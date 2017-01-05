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ABD Hava Kuvvetleri Komutanı F-35'ten övgüyle bahsetti

26 Ekim 2016 Çarşamba, 12:41:45

Türkiye'nin de envanterine girecek olan F-35 Lightning II savaş uçağı sınıfının en iyisi olarak değerlendiriliyor

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    ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Scott Pleus, Locked Martin firması tarafından geliştirilen ve aralarında Türkiye dahil birçok ülkenin de envanterine girecek olan F-35 Lightning II savaş uçaklarıyla ilgili test deneyimlerinden bahsetti.

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    F-35'i uçuran ve savaş ortamı tatbikatlarına katılan pilotlara göre bu uçakta dördüncü nesil uçaklarda tahmin edilenden çok daha iyi yetenekler mevcut.

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    Geliştirme aşamasında karşılaşılan tasarım kusurları, maliyet ve teknik sıkıntılara rağmen, 120'den fazla savaş pilotu, 100 civarı F-35 ile 75.000 saat test uçuşu gerçekleştirmiş durumda.

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