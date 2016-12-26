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OLED, yani "organic light emitting diode", LCD'lerden farklı olarak arka ışık gerektirmeyen bir görüntü sistemi. Bunun yerine OLED ekrandaki her piksel kendini aydınlatma özelliğine sahip. Bu sayade daha ince olan OLED, ayrıca esnekliği ile öne çıkıyor.