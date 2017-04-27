ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor

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Roketsan'ın son 10 yılda çok yol aldığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"Sadece 2016'da 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Daha büyük sistemler... Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek. Bunları sanayicilerimizle üreteceğiz.