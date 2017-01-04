Samsung Galaxy S8'in özellikleri belli oldu

92 | 95

9)Bu sorun sadece Galaxy Note7 için mi geçerli, diğer Samsung ürünlerinde benzer bir sorun var mı?



Pilden kaynaklanan bu sorun sadece Galaxy Note7 için geçerlidir. Diğer Samsung ürünlerinden buna benzer bir sorun yaşanmamaktadır. Kullanıcılarımız diğer Samsung ürünlerini kullanmaya devam edebilirler.