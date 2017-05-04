TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç

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Geri tepmeden dolayı atışınız ne kadar hedefinden sapıyor bu önemli Eğer geri tepmeyi kontrol edemiyorsanız, atışınız hedeften sapıyorsa yapıyorsa o zaman karavana atıyorsunuz. Dünyada ucuz ve kolay bulunabilen, hatta daha ziyade terör örgütlerinin kullandığı sistemler böyle. Hedefe yönelik değil, daha çok kargaşa oluşturma amaçlı, atıldığında sesiyle etki doğuran sistemler. Bizim sistemlerimiz ciddi, her yönüyle hedef tahribat etkinliği çok yüksek, teknolojik seviyesi üst düzey olan sistemlerdir. Yavuz silahımız da tüm yenilikçi unsurları üzerinde barındıran üstün özellikli bir silah."