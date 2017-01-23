26 Ekim 2016 Çarşamba, 12:41:45 | Güncelleme: 23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:40:47
Türkiye'nin de envanterine girecek olan F-35 Lightning II savaş uçağı sınıfının en iyisi olarak değerlendiriliyor
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Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, F-35 projesi kapsamında ilk uçağımızın 2019'da teslim edileceğini açıkladı.
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Bir savaş uçağında olması gereken tüm özelliklerin tek bir uçakta tasarlandığı F-35'lerin üretim projesinde 9 ülke yer alıyor. Bunlardan biri de Türkiye.
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F-35 Lightning II, havadan havaya mücadelede 4 kat daha etkili, karaya saldırı gücü 8 kat daha fazla ve stratejik keşif ve hava savunması konusunda 3 kat daha etkili bir sisteme sahip.
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ÖZELLİKLERİ
Mürettebat: 1
Uzunluk: 15.67 m
Yükseklik: 4.33 m
Kanat açıklığı: 10,65 m
Kanat Alanı: 42.7 m²
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SİLAH SİSTEMLERİ
Top: 1 × General Dynamics GAU-22/A Equalizer, 25 mm (0.984 in), 4-namlulu mitralyöz top, dahili 180 mermi ile beraber[N 1]
Silah istasyonları: 6 × harici silah kulesi ( 6,800 kg kapasiteli) kanatlarda ve çift silah kuleli iki adet dahili iç bölüm. Toplam 8.100 kg (18,000 lb) silah yükü aşağıdaki kombinasyonları mevcut.
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FÜZELER
Havadan Havaya Füze:
AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T
MBDA Meteor
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Havadan karaya füzeler:
AGM-88 HARM
AGM-158 JASSM
Brimstone
Lockheed Martin JAGM
Storm Shadow
SOM
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ABD'Lİ KOMUTAN: DÜŞMANLARIMIZ KORKSUN!
ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Scott Pleus, Locked Martin firması tarafından geliştirilen ve aralarında Türkiye dahil birçok ülkenin de envanterine girecek olan F-35 Lightning II savaş uçaklarıyla ilgili test deneyimlerinden bahsetti.
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F-35'i uçuran ve savaş ortamı tatbikatlarına katılan pilotlara göre bu uçakta dördüncü nesil uçaklarda tahmin edilenden çok daha iyi yetenekler mevcut.
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Geliştirme aşamasında karşılaşılan tasarım kusurları, maliyet ve teknik sıkıntılara rağmen, 120'den fazla savaş pilotu, 100 civarı F-35 ile 75.000 saat test uçuşu gerçekleştirmiş durumda.
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24 yılını F-16 savaş pilotu olarak geçiren ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Scott Pleus, F-35'lerin 4. neslin en iyi uçakları olduğunu ve düşmanlarının bu durumdan korkmaları gerektiğini belirtti.
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General Pleus'a göre, diğer 4. nesil savaş uçaklarıyla yapılan it dalaşı testlerinde F-35'lerin yüksek manevra kabiliyeti nedeniyle kusursuz bir üstünlük sağladığını ve söz konusu it dalaşı olduğunda F-35'lerin görünmez ve yenilmez olduğundan bahsetti.
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TSK'NIN SON MODEL SAVAŞAN ŞAHİNLERİ!
Kale Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en önemli savunma projelerinden Müşterek Taarruz Uçağı Programı çerçevesinde geliştirilen F-35’in ana sorumlusu Lockheed Martin, Türkiye'ye teslim edilecek ilk uçağın montajını ABD'nin Marietta kentindeki merkezinde düzenlediği törenle başlattı.
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Sistemleri ve dizaynı ile dünya havacılık tarihinde yeni bir sayfa açan F-35'e, Kale Grubu şirketlerinden Kale Havacılık, önemli tedarikçilerden biri olarak katkı verdi.
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Söz konusu savunma sanayi projesinde 2004 yılından bu yana yer alan alan Kale Havacılık, Türkiye için üretilen bu ilk uçağa, 400 değişik gövde, kanat, kokpit parçaları ve montaj gruplarıyla katkı sağladı.
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Müşterek Taarruz Uçağı Programı’nda yer alan ilk Türk şirketi olan Kale Havacılık, F-35’ler için ürettiği parçalarla Lockheed Martin’in en önemli yapısal parça üreticisi konumunda bulunuyor.
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Şirket, gövde ve kanat parçalarının yanı sıra, Pratt&Whitney ortaklığıyla kurulan Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi tesislerinde, F-35'lerin F-135 olarak adlandırılan gelişmiş motorunun kritik parçalarını da üretiyor.
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Kale Havacılık, Türkiye’ye teslim edilecek bu ilk uçakta olduğu gibi dünyada uçan ilk F-35 olan AA1'de de parçası bulunan tek Türk şirketi olma özelliğini taşıyor.
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F-16 ve F-18 gibi savaş uçaklarından dört kat daha etkili olduğu belirtilen F-35'lerin, gelecek 40 yılın taarruz uçağı olması öngürülüyor.
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Radara yakalanmama özelliğine sahip yeni nesil uçaklar, Türkiye dahil 9 ülkenin ortak projesi.
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Türkiye'nin 116 adet F-35 savaş uçağı sipariş verdiği projenin diğer ortakları ise Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, İngiltere ve Almanya. AA
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Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? İşte ülke ülke savaş uçağı sayısı...