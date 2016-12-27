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TEKNOLOJİ

iPhone 7'ye sıradışı dayanıklılık testi

14 Ekim 2016 Cuma, 09:40:06

Youtube'da milyonlarca abonesi olan "Backyard Scientist" kanalı, iPhone 7'yi ilginç bir dayanıklılık testine tabi tuttu

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    Çılgın deneyleriyle adından söz ettiren "Backyard Scientist" sayfasının sahibi, bu defa iPhone'u alüminyuma attı.

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    Arkadaşıyla gerçekleştridiği tehlikeli deneyde sıcak, sıvı alüminyuma iPhone'u bıraktı ve işte telefona olanlar...

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