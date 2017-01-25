iPhone kulaklığının bilinmeyen özellikleri

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Biriyle konuşurken ikinci bir çağrı alırsanız, kulaklığınıza bir kez tıklayarak ile görüşmeyi bekletebilir ve ikinci cağrıyı cevaplayabilirsiniz. İkinci çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız kulaklığınıza bir kez tıklayıp, basılı tutun.