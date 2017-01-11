iPhone bu yıl en özel modelini tanıtmaya hazırlanıyor

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İlk nesil akıllı telefonlar aslında 1994’te IBM’in tanıttığı Simon ve iki yıl sonra onu takip eden Nokia 9000 Communicator ile kullanıcılarla buluştu. Ancak bu buluşma çok kolay olmadı. Zira her iki cihazın da kullanımı oldukça zor ve can sıkıcıydı.