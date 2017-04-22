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TEKNOLOJİ

ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

ASELSAN'ın denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemi, ilk ihracat sınavından başarıyla geçti

  • 1 ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
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    ASELSAN'ın denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemini tercih eden Endonezya, ASELSAN'ın denizaltı ve su altı akustik sistemlerine yönelik yeni taleplerde bulundu.

  • 2 ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
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    KULAÇ İskandil Sistemi ASELSAN tarafından denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Seyir yardımcı sistemi olarak kullanılan KULAÇ, yaydığı akustik sinyalin dipten/su yüzeyinden yansımasının dinlenmesi ve gönderme/alma zamanı arasındaki farkın ölçülmesiyle derinlik tespitini gerçekleştiriyor.

  • 3 ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
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    ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında da kullanılan KULAÇ İskandil Sistemi ile Türkiye’nin su altı akustik sistemlere yönelik ilk ihracatına imza atıldı. KULAÇ İskandil Sistemi, bir süre önce Endonezya denizaltısına entegre edildi.

  • 4 ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
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    KRI Nanggala 402 denizaltısında gerçekleştirilen entegrasyon ve kabul faaliyetleri çok kısa süre içinde başarıyla tamamlanarak müşteri memnuniyeti üst düzeyde sağlandı.

     

  • 5 ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı
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    Sistemin denizde başarılı bir şekilde göreve başlamasının ardından Endonezya, ASELSAN ürünü denizaltı ve su altı akustik sistemlerine yönelik yeni taleplerde bulundu.