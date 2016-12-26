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TEKNOLOJİ

iPhone 8'le ilgili yeni iddia

28 Eylül 2016 Çarşamba, 17:22:03

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    Apple'ın 10. yıldönümünde tanıtacağı yeni iPhone modelleri herkes tarafıdan merakla bekleniyor.

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    Hakkında bu zamana kadar birçok iddia atılan yeni iPhone modelinin şimdi de çift SIM kart desteğiyle gelebileceği söyleniyor.

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    Bu zamana kadar hiçbir modelinde çift SIM kart desteğine yer vermeyen firma Radikal bir kararla bundan vazgebilir mi?

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