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ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

ASELSAN, bugüne kadar 11 ülkeye ihraç edilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesini, yeni ürünlerle genişletti. Uzaktan komutalı olması nedeniyle araç içinden yönlendirilebilen ve ateş edebilen SARP sistemi, kazandırılan kablosuz haberleşme yeteneği sayesinde artık uzak mesafelerden de kontrol edilip, insansız araçlara yerleştirilebiliyor

  • 1 ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor
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    ASELSAN, yurt içinde ve dışında talep gören Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesine, yeni ihtiyaçları da dikkate alarak 2 yeni ürün ekledi.

  • 2 ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor
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    Silah sistemleri alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip ASELSAN, bugüne kadar 11 ülkeye ihraç edilen UKSS ailesinin yeni ürünlerini, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergileyecek.

  • 3 ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor
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    ASELSAN taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde temel olarak hava ve kara hedeflerine, özellikle asimetrik tehditlere karşı yakın alan koruması amacıyla geliştirilen, ana silah olarak 12,7 milimetre uçaksavar, 7,62 milimetre makinalı tüfek, 40 milimetre bomba atar gibi silahlar takılabilen sistemi kablosuz olarak üretti.

  • 4 ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor
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    Uzaktan komutalı olması nedeniyle araç içinden yönlendirilebilen ve ateş edebilen SARP sistemi, kablosuz haberleşme yeteneği sayesinde artık uzak mesafelerden de kontrol edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, tehlikeli bölgelerden uzak ve güvenli bir yerde sistemi kullanabilme imkanına sahip oluyor.

  • 5 ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor
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    ASELSAN’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik ortak girişim firması olan IGG ASELSAN Integrated Systems firmasıyla birlikte yürütülen faaliyetler sonunda, ASELSAN UKSS’lerinin kablosuz yönetilmesine imkan veren Arayüz Uyumlama Birimi geliştirildi. Bu birim sayesinde ASELSAN UKSS ailesinin üyeleri gerektiği zaman uzaktan komuta edilebilme yeteneğine sahip olacak.