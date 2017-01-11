TEKNOLOJİ HABERLERİ
11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

iPhone bu yıl en özel modelini tanıtmaya hazırlanıyor

07 Eylül 2016 Çarşamba, 17:56:09 HABERTURK.COM

Apple ilk nesil iPhone’unu bundan tam 10 yıl önce tanıttı. Bu nedenle günümüz akıllı telefonlarının miladı olarak kabul edilen iPhone bu yıl en özel modelini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 8 yerine iTen (ayten) adıyla 10’uncu yıla özel bir telefon bekleniyor

  • 1
    1 | 60

    Akıllı telefonlar dünyaya gelişlerinin 10’uncu yaşını kutluyor. 

  • 2
    2 | 60

    Bu tarih tam olarak doğru olmamakla birlikte kesin doğru olan konu internetle kaynaşan ‘akıllı telefon’ teknolojisinin dünyayı hiç olmadığı kadar hızlı ve kökten bir değişimden geçirdiği gerçeğidir.

  • 3
    3 | 60

    İlk nesil akıllı telefonlar aslında 1994’te IBM’in tanıttığı Simon ve iki yıl sonra onu takip eden Nokia 9000 Communicator ile kullanıcılarla buluştu. Ancak bu buluşma çok kolay olmadı. Zira her iki cihazın da kullanımı oldukça zor ve can sıkıcıydı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300