha hızlı pil şarj edilebilecek. 5 dakikalık şarjla 5 saatlik kullanım mümkün olacak. Ayrıca 15 dakikalık şarj işlemi bataryanın %50'si şarj edilebiliyor.
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Dahili kamera işlemcisi (ISP), pürüzsüz yakınlaştıma, hızlı otomatik netleme ve daha gerçekçi renkler sunuyor. İşlemci X16 LTE ile gigabit sınıfı yerleşik LTE modeme sahip dünyanın ilk işlemcisi olacak.
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Eğer bu bilgiler doğru ise Gakaxy S8'de kullanılacak diğer işlemci olan Exynos da benzer özelliklere sahip olacak demektir. Performans ilgili konuşmak için belki erken ama Snapdragon 835'in sızdırılan Geekbench sonuçları performansının iPhone 7'de kullanılan A10 Fusion işlemciden biraz düşük bir performansa sahip olduğunu gösteriyor.
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BU TELEFONU KULLANANLARA SON UYARI!
Samsung'un, pillerinin patlaması nedeniyle Galaxy Note 7 akıllı telefonlarını geri çağırması, bazı kullanıcılar için halen sorun olmaya devam ediyor.
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Örneğin Kanada'da, halen cihazların geri getirmeyen çok sayıda kullanıcı bulunduğu rapor ediliyor.
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Avrupa'da ise, telefonların yüzde 90'ının iade edildiği söyleniyor.
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Bu da, Samsung'un amacına Avrupa'da erişmek üzere olmasına rağmen, diğer bölgelerde zorlandığını gösteriyor.
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Güney Koreli şirket, Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da yaptığını, şimdi Kanada için de planlıyor.
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Şirket hafta içerisinde, 12 Aralık'tan itibaren batarya şarjı üzerindeki kısıtlamaların, Bluetooth ve Wi-Fi devre dışı bırakma gibi önlemlerin Kanada'da devreye gireceğini söyledi.
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15 Aralık'tan itibaren ise, Note 7'yi kullanan Kanadalılar, artık arama, veri kullanımı veya kısa mesaj göndermek için hiçbir Kanada mobil şebekesine bağlanamayacak.
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Çin'de Samsung yerel distribütörler için Shijiazhuang içinde bir etkinlik düzenlendi.
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Etkinlik sırasında yaklaşık 20 yönetici hatalı Galaxy Note 7'ler için diz çökerek özür diledi.
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Bu ürün için özür dileyen Samsung kendisini yeni amiral gemisinde yer alacak özellik ile affettirmeye çalışacak.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi, Samsung Galaxy S8'de Optical Fingerprint Scanner isimli bir özelliğe yer verecek.
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Söz konusu özellik sayesinde cihaz kullanıcının gözünü tarayarak açılabilecek. Başka bir deyişle kullanıcılar parmak izi taraması yerine bu özellik ile telefonlarının kilidini açabilecek.
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Note 7'de bu özelliğe yer veren şirketin normal şartlarda bu özelliğe S 8'de yer vermeyi düşünmediği ancak bu planın Note 7'lerin geri çağırılması ile değiştirildiği belirtiliyor.
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SAMSUNG TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Destek noktaları ilk olarak İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes Havaalanları Dış Hatlar Terminallerinde faaliyete geçti.
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Havayolu şirketleri tarafından alınan karar doğrultusunda, Galaxy Note7 cihazları kapalı olsa dahi uçaklara alınmamaktadır. Destek noktaları, ortaya çıkabilecek mağduriyeti gidermek amacıyla kuruldu.
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Samsung, bu destek noktalarını, Türkiye ile eş zamanlı olarak Güney Kore, Avustralya, ABD gibi uluslararası hava trafiği yoğun olan 15 ülkede açmıştır.
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Destek noktalarına gelen kullanıcılar, Galaxy Note7 Değişim Programı dahilinde önceden duyurulan tüm haklara sahip olacaklar. Ayrıca, Samsung yetkilileri, kullanıcıların verilerini yeni telefonlara veya bir hafıza kartına aktarma konusunda yardımcı olacak.
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Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, "Galaxy Note7 sahibi kullanıcılarımızın cihazlarını değiştirmeleri için başlattığımız kapsamlı çalışmaları, havaalanlarını kapsayacak şekilde genişletiyoruz. " dedi ve şöyle devam etti;
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"Havaalanlarında açmaya başladığımız destek noktaları, sadece Türk vatandaşlarına değil, ülkemizi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarına da hizmet verecek. Böylece kullanıcılarımız mağduriyet yaşamadan ve güvenle planladıkları seyahatleri gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte tüm kullanıcılarımızın göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ederiz”
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Samsung, eski ve yeni seri ayrımı olmaksızın tüm Galaxy Note7 sahiplerinin cihazlarını kapatmalarını ve Değişim Programı’na katılmalarını önemle talep ediyor.
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SAMSUNG'DAN GALAXY NOTE 8 VE S8 TEKLİFİ
Galaxty Note 7'lerde aşırı ısınma ve alev alma sorunu nedeniyle kabus gibi günler geçiren Samsung, krizden çıkmanın yollarını arıyor. Teknoloji devi bugün Güney Kore'deki müşterilerine yeni bir teklif yaptı.
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Samsung, elindeki Galaxy Note 7'yi iade etmek isteyen müşterilerine sunduğu yeni teklif şöyle;
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İlk aşamada müşterilerin elindeki Samasung Galaxy Note 7'yi Samsung Galaxy S7'nin Curve ya da Flat ekran modeliyle takas teklifi sunacak.
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Ardından gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy S8 veya Galaxy Note 8 modelini de yarı fiyatına bugün vermiş olduğu galaxy s7 ile takaslayacak.
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Gelecek yıl S8 ve Note 8'leri takaslarken müşterilerdeb Galxay S7'nın bu yılki satış fiyatının yarısı tahsil edilecek.
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Yani özetle, bu yıl Galaxy Note 7 parası ödeyen müşteriler, gelecek yıl S8 veya Note 8 sahibi olmak için S7'nin yarı fiyatını ödemeleri yeterli olacak. Bu teklif şimdilik sadece Güney Kore'deki Samsung müşterileri için geçerli.
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Yolcularını daha önce Samsung Galaxy Note 7 telefonun uçaklarda kapalı tutulması, sarj edilmemesi gibi hususlarda uyaran Türk Hava Yolları, bu kez uçağa kabul edilmeyeceğini bildirdi.
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THY'den konu ile ilgili yapılan açıklamade şu ifadelere yer verildi:
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Değerli Yolcularımız,
Ortaklığımızca icra edilen tüm seferlerde Samsung GALAXY NOTE 7 cihazlarının yolcu üzerinde, kabin bagajında, kayıtlı bagajlarda veya kargo olarak uçaklara kabul edilmeyeceğini siz değerli yolcularımıza bildiririz.
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SAMSUNG GALAXY NOTE 7'LERLE İLGİLİ YAŞANANLAR
Değiştirilen Note 7'ler de patlayınca üretimi geçici olarak durdurma kararı alan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
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Güney Kore merkezli Newsis haber sitesinin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Samsung çareyi Note serisinin üretimini tamamen durdurmakta buldu. Bu iddiaya göre, Note serisi kısa bir süre içinde tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini alacak. Başka bir deyişle artık yeni bir Note cihazı üretilmeyecek.
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İKİ ÜLKE YASAKLAMIŞTI
ABD Ulaştırma Bakanlığı, Samsung Galaxy Note 7 model cep telefonlarının uçaklara sokulmasını yasakladı. Samsung'un geçtiğimiz günlerde üretimini durdurduğunu açıkladığı Samsung Galaxy Note 7 marka telefonlarının, pillerinin ısınarak patlamaya yol açtığı, kullanıcılarına ve eşyalarına zarar verme riski olduğu belirtildi.
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ABD sivil havacılık dairesi FAA da (Federal Aviation Administration) geçtiğimiz günlerde uçak yolcularının, seyahat sırasında söz konusu telefonları kapatmalarını ve şarj etmemelerini istemişti.ABD Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx, "Bu telefonları uçaklarda yasaklamanın bazı yolcular için sorun yaratacağının farkındayız ancak; uçuş güvenliği en önemli önceliğimizdir. Uçakta olası bir yangın, bir çok kişinin hayatını riske sokar" dedi.
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Kanada Ulaştırma Bakanlığı, güç ünitelerinin ısınması ve patlaması sorununun henüz çözülememesi nedeniyle Samsung'un Galaxy Note 7 model telefonunu kargo dahil tüm ticari uçuşlarda yasaklama kararı aldı ve yolcuların söz konusu telefon modelini üzerlerinde veya bagajlarında bulunduramayacağını açıkladı.
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Açıklamada, Galaxy Note 7'yi yanında, valizinde veya kargosunda bulundurup beyan etmeyenlere de cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Bakanlığın kararının ardından Kanada Havayollarından (Air Canada) yapılan açıklamada, söz konusu telefon modelinin uçuş güvenliğini yüksek derecede riske attığı ve uçaklara alınmayacağını duyuruldu.
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Samsung Electronics Türkiye, Galaxy Note7 Değişim Programını eski ve yeni tüm seri Galaxy Note7 cihazlarını kapsayacak şekilde düzenledi.
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18 Ekim – 11 Kasım 2016 arasında geçerli olacak program, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilgisi dâhilinde hazırlandı. Programın tüm detayları resmi web sitesinden duyuruldu.
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Samsung, eski ve yeni seri ayrımı olmaksızın tüm Galaxy Note7 sahiplerinin cihazlarını kapatmalarını ve Değişim Programı’na katılmalarını talep ediyor.
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Değişim Programı, BTK kaydı olan tüm Galaxy Note7 kullanıcılarına açık olacak. Samsung Galaxy Note 7 kullanıcılarının öncelikle ülke çapında 250’ye yakın noktada bulunan Samsung Servis Merkez’lerinden birine başvurmaları gerekiyor.
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Kendilerine tercihleri doğrultusunda aşağıdaki iki seçenek sunulacak:
Galaxy S7 edge’i (32Gb hafıza) tercih eden müşterilere, 600TL geri ödeme yapılacak ve telefonlarını herhangi bir Samsung Yetkili Bayi’nden alabilecekler.
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Para iadesini tercih eden müşterilere, 3.600 TL ücret iade edilecek. Galaxy Note7 aksesuarlara ait bedeller de müşterilere iade edilecek.
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Galaxy Note7’yi operatör üzerinden sözleşme ile almış kullanıcılar ise Galaxy S7 edge (32Gb hafıza) değişiminden yararlanabilir veya hiçbir ek maliyet yansıtılmadan sözleşmesini iptal edebilirler.
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Ayrıca kullanıcılar, Galaxy Note7 kampanyası dahilinde verilen Samsung Gear VR’ı kullanmaya devam edebilecekler. Daha önceden Galaxy Note7 Değişim Programı’na katılıp telefonunu Samsung Servis Merkezi’ne bırakan kullanıcılar, bu servis merkezine gidip belirtilen seçeneklerden yararlanabilirler.
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ABD'DE GALAXY NOTE 7 İLE UÇAĞA BİNMEK YASAKLANDI
ABD Ulaştırma Bakanlığı, bataryası alev aldığı tespit edilen Samsung'un Galaxy Note 7 model akıllı telefonlarının uçaklara alınmasını yasakladı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Samsung Galaxy Note 7'ye sahip olan kişilerin, bu cihazlarını ABD girişli, çıkışlı ya da ülke içindeki uçuşlara üstlerinde, kabin veya normal bagajlarında sokamayacakları bildirildi.
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Yasağın tüm Samsung Galaxy Note 7 modellerini kapsadığı duyurulan açıklamada, "Söz konusu cihazlar, kargo olarak da taşınamaz. Yasak, 15 Ekim Cumartesi günü Doğu Standart Saati ile 12.00'de yürürlüğe girecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada, yasağı delmeye çalışan yolcuların cihazlarına el konulacağı ve para cezasına çarptırılacağı vurgulandı. Ayrıca açıklamada, telefonların bagajlara saklanması halinde tehlikenin artması nedeniyle bunu yapan yolcular haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısına da yer verildi.
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ABD Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx ise yasağa ilişkin, "Bu cihazların uçaklara alınmasını yasaklamanın bazı yolcuları zor duruma sokabileceğini kabul ediyoruz ancak uçaktaki herkesin güvenliğine öncelik vermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
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Yasağın birkaç gün önce Southwest Havayolları ile seyahat eden yolculardan birine ait Samsung Galaxy Note 7'nin alev almasının ortaya çıkması üzerine alındığı tahmin ediliyor.
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Söz konusu yasak çerçevesinde ABD'ye havayoluyla seyahat edecek yabancı yolcular da Samsung'un Galaxy Note 7 cihazlarını uçağa sokamayacak.
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Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamada, bu konudan dolayı üçüncü çeyrekte 2.3 milyarlık bir olumsuz etki yaşanacağının belirtilmesinin ardından, bugün yapılan açıklamayla toplam kayıpların 5.3 milyar doları bulabileceği görüldü.
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Apple'ın son iPhone versiyonu ile rekabet etmesi amacıyla üretilen Galaxy Note 7 piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz iki ay geçmemişken satışlar durduruldu.
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Bu hafta yüzde 8'e yakın değer kaybeden Samsung hisseleri, bugün erken saatlerde yaklaşık yüzde 0.6 yükseliş kaydetti.
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Tayland Şirketi, Thai Samsung Electronics, Samsung Galaksy Note 7 alan veya sipariş etmiş olan müşterilerine yeni bir haber var
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21 Ekim 31 Kasım tarihleri arasında sipraiş verenlere bir kolaylık sağlanacak.
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Thai Samsung Electronics, firmanın üretimden kaldırılmış Galaxy Note 7 telefonlarından sipariş ederek depozito ödemiş Taylandlı müşterilerine paralarını iade etme seçeneğinin yanı sıra bir de hediye sundu.
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Müşteriler, 10.000 baht karşılığında Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ya da Galaxy Note 5 modellerinden birini seçerek yanında kulaklık setini bedava alabilecek.
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Ayrıca siparişlerini iptal ederek 2.000 baht tutarında hediye çeki alabilme seçenekleri de mevcut.
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Teklif, 21 Ekim ile 31 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.
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Samsung Galaxy Note 7 model telefonlarında yanma sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve cihazın üretimini durduran Samsung'a bir darbe de hisselerden geldi.
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Samsung hisseleri, bugünkü işlemlerini tamamlayan Güney Kore borsasında yüzde 8 gerileyerek bir ayın en sert gün içi düşüşünü yaşadı.
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Uzmanlar Galaxy Note 7 skandalında henüz sorunu çözemediğini açıklayan Samsung hisselerindeki düşüşün ABD borsalarının açılmasıyla devam etmesi bekleniyor.
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SAMSUNG NOTE 7 KULLANICILARI İÇİN UYARI
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Geçtiğimiz günlerde Samsung, piyasaya yeni sürdüğü Galaxy Note 7 modelinin pil sorunlarıyla ilgili çıkan sorunlar nedeniyle satışları durdurma kararı almış ve mevcut modellerin geri çekilmesine karar vermişti.
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Bu konuyla ilgili Galaxy Note 7 modelini satın almış insanların aklında birçok soru bulunuyor. Samsung Türkiye, bu soruları tek tek cevaplandıran bir açıklama yayınlandı. İşte Galaxy Note 7 pil sorunu ile ilgili sorular ve yanıtları...
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1)Bu süreç Galaxy Note7 ürününü toplatma kararı mıdır?
Dünya çapında pilden kaynaklanan çok az sayıda vaka yaşanmasına ve ülkemizde bilgimiz dahilinde herhangi bir vaka yaşanmamış olmasına rağmen, kullanıcı güvenliğini en ön planda tuttuğumuz için Galaxy Note7 ürününü gönüllü olarak yenisiyle değiştirme kararı alınmıştır.
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2)Samsung Galaxy Note7’de yaşanan durum nedir?
Galaxy Note7’lerde pilden kaynaklanan bir sıkıntı olduğu tespit edilmiştir. 1 Eylül 2016 itibariyle dünya çapında Galaxy Note7’lerde pilden kaynaklanan vaka sayısı çok düşüktür. Piyasada bu durumdan etkilenmiş olabilecek pilleri tespit etmek adına tedarikçilerimizle beraber titiz bir inceleme gerçekleştiriyoruz.
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Dünyada milyonlarca adet satılmış olan Galaxy Note7’ler içerisinde sadece 35 adet vaka bildirilmiştir. Belirtmek isteriz ki, ürünlerimiz yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak ithal edilerek satışa sunulmuştur ve ülkemizde şu ana kadar bilgimiz dahilinde hiç bir vaka yaşanmamıştır.
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Kullanıcılarımızın güvenliği bizim için birincil derecede önemlidir. Bu nedenle Samsung Electronics Türkiye olarak BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile yapılan görüşmeleri de dikkate alarak ülkemizde Galaxy Note7 satışlarının geçici olarak durdurulması kararı alınmıştır.
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3)Bir Galaxy Note7 kullanıcısı olarak seçeneklerim nelerdir?
Samsung Türkiye’nin (Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti) ithal etmiş olduğu Galaxy Note7 ürünlerini satın alan kullanıcılarımızın seçenekleri şunlardır:
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Yeni Galaxy Note7 ürünleriyle değişimin Ekim ayının ortasından sonra yapılmasını öngörüyoruz. Bunun için bir an önce Samsung İletişim Hattı’nı arayınız ve telefonunuzu yeni Galaxy Note7 ile değiştirme talebinizi iletiniz. Yeni Galaxy Note7’ler elimize ulaştığında İletişim Hattı’mız sizinle irtibata geçip hangi servis noktasından ürününüzü değiştirebileceğinizi iletecek.
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Ürün değişiminiz gerçekleşinceye kadar Samsung İletişim Hattı’ndan geçici bir telefon talep edebilirsiniz. Bu geçici telefonu, İletişim Hattı’nın size belirteceği Samsung Servis noktasından kullanım sözleşmesi imzalayarak temin edebilirsiniz. Geçici telefon temininde lojistik sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanabilir.
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Eğer ürününüzü yeni Galaxy Note7 ile değiştirmek istemiyorsanız, diğer Samsung telefon ürünleriyle değiştirebilirsiniz ve aradaki fiyat farkını talep edebilirsiniz. Bu işlem için ürünü satın almış olduğunuz noktaya başvurunuz.
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Galaxy Note7’nizi teslim etmeniz durumunda, öncesinde verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Bunun için Samsung Akıllı Anahtar (SmartSwitch) uygulamasını kullanabilirsiniz.
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Ödemiş olduğunuz ücretin tamamını ürünü satın almış olduğunuz noktadan ürününüzün faturasıyla birlikte ürünü iade etmek şartıyla alabilirsiniz.
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4)Galaxy Note7 ürünümü kontratlı olarak GSM operatöründen satın aldım. Seçeneklerim nelerdir?
Yeni Galaxy Note7 ürünleriyle değişimin Ekim ayının ortasından sonra yapılmasını öngörüyoruz. Bunun için bir an önce Samsung İletişim Hattı’nı arayınız ve telefonunuzu yeni Galaxy Note7 ile değiştirme talebinizi iletiniz. Yeni Galaxy Note7’ler elimize ulaştığında İletişim Hattı’mız sizinle irtibata geçip hangi servis noktasından ürününüzü değiştirebileceğinizi iletecek.
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Ürün değişiminiz gerçekleşinceye kadar Samsung İletişim Hattı’ndan geçici bir telefon talep edebilirsiniz. Bu geçici telefonu, İletişim Hattı’nın size belirteceği Samsung Servis noktasından kullanım sözleşmesi imzalayarak temin edebilirsiniz. Geçici telefon temininde lojistik sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanabilir.
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Galaxy Note7’nizi teslim etmeniz durumunda, öncesinde verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Bunun için Samsung Akıllı Anahtar (SmartSwitch) uygulamasını kullanabilirsiniz.
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Eğer ürününüzü yeni Galaxy Note7 ile değiştirmek istemiyorsanız, kontrat iptali için ürünü aldığınız GSM operatörüne başvurmanız gerekmektedir. Yeni telefonunuzu teslim aldığınızda Galaxy Note7 verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Bunun için Samsung Akıllı Anahtar (SmartSwitch) uygulamasını kullanabilirsiniz.
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5)Galaxy Note7’yi yurt dışından aldıysam ya da satın aldığım ürün Samsung Türkiye’nin ithal etmediği (Türkiye’ye diğer yollardan getirilmiş olan) bir telefon ise seçeneklerim nelerdir?
Bu telefonların değişim işleminden yararlanabilmeleri için ürünün Elektronik Kimlik Bilgisinin (IMEI) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıt altına alınmış olmaları gerekmektedir.
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Bu şekilde kayıt altında olan Galaxy Note7 ürünleri için ücret iadesi ya da değişik bir Samsung telefonuyla değiştirme seçenekleri mümkün olmayıp, ürünler temin edildikçe yeni Galaxy Note7 ile değiştirme imkanı tanınacaktır.
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6)Yeni verilecek Galaxy Note7’ler hiç kullanılmamış telefonlar mı olacak?
Değişim için yeni üretilmiş, hiç kullanılmamış, orijinal kutusunda Galaxy Note7’ler verilecektir.
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7)Yeni Galaxy Note7’mi ne zaman alabilirim?
Samsung Türkiye olarak yeni Galaxy Note7’lerin Ekim ayı ortasından itibaren ülkemize gelmesini bekliyoruz. Kullanıcılarımızı, yeni Galaxy Note7’lerin Türkiye’ye geliş zamanı hakkında daha detaylı bilgiler elimize geçtikçe haberdar edeceğiz.
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8)Kullandığım Galaxy Note7’yi değişim için Samsung’a geri vermem gerekiyor mu?
Değişimin gerçekleşmesi için Galaxy Note7’nizi Samsung’a geri vermeniz gerekmektedir. Galaxy Note7 telefonlarının model numarası SM-N930 ile başlamaktadır.
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9)Bu sorun sadece Galaxy Note7 için mi geçerli, diğer Samsung ürünlerinde benzer bir sorun var mı?
Pilden kaynaklanan bu sorun sadece Galaxy Note7 için geçerlidir. Diğer Samsung ürünlerinden buna benzer bir sorun yaşanmamaktadır. Kullanıcılarımız diğer Samsung ürünlerini kullanmaya devam edebilirler.
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10)Kampanya sırasında kazandığım Samsung Gear VR’ı Galaxy Note7’nin değişimi sırasında iade etmem gerekiyor mu?
Samsung Gear VR’ı iade etmeniz gerekmemektedir.
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11)Galaxy Note7 ile beraber gelen ya da benim daha sonra aldığım aksesuarları Galaxy Note7’nin değişim sırasında iade etmem gerekiyor mu?
Telefonunuzla gelen ya da sizin sonradan satın aldığınız aksesuarları iade etmeniz gerekmemektedir.
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12)Galaxy Note7 yenisiyle değiştirilmek yerine tamir edilebilir mi?
Samsung’un küresel olarak yaptığı açıklamaya göre Galaxy Note7’lerin tamir edilmesi planlanmamaktadır.