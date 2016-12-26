Korea Herald, Apple kullanıcının yalnızca home tuşuna dokununca değil, cihazın herhangi bir yerine dokunması durumunda yanıt vermesini sağlayan yeni “algılama teknolojisi” de düşündüğünü belirtiyor.
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Konu yakın gelecekte çıkacak iPhone modelleri olduğunda, KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo isminin önemi bir hayli büyük.
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Daha önceki iPhone modelleriyle alakalı hep tutarlı bilgiler paylaşan analist, şimdi de iPhone 8 ile ilgili beklentilerini açıkladı.
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iPhone 8 için üç farklı model çıkacağını söyleyen analist, bunların birinin OLED panel kullanacağını diğerlerinin ise TFT-LCD olacağını belirtiyor. Ayrıca bu modellerin hepsinde çift arka kamera olacağı da gelen bilgiler arasında.
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Şüphesiz iPhone 8 ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir diğeri de tasarım.
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Zira iPhone 7 ile çok büyük tasarımsal değişiklikler yapmayan Apple, bu noktada kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.
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Şu anlık tasarım ile ilgili tamamen cam veya kavisli ekran gibi farklı söylentiler olsa da, şimdilik iPhone 8 modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı en büyük bilinmezlerden biri.
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İŞTE YENİ iPHONE'LAR VE APPLE ÜRÜNLERİ
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Kişisel bilgisayar, iPhone ve iPad'leri hayatımıza sokan, teknoloji devi Apple bu sefer ilginç bir ürünle gündemde.
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Zira Apple pek de akıllı olmayan bir ürün tanıtarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
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'Designed by Apple in California' adlı kitabı satışa sunan Apple, bu üründe Apple ürünleri ve Apple tarihini gözler önüne seren 450 farklı fotoğrafa yer vermiş.
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Ancak ürünü bu kadar konuşulur hale getiren şey fiyatı.
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Apple, söz konusu kitabı 300 dolar (yaklaşık 1000 TL) fiyat etiketi ile satışa sundu.
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Kitapta, 1998'de raflardaki yerini alan iMac'ten, 2015 yılında piyasaya çıkan Apple'ın stylus kalemi Apple Pencil'a kadar farklı Apple ürünler fotoğraflarla aktarılıyor.
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a ithaf edilen kitabın Türkiye'ye geleceği zaman ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
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İŞTE APPLE'DAN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ:
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Kişisel bilgisayar, iPhone ve iPad gibi ürünlerde teknoloji dünyasında pek çok inovasyona imza atan Apple, şimdi de rotasını giyilebilir teknolojiye çevirdi.
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Bu alanda rakiplerinin oldukça gerisinde olan teknoloji devi, yeni bir proje için kolları sıvadı.
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ABD merkezli medya devi Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, şirket Google Glass benzeri bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor.
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Aynı iddiaya göre, söz konusu cihaz kullanıcıya artırılmış gerçeklik de sunacak.
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Geçtiğimiz aylarda raflardaki yerini alan iPhone 7 ve 7 Plus satışlarında beklediği rakamlara ulaşamayan Apple'ın bu ürünü önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone modeli ile birlikte tanıtması bekleniyor.
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Şirketin 2017'de iPhone'un 10'uncu yılını kutlayacak olması da beklentileri artırıyor.
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İŞTE YENİ iPHONE'LARLA İLGİLİ İDDİALAR
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Önümüzdeki yıl iPhone 10. yıldönümünü kutlayacak. Bazı söylentilere göre Apple, yeni iPhone'un tasarımında radikal değişiklikler yapacak.
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MacRumors'un verdiği bilgiye göre Apple, iPhone 7'den sonraki modelde "S" takısını kullanmayacak. Yeni modele verilecek ismin iPhone 8 veya iPhone 10 mu olacağı henüz bilinmiyor.
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İşte 2017 yılında çıkacak olan iPhone modeliyle ilgili söylentiler...
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Söylentilere göre yeni iPhone'un ön kısmı komple ekrandan oluşacak. Yeni iPhone ağırlıklı olarak alüminyum çerçeve ve camdan oluşacak.
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Apple analizcisi Ming Chi Kuo'ya göre, yeni modelin ön ve arka kısmı iPhone 4/4s'te olduğu gibi tamamen camdan oluşacak ve kenar kısmında alüminyum çerçeve bulunacak.
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Yeni serinin en üst modelinde daha büyük ekran ve paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve bulunacak.
Apple'ın en üst segmentte yer alan yeni Plus modelleri 5.5 inç ekran boyutuna sahip. Fakat yeni Plus modelinde bu 5.8 inç olacak. Ayrıca çerçeve olarak ta alüminyumdan daha sağlam olan paslanmaz çelik kullanılacak.
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Bir diğer söylentiye göre ise Plus modelinin büyüklüğü 5 inç olacak.
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Home tuşu görünmez olacak.
Parmak izi sensörünün yer aldığı Home tuşu, ekranı komple kaplayacak olan cam panele gizlenecek.
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Daha canlı bir ekrana sahip olacak.
Korea Herald'ın haberine göre yeni modellerde LCD'nin yerine AMOLED ekran kullanılacak. Kablosuz şarj edilebilecek.
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3.5 kulaklık girişi bulunmayacak. Apple'ın iPhone 7 serisinde ortadan kaldırdığı bu özellik diğer modellerinde de olmayacak. En küçük modelinde çift lens kamera bulunmayacak.
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iPHONE 8'İN DETAYLARI ŞEKİLLENMEYE DEVAM EDİYOR
Hatta bu konuda sektörde onlarca söylenti bir süredir dolaşmakta. Fakat bu söylentileri göz önüne aldığımızda iPhone 8'de en yüksek ihtimalle beklediğimiz şeyin OLED ekran olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Bu beklentimizi destekleyen bazı şeylerle karşılaşmıştık (yeni alınan patentler, analistlerin değindikleri vs). Şimdi ise bu konuda en güçlü sızıntı, Sharp firmasının CEO'su Jeng-wu Tai'den gelmekte.
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Tatung Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte söz alan Tai, iPhone 8 konusunda şu ifadeleri kullanmış:
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''iPhone yıllardır her yeni modeli ile gelişmekte ve artık zaman, LTPS (LCD ekran da diyebiliriz) ekranı bir kenara bırakıp OLED ekrana geçme zamanı. Tabi böyle bir özellik yeni iPhone'un -satışlarında- patlama yapar mı bilemiyoruz fakat Apple bu yolu seçmez ve cihazını geliştirmezse, o zaman bir inovasyondan söz edemeyiz.''
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Tai'nin açıklamaları bu şekilde. Ancak eminiz çoğunuz ''bir şirketin CEO'su bunu dedi diye iPhone 8'de OLED olması beklenemez'' diye düşünebilir. Fakat; Apple'ın Çin'deki üretim ortağı Foxconn, kısa bir süre önce Tai'nin CEO'su olduğu Sharp tarafından satın alınmıştı.
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Yani Tai, öylesine Apple'dan beklentilerinden bahseden birisi değil. Apple hali hazırda Apple Watch'ta OLED ekran kullanmakta.
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Şimdi ise şirketin en önemli üretiğim ortağının başına geçen bir kişiden bu tarz bir açıklama gelmesi, -haberin başında da bahsettiğimiz gibi- yeni iPhone'da olması en garanti özelliğin yavaş yavaş resmileşme yolunda olduğu anlamını taşımakta.
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İŞTE iPHONE 8'LE İLGİLİ SIZAN DİĞER BİLGİLER
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iPhone 7'nin satışa çıkmasıyla beraber artık rahat rahat bir sonraki iPhone modeli hakkına konuşabiliriz.
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Aslında sonraki iPhone modeli üzerine ufak tefek sızıntılar daha iPhone 7 piyasaya çıkmadan önce başlamıştı, ancak artık daha yoğun şekilde gelmeye başlayacak. O nedenle sonraki iPhone sızıntılarına şimdiden hazır olun.
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Gelen sızıntılardan ilki, kuşkusuz yeni iPhone modelinin hangi isimle çıkacağı yönünde. Bir kısım iPhone 7s beklerken, ağırlıklı olarak gelen bilgiler yeni iPhone'un iPhone 8 olarak anılacağı şeklinde.
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Zira gelecek yıl, iPhone'un 10'uncu yıldönümü kutlanacak ve Apple'ın buna özel bir iPhone tanıtması bekleniyor. Bilindiği gibi şirket, "s" modellerinde tasarımı koruyarak donanıma odaklanıyor, her yeni sayıyla ise tasarımı elden geçiriyor. Buna istinaden gelecek sene yepyeni tasarıma sahip bir iPhone 8 göreceğiz gibi görünüyor.
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iPhone 8'in tasarımına yönelik gelen iddialar ise oldukça güçlü. Daha önce de Apple'ın, iPhone 4s genlerine geri döneceği ve iPhone 8'de her iki yüzü tamamen camdan oluşan bir tasarıma yoğunlaştığına ilişkin bilgiler gelmişti. Bu iddialar şimdi yeniden gün yüzüne çıktı. Buna göre iPhone 8'de arka yüzeyin tamamen cam malzeme olması bekleniyor.
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Bir diğer bilgi de ekrana yönelik. Apple'ın iPhone 8'de IPS LCD'den vazgeçerek AMOLED ekrana geçiş yapacağı söyleniyor. Bu hamlede, Samsung'un amiral gemilerinin ekran kalitesini yakalama düşüncesi mevcut kuşkusuz.
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İŞTE YENİ iPHONE'UN SIZDIRILAN DİĞER ÖZELLİKLERİ
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Öte yandan iPhone 8'in 3 farklı ekran boyutuyla sunulması bekleniyor. 4.7, 5 ve 5.5 inç gibi 3 farklı iPhone 8 görebiliriz. Ancak bu konu şimdilik biraz muamma. Bilinen bir gerçekse, Apple'ın artık iPhone SE gibi 4 inç boyutuna bir kez daha inmeyeceği.
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Geçtiğimiz günlerde medyaya sızan haberlerde tasarım çalışmalarını İsrail'de sürdürdüğü ortaya çıkan Apple hakkında şimdide yeni bir patent iddiası ortaya atıldı.
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Teknoloji dünyasında önemli bir adım olan parmak izin teknolojisini geliştirmek isteyen Apple, iPhone 7'de home tuşu yerine konumlandırdığı Touch ID (yani parmak okuyucu) teknolojisini ekranın geneline yaymayı düşünüyor.
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Yani Apple'ın patent başvurusunu yaptığı parmak okuyucu ekran teknolojisi, iPhone 8 ile birlikte sadece home tuşu alanıya sınırlandırılmış bir alan olmayacak.
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Ancak Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu teknolojide parmak izi okuyucu sensörlerin ekranın altına yerleştirilirken epey bir zorlandı.
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Parmak ekrana bastırıldığında elektrik alanını bulanıklaştığı için izin iletimi sırasında bozulmalar yaşanıyordu.
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Bu sorunu aşmak için Apple mühendisleri birçok iletken tabakadan oluşan lenslerden faydalandı. Şimdiye kadar çıkan haberlere göre Apple'ın Touch ID teknolojisini ekranın tamamında yayacağı tasarımın patent başvurusu 9 Eylül 2014 yılında yapıldı.
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iPhone üzerinde zamana yayarak devrim niteliğinde değişimler yapmayı planlayan Apple, iPhone 7 ile kulaklık girişini kaldırmış ve kablosuz kulaklık devrini başlatmıştı.
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iPhone 7'nin özellikleri sizi hayal kırıklığına uğrattıysa, artık bir sonraki iPhone'u beklemek için bir sebebiniz daha olacak. Aldığımız son duyumlara göre Apple, Sharp'a iPhone 8 için OLED ekranlar ürettirmek için görüşmede bulundu.
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Anonim kaynağın Bloomberg'e yaptığı bildirime göre Apple şu an Sharp ile bir sonraki nesil iPhone için OLED ekranların anlaşmasını yapmaya çalışıyor.
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Bu haberler Sharp'ın yaptığı harcama planından sonra geldi. Açıklamada Sharp 570 milyon doları OLED üretimi için sakladığını bildirdi. Bloomberg'in dediğine göre Sharp, bu OLED ekranların üretimine 2018'de başlamayı planlıyor.
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OLED, yani "organic light emitting diode", LCD'lerden farklı olarak arka ışık gerektirmeyen bir görüntü sistemi. Bunun yerine OLED ekrandaki her piksel kendini aydınlatma özelliğine sahip. Bu sayade daha ince olan OLED, ayrıca esnekliği ile öne çıkıyor.
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Bussinesinsider'da yer alan habere göre, iPhone 8'in donanımları için kritik çalışmalar Apple'ın İsrail'deki ofisinde sürdürülüyor.
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İsrail'deki ofiste çalışan Bir Apple personelinin ifadelerine dayandırılan haberde, gelecek yıl radikal değişiklikler ile piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 8'in tasarımı İsrail'in Herzliya'daki ofisinde geliştiriliyor.
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Hatta İsrail'deki ofiste sadece iPhone 8 için değil Apple'ın diğer ürünleri için de mesai harcanıyor. İsrail'deki ekibin Apple'ın gelecek için planladığı ürünler üzerinde çalıştığı ve bu projelerin de iPhone 8 hakkında ipuçlarını içerildiği öğrenildi.
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Çok fazla bilgi paylaşmayan Apple çalışanı, yeni ipHone 8 için verdiği sınırlı bilgilerde, cihazın birçok özelliğinin iPhone 6s ve iPhone 7'den farklı olacağını ifade etti.
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iPhone 7 lansmanı sonrası Apple, için geçmiş iPhone'lardan çok daha farklı ürün ortaya çıkaramadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
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2017'DE 7S DEĞİL iPHONE 8 PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR
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Apple'ın geçmişteki tercihlerine bakılacak olursa, 2017 yılı içerisinde yeni bir iPhone 7S lansmanı yapması gerekiyor. Ancak ortaya atılan kuvvetli iddialara göre Apple'ın 2 yılda bir yeni rakam serisi ile telefon çıkarma geleneği bu yıl bozulabilir.
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İsrail'deki şirket çalışanın verdiği demeçlerle de desteklenen haberlere göre 2017 yılında Apple, iPhone 7S'i pas geçerek, şimdiye kadar piyasaya sürülen tüm iPhone'lardan daha farklı bir iPhone 8 modeli ile karşımıza çıkabilir.
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iPhone 8 hakkında sızıntı bilgiler veren İsrailli çalışan, iPhone 8'in piyasadaki en iyi kameraya sahip telefon olacağını, parçaların İsrail'de geliştirilmesine karşında cihazın İsrail'de toplanmayacağını ifade etti. Yani parçaları ve teknolojisi İsrail'de geliştirilmiş olsa bile telefon karşımıza İsrail malı olarak çıkmayacak.