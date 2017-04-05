Roketsan'ın yeni ürünleri yolda

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"Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti içindeyiz. Büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye, elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz, bu gemiyle ilgili tüm savaş ve silah sistemleri ve silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz.