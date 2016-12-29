TEKNOLOJİ HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

iPhone 7'ye yeni renk seçeneği geliyor

07 Eylül 2016 Çarşamba, 21:33:57

  • 1
    1 | 106

    Apple'ın Eylül ayında tanıttığı iPhone 7 için yeni bir renk seçeneği gelebilir.

  • 2
    2 | 106

    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple iPhone 7 ve 7 Plus'ta Jet White (bembeyaz) renk seçeneğine de yer verecek.

  • 3
    3 | 106

    Japonya merkezli Mac Otakara'nın yayınladığı bir rapora göre teknoloji devi Apple, önümüzdeki dönemde iPhone 7 için Jet White (bembeyaz) rengini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 14
  • Misafir 14 Ekim 2016 Cuma 21:23
    ülkemin ilk iphone 7 sahibine üstün zekası ve ülkeme kattığı değer için teşekkür ederim. muhteşem bir iş başarmış.
  • Misafir 01 Ekim 2016 Cumartesi 11:11
    beyler telefon pahalı değil türkiye de ötv ye yine zam geldiği için rakamlar bu şekilde telefondan % 65 vergi alınıyor diye biliyorum..
Kalan karakter : 300