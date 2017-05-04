TEKNOLOJİ

TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02 AA

TÜMOSAN, Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Platformu (MENTAP) ürün ailesi çalışmalarına başladı

  • 1 TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç
    1 | 368

    Şirket, Türk savunma sanayisi için yüksek yerlilik oranına sahip, özgün taktik araç platformlarının geliştirilmesi amacıyla Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Platformu (MENTAP) ürün ailesi çalışmalarına başladığını bildirdi.

  • 2 TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç
    2 | 368

    KAP'a yapılan açıklamaya göre MENTAP ürün ailesi hafif, orta ve ağır araçlardan oluşacak ve ürün ailesinin tamamında Tümosan tarafından geliştirilen yeni nesil dizel motor, şanzıman, transfer kutusu ve yürür aksam ile özgün elektronik sistemler kullanılacak.

  • 3 TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç
    3 | 368

    YÜZDE 100 YERLİ

    Tüm araçlarda yüzde 100'e yakın yerlilik oranı sağlanacağı gibi tasarımlar, yurtdışından herhangi bir teknik destek almaksızın Tümosan'ın AR-GE imkanlarıyla yapılacak.

  • 4 TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç
    4 | 368

    İLK ÜRÜN "HAFİF TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ"

    Ürün ailesinin ilk üyesi olan "Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç"ın IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunulması, fuar sonrasında prototip üretimi, test, validasyon ve optimizasyon çalışmalarına başlanması bekleniyor

  • 5 TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç
    5 | 368

    DÜŞMANIN KORKULU RÜYASI "YAVUZ" GELİYOR!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI