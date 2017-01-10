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İLK SANAL KLAVYE

iPhone tek bir tuşla donatılmıştı. Bütün bir klavyeye ihtiyaç duyulduğunda ekranın açılması icap ediyordu. Bugün bunu tüm çocuklar biliyor. Steve Jobs on yıl önce yaptığı sunumda “Telefonu yeniden keşfediyoruz” demişti, ama ortaya çıkan ürün bir telefondan çok daha fazlasıydı: Her yerde, rahatça kullanılabilen, tam donanımlı bir çeşit mobil bilgisayar.