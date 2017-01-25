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iPhone kulaklığının bilinmeyen özellikleri

01 Kasım 2016 Salı, 10:55:18

İşte 600 farklı insandan fikir alınarak ve deneyerek, 124 prototip kullanarak üretildiği söylenen iPhone kulaklıklarının 11 farklı özelliği

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    Müzik dinlerken, kulaklığınıza bir kez tıkladığınızda herhangi bir şarkıyı başlatabilir, tekrar tıkladığınızda durdurabilirsiniz.

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    Müzik dinlerken, kulaklığınıza iki kez tıklarsanız sonraki şarkıya geçebilir, üç kez tıklarsanız şarkının başına dönebilir, tekrar üç kez tıklarsanız önceki şarkıya dönebilirsiniz.

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    Müzik dinlerken, kulaklığınıza iki kez tıklayıp basılı tutarsanız şarkıyı ileri sarabilirsiniz.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 08:29
    iphone 4 de çoğu çalışmıyor artık
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