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Roketsan'ın yeni ürünleri yolda

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, önümüzdeki 7 yıl içerisinde üretilen ürün çeşidinin artacağını ve roketlerin boylarının değişeceğini açıkladı

  • 1 Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
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    Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, "Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek." dedi.