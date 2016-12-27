TEKNOLOJİ
iPhone 7'ye sıradışı dayanıklılık testi
14 Ekim 2016 Cuma, 09:40:06 | Güncelleme: 27 Aralık 2016 Salı, 10:47:52
Youtube'da milyonlarca abonesi olan "Backyard Scientist" kanalı, iPhone 7'yi ilginç bir dayanıklılık testine tabi tuttu
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Çılgın deneyleriyle adından söz ettiren "Backyard Scientist" sayfasının sahibi, bu defa iPhone'u alüminyuma attı.
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Arkadaşıyla gerçekleştridiği tehlikeli deneyde sıcak, sıvı alüminyuma iPhone'u bıraktı ve işte telefona olanlar...
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Ve işte sonuç... iPhone 7, eritilmiş alüminyumun içinde dakikalar içerisinde eridi.
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Youtube'da 5 milyondan fazla abonesi olan TechRax kanalı, piyasaya yeni çıkan iPhone 7'yi ilginç bir dayanıklılık testine tabi tuttu
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Boş bir kabın içine önce iPhone 7'yi koydu, sonra o kabı kolayla doldurup, 12 saat boyunca buzlukta bekletti.
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İşte ilginç deneyin sonucu...
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Telefon şaşırtıcı bir şekilde çalışıyor. Asitli sıvı ve 12 saatlik soğuğa rağmen buz tutan iPhone 7 hala çalışır vaziyette.
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SON MODEL TELEFONLARI BÖYLE PARÇALADI!
YouTube’da yayın yapan JerryRigEverything isimli kanal, LG G5 modeline her telefona yaptığı işkence testini uyguladı.
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Ekran, kamera lensi, parmak izi okuyucu sensöre çizilme testleri uygulayan kullanıcı, aynı zamanda bükülme ve ekranı yakma testiyle de bir video hazırladı..
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Aynı kanal geçtiğimiz gün LG G5 modelinin tamamen metal bir gövdeye sahip olmadığını, plastik kaplamalı metal gövdeye sahip olduğunu da ortaya çıkarmıştı.
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Cihazın arka yüzeyi plastik kaplamalı olduğu için kolayca çizilebiliyor.
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Ancak ekran ve kamera lensleri oldukça başarılı görünüyor.
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Bükülme konusunda ise telefon modüler olmasına rağmen beklenmedik bir dayanıklılık gösteriyor.
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İşte LG G5'in başına gelenler...
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Nexus 6P saniyeler içinde paramparça oldu...
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Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından henüz kutusundan çıkan telefonun küçük bir hamleyle paramparça olması kullanıcıları çok şaşırttı.
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Youtube kanalında çektiği bu 'bükülme testi'ni yayınlayan kullanıcı Nexus 6P'nin tasarımındaki kusurları ortaya çıkardı.
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Google tarafından piyasaya sürülen bu telefonun en hızlı android olduğu ifade edilmşti.
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Tüm bunların yanı sıra telefonun dış tasarımına da önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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Kutusundan nazikçe çıkardığı telefonu önce inceledi..
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Ardından nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.
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Tasarımındaki kusurlardan bahsetti.
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Tamamen kullanılabilir duruma getirdi.
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Saniyeler içinde telefon paramparça oldu...
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İşte o görüntülerden kareler...
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Daha önce de bir kullanıcı iPhone 6 Plus’ın büküldüğü net bir şekilde göstermek için bu videoyu yayınlamıştı...
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İngilterede Owen Louis isimli bir genç oldukça sıra dışı bir yöntem kullanarak teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.
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Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı.
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Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor.
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Bu deneyinde soğan kullanarak işe başlayan genç, sonunda amacına oldukça sıra dışı bir şey bularak son buluyor.
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Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor. Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip
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Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel.
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Owen Louisin ise kullandığı yöntem şu şekilde; Bir tornavida veya delici bir alet ile soğanın her iki tarafına eşit bir delik açıyorsunuz.
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Soğanı herhangibir enerji içeceğinin içine bırakıp yaklaşık yarım saat bırakıp kimyasal reaksiyona geçmesini bekliyorsunuz.
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En az yarım saat beklettiğiniz soğanı çıkartıp, hiç bir yeri ıslak kalmayacak şekilde kuruluyorsunuz.
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Daha sonra elektronik cihazın usb kablosunu soğana batırıp adeta bir piriz gibi kullanıyorsunuz.
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Ve şaşılacak şekilde elektronik cihaz çalışmaya başlıyor.
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