iPhone kulaklığının bilinmeyen özellikleri

01 Kasım 2016 Salı, 10:55:18 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:16:42
İşte 600 farklı insandan fikir alınarak ve deneyerek, 124 prototip kullanarak üretildiği söylenen iPhone kulaklıklarının 11 farklı özelliği
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Müzik dinlerken, kulaklığınıza bir kez tıkladığınızda herhangi bir şarkıyı başlatabilir, tekrar tıkladığınızda durdurabilirsiniz.
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Müzik dinlerken, kulaklığınıza iki kez tıklarsanız sonraki şarkıya geçebilir, üç kez tıklarsanız şarkının başına dönebilir, tekrar üç kez tıklarsanız önceki şarkıya dönebilirsiniz.
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Müzik dinlerken, kulaklığınıza iki kez tıklayıp basılı tutarsanız şarkıyı ileri sarabilirsiniz.
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Müzik dinlerken, kulaklığınıza üç kez tıklayıp basılı tutarsanız şarkıyı geri sarabilirsiniz.
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Gelen aramayı kulaklığınıza bir kez tıklayarak cevaplayabilir, kulaklığınızdaki mikrofonla görüşme yapabilirsiniz.
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Biriyle konuşurken ikinci bir çağrı alırsanız, kulaklığınıza bir kez tıklayarak ile görüşmeyi bekletebilir ve ikinci cağrıyı cevaplayabilirsiniz. İkinci çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız kulaklığınıza bir kez tıklayıp, basılı tutun.
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Gelen bir çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız kulaklığınıza bir kez tıklayıp basılı tutun.
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Bir görüşmeyi sonlandırmak için kulaklığınıza iki kez tıklayın.
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Boş bir anda botuna tıklayıp basılı tutarak Siri ile konuşabilirsiniz.
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Telefonunuz kamera modundayken, kulaklığınızın üzerinde butona tıklayarak muheteşem selfiler çekebilirsiniz.
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Son olarak kulaklığınızı 'left' sol kulağa 'right' sağ kulağa gelecek şekilde takmak zorunda değilsiniz. iPhone kulaklıklarının yapısı gereği onları ters takabilirsiniz, ayrıca ters taktığınız zaman sesin birazda olsa arttığını farkedeceksiniz.
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Telefonunuzu sallayarak kullanmak ister miydiniz? Bunu yapabilmek için Ayarlar menüsünden Genel/Erişilebilirlik/Anahtarla Denetim menüsüne girin...
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Anahtarla Denetim seçeneğini aktif edip, hemen altında bulunan Anahtarlar bölümüne girin ve yeni Anahtar Ekle’ye tıklayın.
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Karşınıza çıkan menüden Kamera’yı tıklayın ve komut olarak algılanacak baş hareketini seçin. Bu menüden istediğiniz eylemi seçebilirsiniz. Artık başınızı sağa sola salladığınızda, iPhone bunu seçtiğiniz komut olarak algılayıp işlem yapacaktır.
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Bu özellik sayesinde, baş hareketinizle tarayıcı açabilir, bilirim merkezine göz atabilir, ana ekran düğmesi yerine kullanılabilir ve daha bir çok işlemi yapabilirsiniz.
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Eğer eski model bir iPhone’unuz varsa ve iOS’un yeni sürümünde yavaş çalıştığından şikayet ediyorsanız bu ufak ipucu işinize yarayabilir.
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iOS’un yazılım mühendislerinden Zachary Drayer, Twitter hesabından paylaştığı gizli özellikle, eski model iPhone’larınızı kolayca hızlandırabileceğinizi söylüyor.
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App Store uygulamasına girip, aşağıda bulunan simgelerden herhangi birine hızlı bir şekilde art arda 10 defa dokunursanız, kısa süreliğine tepkisiz boş bir ekranla karşılaşacaksınız.
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Bu yaptığınız işlemin ardından App Store belleği boşaltılmış olur ve tüm uygulamalarınızda performans artışı yaşanır.
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Bu gizli özellik iTunes, iBooks, App Store ve Apple Watch uygulamalarında çalışıyor ancak Podcasts, Müzik, Oyun, Merkezi, iMessage, ve aramalarında çalışmaz.
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iPhone ekranında 3 parmağınızla 3 defa art arda basarsanız, ekran parlaklığını otomatik olarak en düşük seviyeye ayarlanıyor.
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Fakat bunu yapabilmek için iPhone’unuzun Ayarlar menüsünden Genel/Erişilebilirlik kısmına girip, büyütme filtresini ‘az ışık’ olarak ayarlamanız gerekiyor.
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Sonrasında en üstte bulunan büyütme kısmını aktif etmelisiniz. Artık ekrana 3 parmağınızla aynı anda 3 kere dokunursanız ekran parlaklığı ayarlanabilen en düşük seviyeye geriliyor.
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Ekrana 3 kere dokunduğunuzda karşınıza gelen panelden ekranı büyütme seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik ekranın herhangi bir yerine zoom yapmanızı sağlar.
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iPhone, yazı yazarken sürekli kısaltma kullananları da unutmamış.
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Kısaltarak yazılan kelimelerin iPhone tarafından uzun haline çevrilmesini istiyorsanız iPhone’unuzun Ayarlar kısmından Genel/Klavye/Metin değişimi menüsüne girerek, sağ üst köşede bulunan + işaretine tıklayın.
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Karşınıza çıkan menüde, ifade kısmına sıklıkla kısaltılmış halini kullandığınız kelimeyi yazın. Örnek olarak; ‘merhaba’ yazabilirsiniz.
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Kestirme kısmına ise ‘merhaba’ kelimesinin kısaltılmış hali olarak kullanılan ‘mrb’ yazın. Artık klavyede ‘mrb’ yazdığınıza iPhone onu ‘merhaba’ olarak değiştirecektir.
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iOS 8 ile birlikte gelen klavye özelleştirme seçeneği, istediğiniz tür klavye kullanmanıza olanak sağlıyor.
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iOS’un standart klavyesinden sıkıldıysanız önce App Store’a girip ‘Yardımcılar’ kategorisinden istediğiniz klavye uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
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Klavye uygulaması yüklendikten sonra, Ayarlar/Genel/Klavye/Klavyeler menüsüne girip, ‘yeni klavye ekle’ seçeneğini tıklıyoruz.
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Yeni Klavye ekleme menüsünde ise artık daha önce hiç görmediğiniz ‘3. Parti klavyeler’ başlığını göreceksiniz. Bu başlık altından App Store’dan indirdiğiniz Klavye uygulamalarının isimleri yer alıyor olacak.
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Bu klavyelerden herhangi birinin üzerine tıkladığımız anda o klavye yüklenmiş oluyor. Fakat klavye geliştiricisinin sunduğu diğer bazı özelliklerden yararlanabilmek için Tam Erişim İzni vermeniz gerekiyor.
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Klavyeler arası geçiş yapmak için ise, klavyenin sol alt köşesindeki dünya simgesine dokunmanız yeterli.
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Geceleri rahatsız edilmek istemiyorsanız, iPhone’un ‘Rahatsız Etme’ özelliğini kullanabilirsiniz. Ayarlar/Rahatsız Etme menüsünden aktif edebileceğiniz özellik sayesinde hiçbir arama ve bildirim sesini duymayacaksınız.
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Eğer bu modun belirlediğiniz zaman aralığında aktif olmasını istiyorsanız, Zamanlanmış seçeneğini aktif etmeniz yeterli.