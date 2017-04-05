Roketsan'ın yeni ürünleri yolda

Roketsan'ın son 10 yılda çok yol aldığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:
"Sadece 2016'da 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Daha büyük sistemler... Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek. Bunları sanayicilerimizle üreteceğiz.
20 yıldır mekanik atölye kurmadık, bundan sonra da 3. şirket olarak ilk 100’e girmek istiyoruz. Son 3 yılın cirosu dikkate alındığında yarısını ihracattan elde ettik. 3-5 yılda 2’ye katlayacağız. Firmalarımızın daha büyük işlere soyunmaları istiyoruz. Bir parçayla kalmasın bir alt sistemi üretsinler, Ar-Ge’ye yönelsinler. Birlikte çok daha güzel işler yapacağız.
Henüz açıklanmadı, belki 2016 cirosuyla geçen yıl girmişizdir ama 2017'de diğer 2 büyük vakıf şirketimizden sonra 3. şirket olarak dünyadaki ilk 100 savunma sanayisi firması arasına girmeyi hedefliyoruz, bekliyoruz. Yeni ürünler çıktıkça, kalifiye oldukça bunlar önümüzdeki 10, 20, 30 yıl boyunca üretilecek."
Türkiye, bu tesiste üretilecek galyum nitrat temelli çipler sayesinde savunma radarı, elektronik harp, güç elektroniği, uzay teknolojileri, elektrik iletim altyapısı, elektrikli araba, havacılık, yüksek hızlı tren ve 5G cep telefonu sistemleri eşi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek.
SSM tarafından yayımlanan stratejik planında, "ALTAY Ana Muharebe Tankı Milli ve özgün tasarımı ve dünyanın en son teknolojilerine sahip alt sistemleri ile Türk Savunma Sanayi'nin ortak gururu olarak geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı, hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka yönüyle en zorlu testleri üstün başarıyla tamamlamış ve dünyadaki örneklerinden çok daha kısa bir zamanda kalifiye edilerek seri üretime hazır hale getirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı yerli imkanlarla Türkiye'nin coğrafi koşullarına uygun olarak üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri projesi kapsamında, bu ay yeni teslimatların yapılacağını duyurdu. 20 ve 21'incisi tamamlanan helikopterlerin teslimatının bu ay yapılması planlanıyor.
Mehmetçik, yasa dışı sınır geçişleri ve kaçakçılığa engel olmak için sınır fiziki güvenlik sistemleri bulunan sınır hattında devriye atıyor, sınır hattında ve karakol komutanlığında bulunan 20 metre yüksekliğindeki kulelerden sınırın karşısındaki hareketliliği anbean takip ediyor. Karakolun sorumluluk sahasının karşısındaki Suriye tarafında ise Meydan-ı Akbez köyü bulunuyor. Nüfusun yaklaşık 4 bine yaklaştığı köyde PYD/YPG üyesi teröristler de yer alıyor.
Duvarın arkasındaki olası hareketlilik zırhlı araca monte edilen ve 12 metreye kadar yükselebilen kameralarla da gözetleniyor. Ayrıca şüpheli durumlar köpekli devriyelerle de kontrol ediliyor. Özel olarak eğitilen “Vahide" isimi köpek de özellikle dere yataklarının çevresindeki alanlarda yapılan aramalarda önemli rol oynuyor.
‘Iomax Karakol Uçağı’, en son Yemen’deki isyancılara karşı bu füzeyi kullandı. Roketsan, H135M ve H145M hafif helikopterlerle silahın entegrasyonunu kapsayan Airbus helikopterleri ile bir mutabakat anlaşması imzalamasının ardından, Cirit’i Tiger saldırı helikopteri için MBDA Almanya ile birlikte ek entegrasyon çalışması başlatacak.
MENZİLİ 100 KM ÇIKARTACAK
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen klasik mühimmatları TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği 'Kanatlı Güdüm Kiti' akıllı hale getirecek. Böylece mevcut havadan karaya atılan MK-82 ve MK-83 tipi bombalar her türlü hava koşulunda hassas vuruş yeteneği kazanacak. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Pençe' tatbikatında ilk atış testlerinde Kanatlı Güdüm Kiti takılı olan MK-83 mühimmatı 100 km menzil'den hedefi imha etmişti.
ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP
Namlunun öne alınmasının ardından atış için hazırlıklar başlıyor. Obüsün mevzilenmesi sonrası 155 mm'lik mühimmat namluya yerleştiriliyor. Top komutanın emriyle atış başarıyla gerçekleştiriliyor. 155 mm Panter Obüsü Atış Kontrol Sistemi ise, Panter obüsünün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.
TSK'NIN MİNİ TANKI "ANKEBOT"
Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesindeki firma, terörle mücadelede zayiatın önüne geçebilecek robot sistemi üzerine çalışma başlattı. Firma, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonunda bir metre yüksekliği ve 1,5 metre uzunluğunda paletli mini tank görünümündeki robot üretti.
Görüntülü joystick kumanda paneli ile kontrol edilen ANKEBOT isimli araç, 8 saatlik aküsü, saatte 6 kilometre hız kapasitesiyle 100 kilogram yükü taşıyabiliyor. Tehlikeli bölgelerin keşfinde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan araç, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmeyi başardı.
Bomba imha, yangın söndürme özelliklerine sahip
Firmanın yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan kumanda sistemi üzerine çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin, yurt içi ve dışında yürüttüğü terör operasyonlarında kullanabileceği bir araç üretmek için çalışma başlattıklarını anlatan Düzgün, şöyle konuştu:
"ANKEBOT'un birinci versiyonu bu. Kendi imkanlarımızla yaptık. Özel amaçla üretildi ve muharebeye müsait. Genelkurmay Başkanlığı ile de görüştük. Savunma Sanayii Müsteşarı buraya geldi ve robotu inceledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığından haber bekliyoruz. ANKEBOT, güvenlik kurumlarımızın yöneticilerini etkilemeyi başardı. Savunma sanayisine kazandırabilir, bunu hedefliyoruz. Örnek modelini ortaya koyduk. Robot, bomba imha çalışmalarında, yangına müdahalede, sıcak çatışmalarda ve yaralıları taşımada aktif şekilde kullanılabilecek."
Robotun, zor arazi koşullarında aksamadan hareket ettiğini, insan hayatını tehlikeye sokacak noktalarda görüntülü keşif yapabildiğini belirten Düzgün, 200 metre kumanda menziliyle etkin şekilde kullanılabileceğini vurguladı. Düzgün, ANKEBOT'un süreç içinde zırh, ağır makineli silah ve termal görüntü sistemleriyle zenginleştirilebileceğine işaret ederek, "İkinci etabında ve seri üretiminde destek gerekiyor. Ar-Ge'yi sağlıyoruz. Gösterilen ilgi ve destekle seri üretime geçmesini bekliyoruz." diye konuştu. AA
HIZIR 4×4 konfigürasyonunda güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak şirketin kendi Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği, NATO standartlarında, dokuz personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli bir araç.
Türkiye, Suriye sınır hattında ve karakollarda İnsansız Balonlu gözetleme sistemleri kullanmaya hazırlanıyor. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oguz tarafından paylaşılan bilgilerde ASELSAN 'Su Damlası' ve 'Küresel' olmak üzere iki çeşit üretecek. Büyüklüklerine göre ikiden fazla model olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre 'Su Damlası' olarak adlandırılan balonlar azami 1000 m irtifaya çıkabilmesi planlanıyor. 16 metre uzunluğundaki balon 180 m3 hacme sahip olacak. 35 m3 hacimli 'Küresel' balonlar ise azami 500m irtifaya çıkabilecek. Her iki balon da sert hava şartlarına ve hafif silahlara karşı dayanıklı.
360 derece keşif ve gözetleme yapabilecek sistemle donatılacak olan balonlar görüntüleri gerçek zamanlı olarak merkeze iletecek. Küçük sistemlerde termal kamera büyük sistemlerde ise CATS sisteminin kullanılması planlanıyor. Her iki tip balon ve sistemin ilk testleri başarıyla tamamlanmış durumda.
Özellikleri:
3. Nesil Kızılötesi Kamera (MWIR)
Gündüz Görüş Kamerası ( Full HD, 1920x1080p)
Düşük Işık Kamerası (EMCCD)
Lazer Hedef İşaretleyici ( LD, 1064nm)
Lazer Mesafe Ölçer ( LRF, 106nm)
Lazer Aydınlatıcı ( Illminator)
Lazer Noktalayıcı (Pointer, 850nm)
Ataletsel Ölçüm Birimi ( IMU, 3 eksen İÖ, 3 eksen Gyro)
2. nesil bir Termal Görüntüleme Sistemi ve yüksek hassasiyetli Gündüz Görüş Kamerasından oluşan ŞAHİNGÖZÜ, hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlamakta ve böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynamakta.
BİR DİĞER KORKULU RÜYA İSE "ACAR"
Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri de Nüfuz Edici Bomba (NEB). Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip,
HABERTURK TV/MAHMUT GÜRER
2009 yılından bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan "Bora"nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı. Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu.
KRİTİK GÖREV ÜSTLENECEK
Acar entegre edilen zırhlı araçlar, özellikle sınır güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Operasyon sahasına Acar sistemi taşıyan birden fazla zırhlı araç yerleştirilerek çok geniş bir alandaki terörist hareketlilikleri tespit, teşhis ve takip edilebilecek. Projenin maliyetinin 11 milyon 70 bin Euro olduğu açıklanmıştı.
MİLLİ FIRKATEYN YAPIMINA BAŞLANDI
Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir.
Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.
Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve üretimimiz olarak, ülkemizde tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır.
" YERLİ ÜRETİM GAYRETİ İÇİNDEYİZ"
Milli Savunma Bakanı Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarının tamamının yurt içi tersaneleriyle karşılandığını, gelinen aşama itibarıyla Tuzla'daki 7 özel tersanede ve bakanlığa bağlı tersanelerde yürütülen askeri gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğünün 5,5 milyar doları aştığını, askeri gemi inşaat sektöründe orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan fırkateyn, hücumbot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projelerle meblağın 12 milyar dolar seviyesine ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Bakan Işık, "Halihazırda çeşitli kara, hava platformları ve su üstü gemilerin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin, yürütülen kararlı strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay platformlarına kadar, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir düzeye ulaşacağına inancım tamdır." diye konuştu.
MİLGEM projesinin 5. gemisi "İstanbul"un inşa edilen ilk 4 gemiden edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirileceği, hava savunma kabiliyetinin arttırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerin 4 adedinin birincisi olduğuna işaret eden Işık, şöyle konuştu:
"Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti içindeyiz. Büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye, elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz, bu gemiyle ilgili tüm savaş ve silah sistemleri ve silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, ASELSAN'ın milli başlığın üretimine başlandığı duyuruldu. Bakanlığı'ın Twitter hesabında, "ASELSAN, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretti. Kızıl ötesi arayıcı başlık, Hisar füzelerimizde kullanılıyor." denildi.
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarda sıklıkla kullandığı bu mühimmatların stokları tükendi ve ABD bir yıldır Türkiye'ye akıllı mühimmat ambargosu uyguluyor. ABD'nin uyguladığı bu ambargo sonrası harekete geçen Türkiye yerli ve milli imkanlarla akıllı mühimmat yapımı için kolları sıvadı.
LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ
Lazer Güdümlü Bomba Kiti, havadan karaya atılan genel amaçlı bombalara bir güdüm kısmı eklenerek bombanın hedefi vurma oranının arttırılması amacıyla tasarlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği milli güdümlü mühimmat ihtiyacını kısa sürede ve düşük maliyetle karşılayan sistem, akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak bakımından da önem taşıyor.
BİR ÇOK ÜLKE YAKIN TAKİPTE
Ürün uçakta taşınmasında ve atılışında, standart bomba taşıyıcıları üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor. Uçakla bomba arasında herhangi bir elektriksel bağlantıya ihtiyaç gerek kalmıyor. Bu özelliği ile LGB'nin uçaklarla uyumluluğu çok kolaylıkla sağlanabiliyor.
Pakistan'da düzenlenen, son teknoloji savunma ürünlerinin sergilendiği 9. IDEAS Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na, 34 ülkeden 418 firma katıldı. Fuar, Pakistanlı üst düzey ziyaretçiler ve yabancı temsilcilerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda Türk firması da Pakistan ile iş birliğini artırmak ve yeni projeleri tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.
STM tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için tasarımı yapılan FAC55 (Fast Attack Craft) hücumbotu da Pakistan'da görücüye çıktı. Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Denizde İkmal Gemisi ve Denizaltı Modernizasyon Projeleri'ni yürüten ve Pakistan'da başarılı işlere imza atan STM, MİLGEM Korvetleri'nin yanı sıra yeni, tamamen milli, yüksek süratli FAC55 hücumbotuyla Pakistan Deniz Kuvvetlerinden büyük ilgi gördü.
FAC55, harp zamanı etkin görev yapabilecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak gaz türbini tahrik sistemiyle donatılmış tek gövdeli savaş gemisi özellikleri taşıyor. Denizde 55 knot üzerinde yüksek hıza ulaşan yeni tip hücumbotların deplasman ağırlığı ise 535 ton düzeyinde bulunuyor.
Yüksek manevra kabiliyeti, yeni nesil hedef tespit sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katan milli taarruz helikopteri ATAK, uzun menzilli anti tank füzesi UMTAS ve lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS ile donatılacak.
Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan ATAK helikopterlerinden TSK envanterinde 16 adet bulunuyor. Halen üretim ve kabul faaliyetleri devam eden helikopterlerle bu sayının artırılması planl