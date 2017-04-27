ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor

ASELSAN taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde temel olarak hava ve kara hedeflerine, özellikle asimetrik tehditlere karşı yakın alan koruması amacıyla geliştirilen, ana silah olarak 12,7 milimetre uçaksavar, 7,62 milimetre makinalı tüfek, 40 milimetre bomba atar gibi silahlar takılabilen sistemi kablosuz olarak üretti.
Uzaktan komutalı olması nedeniyle araç içinden yönlendirilebilen ve ateş edebilen SARP sistemi, kablosuz haberleşme yeteneği sayesinde artık uzak mesafelerden de kontrol edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, tehlikeli bölgelerden uzak ve güvenli bir yerde sistemi kullanabilme imkanına sahip oluyor.
ASELSAN’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik ortak girişim firması olan IGG ASELSAN Integrated Systems firmasıyla birlikte yürütülen faaliyetler sonunda, ASELSAN UKSS’lerinin kablosuz yönetilmesine imkan veren Arayüz Uyumlama Birimi geliştirildi. Bu birim sayesinde ASELSAN UKSS ailesinin üyeleri gerektiği zaman uzaktan komuta edilebilme yeteneğine sahip olacak.
Uyumlayıcı birimin SARP sistemine entegre edilmesiyle çeşitli üst düzey son kullanıcılara atışlı gösterimler düzenlendi. Sistem, güvenli, kriptolu, karıştırılamaz haberleşme yeteneği, uzaktan hedef takip performansı, yüksek vuruş yüzdesi ve kolay kullanımı gibi üstün özellikleri ile ön plana çıkıyor.
UKSS ailesinin bir diğer yeni üyesi SARP-DUAL'e ise ana silahların yanı sıra yardımcı silah olarak 7,62 milimetre makineli tüfek takılabiliyor. Opsiyonel olarak STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması konfigürasyonu da bulunan SARP-DUAL yüksek miktarda mühimmat depolama özelliği de taşıyor. SARP-DUAL'in üretiminde yüksek yerlilik oranı ön plana çıkıyor.
KULAÇ İskandil Sistemi ASELSAN tarafından denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Seyir yardımcı sistemi olarak kullanılan KULAÇ, yaydığı akustik sinyalin dipten/su yüzeyinden yansımasının dinlenmesi ve gönderme/alma zamanı arasındaki farkın ölçülmesiyle derinlik tespitini gerçekleştiriyor.
Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen ASELSAN, bunlara bir yenisini ekledi.
Milli olarak geliştirilen, özgün donanım ve yazılıma sahip TORK, gemilere daha güvenli seyir imkanı sağlıyor. TORK, su üstü gemilerine karşı atılacak lan akustik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha etmek amacıyla geliştirilen bir anti-torpido özelliği taşıyor.
Roketsan'ın son 10 yılda çok yol aldığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:
"Sadece 2016'da 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Daha büyük sistemler... Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek. Bunları sanayicilerimizle üreteceğiz.
20 yıldır mekanik atölye kurmadık, bundan sonra da 3. şirket olarak ilk 100’e girmek istiyoruz. Son 3 yılın cirosu dikkate alındığında yarısını ihracattan elde ettik. 3-5 yılda 2’ye katlayacağız. Firmalarımızın daha büyük işlere soyunmaları istiyoruz. Bir parçayla kalmasın bir alt sistemi üretsinler, Ar-Ge’ye yönelsinler. Birlikte çok daha güzel işler yapacağız.
Henüz açıklanmadı, belki 2016 cirosuyla geçen yıl girmişizdir ama 2017'de diğer 2 büyük vakıf şirketimizden sonra 3. şirket olarak dünyadaki ilk 100 savunma sanayisi firması arasına girmeyi hedefliyoruz, bekliyoruz. Yeni ürünler çıktıkça, kalifiye oldukça bunlar önümüzdeki 10, 20, 30 yıl boyunca üretilecek."
Türkiye, bu tesiste üretilecek galyum nitrat temelli çipler sayesinde savunma radarı, elektronik harp, güç elektroniği, uzay teknolojileri, elektrik iletim altyapısı, elektrikli araba, havacılık, yüksek hızlı tren ve 5G cep telefonu sistemleri eşi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek.
SSM tarafından yayımlanan stratejik planında, "ALTAY Ana Muharebe Tankı Milli ve özgün tasarımı ve dünyanın en son teknolojilerine sahip alt sistemleri ile Türk Savunma Sanayi'nin ortak gururu olarak geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı, hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka yönüyle en zorlu testleri üstün başarıyla tamamlamış ve dünyadaki örneklerinden çok daha kısa bir zamanda kalifiye edilerek seri üretime hazır hale getirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı yerli imkanlarla Türkiye'nin coğrafi koşullarına uygun olarak üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri projesi kapsamında, bu ay yeni teslimatların yapılacağını duyurdu. 20 ve 21'incisi tamamlanan helikopterlerin teslimatının bu ay yapılması planlanıyor.
Mehmetçik, yasa dışı sınır geçişleri ve kaçakçılığa engel olmak için sınır fiziki güvenlik sistemleri bulunan sınır hattında devriye atıyor, sınır hattında ve karakol komutanlığında bulunan 20 metre yüksekliğindeki kulelerden sınırın karşısındaki hareketliliği anbean takip ediyor. Karakolun sorumluluk sahasının karşısındaki Suriye tarafında ise Meydan-ı Akbez köyü bulunuyor. Nüfusun yaklaşık 4 bine yaklaştığı köyde PYD/YPG üyesi teröristler de yer alıyor.
Duvarın arkasındaki olası hareketlilik zırhlı araca monte edilen ve 12 metreye kadar yükselebilen kameralarla da gözetleniyor. Ayrıca şüpheli durumlar köpekli devriyelerle de kontrol ediliyor. Özel olarak eğitilen “Vahide" isimi köpek de özellikle dere yataklarının çevresindeki alanlarda yapılan aramalarda önemli rol oynuyor.
‘Iomax Karakol Uçağı’, en son Yemen’deki isyancılara karşı bu füzeyi kullandı. Roketsan, H135M ve H145M hafif helikopterlerle silahın entegrasyonunu kapsayan Airbus helikopterleri ile bir mutabakat anlaşması imzalamasının ardından, Cirit’i Tiger saldırı helikopteri için MBDA Almanya ile birlikte ek entegrasyon çalışması başlatacak.
MENZİLİ 100 KM ÇIKARTACAK
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen klasik mühimmatları TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği 'Kanatlı Güdüm Kiti' akıllı hale getirecek. Böylece mevcut havadan karaya atılan MK-82 ve MK-83 tipi bombalar her türlü hava koşulunda hassas vuruş yeteneği kazanacak. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Pençe' tatbikatında ilk atış testlerinde Kanatlı Güdüm Kiti takılı olan MK-83 mühimmatı 100 km menzil'den hedefi imha etmişti.
ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP
Namlunun öne alınmasının ardından atış için hazırlıklar başlıyor. Obüsün mevzilenmesi sonrası 155 mm'lik mühimmat namluya yerleştiriliyor. Top komutanın emriyle atış başarıyla gerçekleştiriliyor. 155 mm Panter Obüsü Atış Kontrol Sistemi ise, Panter obüsünün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.
TSK'NIN MİNİ TANKI "ANKEBOT"
Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesindeki firma, terörle mücadelede zayiatın önüne geçebilecek robot sistemi üzerine çalışma başlattı. Firma, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonunda bir metre yüksekliği ve 1,5 metre uzunluğunda paletli mini tank görünümündeki robot üretti.
Görüntülü joystick kumanda paneli ile kontrol edilen ANKEBOT isimli araç, 8 saatlik aküsü, saatte 6 kilometre hız kapasitesiyle 100 kilogram yükü taşıyabiliyor. Tehlikeli bölgelerin keşfinde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan araç, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmeyi başardı.
Bomba imha, yangın söndürme özelliklerine sahip
Firmanın yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan kumanda sistemi üzerine çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin, yurt içi ve dışında yürüttüğü terör operasyonlarında kullanabileceği bir araç üretmek için çalışma başlattıklarını anlatan Düzgün, şöyle konuştu:
"ANKEBOT'un birinci versiyonu bu. Kendi imkanlarımızla yaptık. Özel amaçla üretildi ve muharebeye müsait. Genelkurmay Başkanlığı ile de görüştük. Savunma Sanayii Müsteşarı buraya geldi ve robotu inceledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığından haber bekliyoruz. ANKEBOT, güvenlik kurumlarımızın yöneticilerini etkilemeyi başardı. Savunma sanayisine kazandırabilir, bunu hedefliyoruz. Örnek modelini ortaya koyduk. Robot, bomba imha çalışmalarında, yangına müdahalede, sıcak çatışmalarda ve yaralıları taşımada aktif şekilde kullanılabilecek."
Robotun, zor arazi koşullarında aksamadan hareket ettiğini, insan hayatını tehlikeye sokacak noktalarda görüntülü keşif yapabildiğini belirten Düzgün, 200 metre kumanda menziliyle etkin şekilde kullanılabileceğini vurguladı. Düzgün, ANKEBOT'un süreç içinde zırh, ağır makineli silah ve termal görüntü sistemleriyle zenginleştirilebileceğine işaret ederek, "İkinci etabında ve seri üretiminde destek gerekiyor. Ar-Ge'yi sağlıyoruz. Gösterilen ilgi ve destekle seri üretime geçmesini bekliyoruz." diye konuştu. AA
HIZIR 4×4 konfigürasyonunda güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak şirketin kendi Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği, NATO standartlarında, dokuz personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli bir araç.
Türkiye, Suriye sınır hattında ve karakollarda İnsansız Balonlu gözetleme sistemleri kullanmaya hazırlanıyor. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oguz tarafından paylaşılan bilgilerde ASELSAN 'Su Damlası' ve 'Küresel' olmak üzere iki çeşit üretecek. Büyüklüklerine göre ikiden fazla model olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre 'Su Damlası' olarak adlandırılan balonlar azami 1000 m irtifaya çıkabilmesi planlanıyor. 16 metre uzunluğundaki balon 180 m3 hacme sahip olacak. 35 m3 hacimli 'Küresel' balonlar ise azami 500m irtifaya çıkabilecek. Her iki balon da sert hava şartlarına ve hafif silahlara karşı dayanıklı.
360 derece keşif ve gözetleme yapabilecek sistemle donatılacak olan balonlar görüntüleri gerçek zamanlı olarak merkeze iletecek. Küçük sistemlerde termal kamera büyük sistemlerde ise CATS sisteminin kullanılması planlanıyor. Her iki tip balon ve sistemin ilk testleri başarıyla tamamlanmış durumda.
Özellikleri:
3. Nesil Kızılötesi Kamera (MWIR)
Gündüz Görüş Kamerası ( Full HD, 1920x1080p)
Düşük Işık Kamerası (EMCCD)
Lazer Hedef İşaretleyici ( LD, 1064nm)
Lazer Mesafe Ölçer ( LRF, 106nm)
Lazer Aydınlatıcı ( Illminator)
Lazer Noktalayıcı (Pointer, 850nm)
Ataletsel Ölçüm Birimi ( IMU, 3 eksen İÖ, 3 eksen Gyro)
2. nesil bir Termal Görüntüleme Sistemi ve yüksek hassasiyetli Gündüz Görüş Kamerasından oluşan ŞAHİNGÖZÜ, hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlamakta ve böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynamakta.
BİR DİĞER KORKULU RÜYA İSE "ACAR"
Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri de Nüfuz Edici Bomba (NEB). Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip,