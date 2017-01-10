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iPhone'un tarihsel yolculuğu

07 Eylül 2016 Çarşamba, 17:56:09 HABERTURK.COM

Steve Jobs bundan 10 yıl önce 'Bugün Apple’ın telefonu yeniden icat ettiği gün' diyerek bizlere iPhone'u takdim etmişti. İşte, 10 yılda 1 milyar satış yaparak dünya devi haline gelen efsanevi telefonun bugüne kadar ürettiği tüm serileri...

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    İlk modeli 28 Haziran 2007'de, Apple tarafından tasarlanan ve üretilen multimedya ve internet özelliklerini destekleyen akıllı telefon İphone'nun ilk tanıtımı Steve Jobs tarafından bugün yapılmıştı.

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    İlk İphone piyasaya sürüldüğünde milyonlarca kişinin ilgi odağı olmuştu.

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    Bugün yediden yetmişe her akıllı telefon kullanıcısı için normal olan şey, o zamanlar devrim niteliğindeydi. iPhone’dan önceki akıllı telefonlar aşırı büyük, göze hitap etmeyen, kullanımı zor cep telefonlarıydı.

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