TEKNOLOJİ

iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!

14 Ekim 2016 Cuma, 09:40:06

Youtube'daki kanalında telefonlara sıra dışı testler yapan TechRax'den iç acıtan bir test daha geldi

  • 1 iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
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    Kanal sahibi bu kez Türkiye fiyatı 3.299 tl olan iPhone 7'yi eksi 196 derece olan sıvı nitrojenin içine atarak, çalışıp çalışmadığını test ediyor.

  • 2 iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
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    İşte ilginç deneyin şaşırtıcı sonucu...

  • 3 iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
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  • 4 iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
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  • 5 iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 12:05
    çok ilginç en iyisi eritilmiş alüminyum
  • Misafir 14 Şubat 2017 Salı 19:14
    fotograftaki timsahin disleri epey eksik
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 12:04
    onamı taktın sende sonuçta ısıdı
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 12:06
    süperr
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