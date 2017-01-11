iPhone bu yıl en özel modelini tanıtmaya hazırlanıyor
07 Eylül 2016 Çarşamba, 17:56:09 | Güncelleme: 11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:56:18
HABERTURK.COM
Apple ilk nesil iPhone’unu bundan tam 10 yıl önce tanıttı. Bu nedenle günümüz akıllı telefonlarının miladı olarak kabul edilen iPhone bu yıl en özel modelini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 8 yerine iTen (ayten) adıyla 10’uncu yıla özel bir telefon bekleniyor
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Akıllı telefonlar dünyaya gelişlerinin 10’uncu yaşını kutluyor.
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Bu tarih tam olarak doğru olmamakla birlikte kesin doğru olan konu internetle kaynaşan ‘akıllı telefon’ teknolojisinin dünyayı hiç olmadığı kadar hızlı ve kökten bir değişimden geçirdiği gerçeğidir.
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İlk nesil akıllı telefonlar aslında 1994’te IBM’in tanıttığı Simon ve iki yıl sonra onu takip eden Nokia 9000 Communicator ile kullanıcılarla buluştu. Ancak bu buluşma çok kolay olmadı. Zira her iki cihazın da kullanımı oldukça zor ve can sıkıcıydı.
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Akıllı telefonların sessizliği 9 Ocak 2007’ye kadar devam etti. Apple’ın kendi teknoloji etkinliği olan Mac World’de tanıttığı ilk nesil iPhone telefonlar sektörde tüm kartları yeniden karıştırdı.
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Klavye ve kalem kullanmayan cihaz tamamen dokunmatik olan arayüzü ile de çok dikkat çekti. Bu tarz genel olarak diğer üreticiler tarafından da kullanılmaya başlandığı için ilk nesil iPhone’lar günümüzdeki akıllı telefonların atası olarak kabul edildi.
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Böylece akıllı telefonların doğum günü de 9 Ocak 2007 oldu. Aradan geçen 10 yılda akıllı telefonlar bir cihaz olmaktan çıkıp pek çok insanın vücudunun yeni organı haline geldi. Dünya üzerinde halen yaklaşık 2 milyar insanın akıllı telefonu bulunuyor.
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420 MİLYAR $’LIK SEKTÖR
Geçen sene dünya çapında satılan toplam 1.4 milyar akıllı telefon üretici şirketlere toplam 420 milyar dolar ciro sağladı. Akıllı telefonların asıl ortaya çıkardığı ve büyüttüğü alan ise uygulamalar oldu.
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Bu küçük yazılımlar akıllı telefonları, hemen her alanda kullanılabilen araçlara çevirerek milyarlarca insanın vazgeçilemezi haline getirdi. Şu sıralar özellikle iPhone hayranları sonbaharda tanıtımı yapılacak yeni iPhone’u beklemeye başladı.
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Adının iPhone 10 olma ihtimalinin yüksek olduğu cihaz Türkçe olarak da ‘Ayten’ olarak okunacağı için daha şimdiden espri konusu oldu.
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İlk modeli 28 Haziran 2007'de, Apple tarafından tasarlanan ve üretilen multimedya ve internet özelliklerini destekleyen akıllı telefon İphone'nun ilk tanıtımı Steve Jobs tarafından bugün yapılmıştı.
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İlk İphone piyasaya sürüldüğünde milyonlarca kişinin ilgi odağı olmuştu.
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Bugün yediden yetmişe her akıllı telefon kullanıcısı için normal olan şey, o zamanlar devrim niteliğindeydi. iPhone’dan önceki akıllı telefonlar aşırı büyük, göze hitap etmeyen, kullanımı zor cep telefonlarıydı.
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İLK SANAL KLAVYE
iPhone tek bir tuşla donatılmıştı. Bütün bir klavyeye ihtiyaç duyulduğunda ekranın açılması icap ediyordu. Bugün bunu tüm çocuklar biliyor. Steve Jobs on yıl önce yaptığı sunumda “Telefonu yeniden keşfediyoruz” demişti, ama ortaya çıkan ürün bir telefondan çok daha fazlasıydı: Her yerde, rahatça kullanılabilen, tam donanımlı bir çeşit mobil bilgisayar.
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HEPSİ İPHONE'U TAKİP ETTİ
Akıllı telefon ticareti büyük bir piyasa oluşturuyor. Rakamlar, pazarın Samsung gibi Google’ın Android işletim sistemiyle çalışan cihazlar tarafından domine edildiğini gösteriyor. Android cihazları pazarın neredeyse yüzde 80’i oluşturuyor. Ancak en büyük kârı iPhone’larıyla Apple elde ediyor, çünkü kâr marjları rekabetten ciddi oranda daha yüksek. iPhone piyasaya sürüldükten sonraki on yılda, toplamda bir milyardan fazla, çeşitli nesillerden iPhone satılmış durumda.
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İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAMIŞTI
Duisburg-Essen Üniversitesi’nde e-iş ve e-girişimcilik profesörü olan Tobias Kollmann, cihazın iş dünyası için “deyim yerindeyse bir devrim” olduğunu söylüyor. Kollmann, internetin iPhone sayesinde her cebe girdiği ve böylece her müşteriyi şirketler için ulaşılabilir kıldığı görüşünde. Kollmann DW’ye verdiği mülakatta, “Uygulamaların ulaştığı zafer gösterdi ki, müşteriler mobil cihaz üzerinden havale yapmayı sıkça tercih ediyor.”
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9 Haziran 2007 tarihinde satışa sunuulan ilk İphone'da 2G bağlantı teknolojisini kullanılıyordu. 3,5 inç cam ve multi-touch ekrana sahip ilk iPhone, 11,6 mm kalınlığında, 5 adet düğme ve krom kaplama metal bir çerçeveden meydana geliyordu.
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İlk iPhone modeli 135 gram ağırlığa sahipti. 320 x 480 piksel çözünürlüğünde TFT LCD kapasitif ekran kullanılan ilk iPhone, gücünü 412 MHz hızında çalışan tek çekirdekli ARM 11 işlemciden alıyordu.
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128 MB eDRAM, 4/8 ve 16 GB dahili hafıza seçenekleri, LED flaş desteği olmayan 2 Megapiksel kamera gibi özelliklere sahip olan ürün, 8 saat konuşma süresi sunabiliyor, 24 saatte müzik dinletebiliyordu. iPhone Original olarak isimlendirilen ilk iPhone modeli 6 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı.
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iPhone 3G, adıyla duyurulan ikinci iPhone, 9 Haziran 2008 tarihinde San Francisco’da düzenlenen WWDC konferansında tanıtıldı.
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2 mp kamerası olan iPhone 3G görüntülü konuşma, MMS desteğine sahip olmadığı için çok eleştiri aldı. 128 mb hafızaya sahip telefon GPS desteğine ve 3G bağlantı özelliğine sahipti.
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İkinci kuşak 3G modeli iPhone modelleri içinde en çok şikayet alan model olarak tarihteki yerini aldı.
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iPhone ailesinin üçüncü kuşağını temsil eden iPhone 3GS modeli 3G modelininden bir sene sonra 8 Haziran 2009 tarihinde yine San Francisco’da tanıtıldı. Dışarıdan bakıldığında 3G ve 3GS modellerini ayırt etmek pek mümkün görünmüyordu. 3GS modeli 3G’den sadece 2 gram daha ağırdı.
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19 Haziran 2009 tarihinde ABD, Kanada ve 6 Avrupa ülkesinde aynı anda piyasaya sürüldü. 3G modelinde kullanıcılardan en çok şikayet alan konularda iyileştirmeler yapılan 3GS modeli büyük ilgi gördü.
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Kamerası iyileştirilen, veri iletişim hızı artırılan 3GS modelinde hafıza 3G modelinin iki katına çıkartılarak 256 mb yapılmıştı.
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iPhone ailesinin dördüncü kuşağını temsil eden iPhone 4 modeli hem görünümü hem de performansı ile dikkat çekti. Bir önceki modeli iPhone 3GS’den 2 gram daha ağır olan iPhone 4 modelinde hafıza iki katına çıkartılarak 512 mb yapıldı. Görüntülü konuşma desteğine sahip model 7 Haziran 2010 tarihinde tanıtıldı ve 24 Haziran’da satışa sunuldu.
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Yeni tasarımda kullanılan paslanmaz çelik çerçeve aynı zamanda telefonun anteni görevini görüyordu. 3,5 inç ekranı ve 89 mm kalınlığı ile diğer iPhone modellerine yakın ölçülere sahip olan iPhone 4 modeli ilk kuşak iPhone’dan 4 kat daha hızlı bir işlemciye sahipti.
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Retina Display olarak adlandırılan sıvı kristal ekran 960x640 çözünürlük ile son derece başarılı bir görüntü sunmayı başardı.
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iPhone ailesinin beşinci kuşak temsilcisi 4S modelinin tanıtımı 4 Ekim 2011 tarihinde "The most amazing iPhone yet" (Halen en şaşırtıcı iPhone) sloganı ile yapıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 14 Ekim 2011.
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iPhone 4S görünüm olarak iPhone 4'ün birebir aynısı, iPhone 4'e göre 2 gram daha ağır. iPhone 4S iPad 2'de de kullanılan A5 işlemcisine sahip. iPhone 4'e göre 2 kat daha hızlı.
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Kullanılan çift çekirdekli grafik işlemci sayesinde iPhone 4'den yüzde 73 daha güçlü grafik performansına sahip. iPhone 4 modelinde yaşanılan anten problemi 4S modelinde giderildi.
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iPhone 4S iOS 5 işletim sistemi ile birlikte iCloud ve Siri gibi yeni özelliklere de sahip. iPhone 4 modelinde olduğu gibi siyah ve beyaz renklerde üretildi.
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iPhone ailesinin altıncı kuşak temsilcisi 5 modelinin tanıtımı 12 Eylül 2012 tarihinde yapıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 21 Eylül 2012.
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Görünüm olarak iPhone 4S ile benzer olan iPhone 5, iPhone 4S'e oranla daha uzun bir ekrana sahip. Ancak 7.6 mm kalınlığı ile iPhone'ların en incesi oldu.
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4 inçlik ekranı 326 ppi ve retina display özelliğe sahip. iPhone 5 çift çekirdekli A6 çipsete sahip. iOS 6 işletim sistemi yüklü olarak satışa sunulacak. iPhone 4S modelinde olduğu gibi siyah ve beyaz renklerde üretildi.
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iPhone ailesinin yedinci kuşak temsilcisi 5S modelinin tanıtımı 10 Eylül 2013 tarihinde yapıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 20 Eylül 2013.
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Tasarım açısından iPhone 5'e benzeyen iPhone 5S, altın, gri ve "uzay grisi" renk seçenekleriyle satışa çıkacak.
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4 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan cihazın 326ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. Cihazın en büyük farklılıklarından birisi de büyük yeniliklere sahip yeni mobil işletim sistemi iOS 7'ye sahip olması.
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iPhone 5S, yeni A7 işlemciye sahip. Bunların dışında olarak iPhone 5S, 64 bit işlemcili ilk ve tek akıllı telefon
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iPhone ailesinin orta seviye ilk telefonu olan 5C modelinin tanıtımı iPhone 5S gibi 10 Eylül 2013 tarihinde yapıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 20 Eylül 2013.
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5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan iPhone 5C'de yeşil, beyaz, mavi, kırmızı ve sarı renk seçenekleri mevcut. 4 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan iPhone 5C'nin bu ekranı 640 x 1136 piksel çözünürlük sunuyor.
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iPhone 5'te kullanılan A6 işlemciden gücünü alan ucuz iPhone modeli 1GB da RAM'e sahip. iPhone 5C, iPhone 5S gibi yeni iOS 7 işlemciyi çalıştırıyor.
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iPhone ailesinin ekran anlamda önceki modellere oranla büyük versiyonu iPhone 6, 9 Eylül 2014'te tanıtıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 19 Eylül 2014.
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Apple Pay isimli yeni bir ödeme sistemiyle gelen iPhone 6, bunun yanında diğer özellikleriyle de bir hayli etkileyici.
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4.7 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip olan iPhone 6'nın bu ekranı 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor.
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iPhone 6'da Apple'ın yeni A8 yongası bulunuyor ve bunun yanında 1GB da RAM bulunuyor. iPhone 6, iOS 8 işletim sistemine sahip.
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iPhone ailesinin şimdiye kadarki en büyük ekranlı modeli olan iPhone 6, 9 Eylül 2014'te tanıtıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 19 Eylül 2014.
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Üst seviye özelliklere sahip olan cihaz, iPhone 6'nın hemen her anlamda biraz daha üstün versiyonu gibi.
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5.5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip olan iPhone 6 Plus'ın bu ekranı 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor.
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iPhone 6 Plus'da Apple'ın yeni A8 yongası bulunuyor ve bunun yanında 2GB RAM yer alıyor. iPhone 6 Plus, iOS 8 işletim sistemine sahip.
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iPhone'un ucuz iPhone olarak duyurduğu iPhone SE, 21 Mart 2016'da duyuruldu. 4 inç ekran, Apple A9 işlemci, 2 GB RAM, NFC çipi, Live Photos ve 4K video kayıt destekli 12 Megapiksel arka kamera, 1.2 megapiksel ön kamera, 1.642 mAh kapasiteli batarya ve 16 ve 64 GB depolama seçenekleri ile geliyor.
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iPhone SE'nin ön kamerasında ise retina flaş yer alıyor. iPhone SE'de yer alan Siri, aynı iPhone 6s'te olduğu gibi sürekli açık olacak.
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iPhone SE sahipleri iPhone 5s’e kıyasla iki kat daha hızlı CPU ve üç kat daha hızlı GPU performansının yanı sıra, enerji verimliliği sayesinde daha iyi bir pil ömrü de elde ediyor.
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Apple A9 çipe entegre olarak gelen Apple’ın yeni nesil yardımcı hareket işlemcisi M9, iPhone’unuzu tutmanıza gerek kalmadan “Hey Siri” özelliğini kullanma ve adımlarınızı ve mesafeyi ölçmeye yarayan çeşitli fitness izleme özellikleri gibi daha fazla özelliğin her zaman daha düşük güç tüketerek çalışmasını sağlıyor.
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iPhone SE kullanıcıları, iPhone 5s’e kıyasla üç kata kadar daha hızlı Wi-Fi ve %50’ye kadar daha hızlı LTE ile içeriklere daha da hızlı ulaşabiliyor, indirebiliyor ve yayınlayabiliyor.
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iPhone SE modelinde iPhone 6s ile gelen 3D Touch teknolojisi maalesef ki yer almıyor.
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iPhone SE tasarımı itibari ile iPhone 5S modeline çok benziyor. iPhone SE, space gray, silver, rose gold ve gold renk seçenekleri ile geliyor.
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Şimdi ise hem iş dünyasının hem de milyonlarca kişinin vazgeçilmez telefonu olan İphone, iPhone 7 ve 7 Plus için gün sayıyor. İşte İphone'nun yeni gözdesinin paylaşılan ilk fotoğrafları ve özellikleri...
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple iPhone 7 ve 7 Plus'ta Jet White (bembeyaz) renk seçeneğine de yer verecek.
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Japonya merkezli Mac Otakara'nın yayınladığı bir rapora göre teknoloji devi Apple, önümüzdeki dönemde iPhone 7 için Jet White (bembeyaz) rengini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Başka bir deyişle Apple'ın en son 2009'da iPhone'da kullandığı bu renk iPhone 7'nin 6'ncı renk seçeneği olacak.