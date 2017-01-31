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TEKNOLOJİ

Yüzde 100 yerli füze savunma sistemi "Bora"

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

"Bora" ismi verilen ve şimdiye kadar hiç duyurulmayan füze savunma sistemi projesinde sona gelindi

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    HABERTURK TV/MAHMUT GÜRER

    2009 yılından bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan "Bora"nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı. Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu.

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    Henüz tüm özellikleri bilinmiyor olsa da, uzun menzilli olması, 1000 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu gösteriyor. Bu da füze sisteminin minimum menzilde bile Şam, Bağdat, Tahran, Kahire hatta Roma'yı dahi menzili içerisinde görmesini sağlıyor.

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    Savunma kaynakları füze sistemlerinin TSK'ya teslim edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak sitedeki açıklamada, "Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir" ifadeleri yer alıyor.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 7 dakika önce
    hay maşallah
  • Misafir 19 Ocak 2017 Perşembe 10:28
    enaz 3 tipte uçak ve araç motoru yapılmalı yerli olarak
  • Misafir 04 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
    nüklüer başlıklı ve uzun menzilli balistik füze en az 7000 km + olmazsa dünyada sözümüzü geçiremeyiz. nüklüer şart en önemli.
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 12:00
    BU KADAR İŞİ BAŞARIRSAN VATAN HAİNLERİDE DİĞER RAKİP ÜLKELERDE SİZE DÜŞMAN OLUR
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 09:39
    NÜKLEER YAPMAMIZ ŞART BAŞKA YOLU YOK BU İŞİN
  • Misafir 16 Aralık 2016 Cuma 16:58
    Bu ülkeyi o tv bu tv dolaşan değil sessiz sedasız işini yapan bilim adamlarına teslim edin. 10 yılda 100 yıl ileri gideriz...
  • Misafir 01 Aralık 2016 Perşembe 14:37
    ALLAH DAHA İYİSİNİ NASİP ETSİN ALLAH VATANIMIZI ASKERİMİZİ EMNİYET GÜÇLERİNİ VE MANGAL YÜREKLİ CUMHUR REİSİMİZİ KARUSUN
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