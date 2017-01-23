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TSK'nın son model savaşan şahinleri F-35

26 Ekim 2016 Çarşamba, 12:41:45

Türkiye'nin de envanterine girecek olan F-35 Lightning II savaş uçağı sınıfının en iyisi olarak değerlendiriliyor

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    Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, F-35 projesi kapsamında ilk uçağımızın 2019'da teslim edileceğini açıkladı.

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    Bir savaş uçağında olması gereken tüm özelliklerin tek bir uçakta tasarlandığı F-35'lerin üretim projesinde 9 ülke yer alıyor. Bunlardan biri de Türkiye.

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    F-35 Lightning II, havadan havaya mücadelede 4 kat daha etkili, karaya saldırı gücü 8 kat daha fazla ve stratejik keşif ve hava savunması konusunda 3 kat daha etkili bir sisteme sahip.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 Ocak 2017 Çarşamba 15:53
    ÇANAKKALE ASLANLARININ TORUNLARIYIZ DEDELERİMİZ O DEMİR YIĞINLARINDAN KORKMAMIŞLAR BİZ Mİ BUNLARDAN KORKACAZ
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 01:24
    türk ucaklarinin sayisi kac
  • Misafir 06 Ocak 2017 Cuma 01:27
    türk milleti tanktan da uçaktan da korkmaz.
  • Misafir 06 Ocak 2017 Cuma 01:26
    ama korkmuyoruz be güzelim :)
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