TEKNOLOJİ HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Nokia Apple
TEKNOLOJİ

Nokia ve Apple arasında patent savaşı başladı

Akıllı telefon pazarına geri döneme kararı alan Nokia ile Apple arasında yeni bir patent krizi yaşanıyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 11:14:43 Güncelleme: 11:17:05

Bir tarafta uzun yıllar sonra akıllı telefon pazarına giriş yapan Finlandiya merkezli Nokia, diğer tarafta sektörün liderlerinden Apple. İki şirket, farklı ülkelerde birbirlerinden şikayetçi olarak yeni bir patent savaşı başlattı.

Peki iki teknoloji devi neden yıllar sonra yeniden karşı karşıya geldi?

Apple Çarşamba günü ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirdiği başvurusunda Apple'ın Nokia'nın patentlerine ödeme yaptığının altını çizdi ve şirketin 3'üncü parti şirketleri kullanarak bu patentlerden fahiş fiyatlar almak için girişimlerde bulunduğu iddiasında bulundu.

Ürettiği cihazlarla bir döneme damgasını vuran ve haliyle cep telefonu alanında pek çok patentin de sahibi olan Nokia'nın Apple'a cevabı gecikmedi. Şirket bir gün sonra Apple'a karşı ilk hamlesini yaptı

Nokia, ABD ve Almanya'da yaptığı başvurular ile iPhone'larda kendisine ait teknolojileri kullandığı iddiası ile zararının karşılanmasını talep etti.

İki farklı ülkede yapılan karşılıklı suçlamalar önümüzdeki günlerde teknoloji dünyasındaki yeni tazminat haberlerinin habercisi olabilir.

Zira daha önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelen şirket uzun mahkeme sürecinin ardından anlaşma yoluna gitmiş, Apple'ın Nokia'ya 720 milyon dolar tazminat ödediği belirtilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çocuklar en uzun geceyi bilim merkezinde geçirecek
TEKNOLOJİ

Çocuklar en uzun geceyi bilim merkezinde geçirecek
Apple Campus 2 görüntülendi
TEKNOLOJİ

Apple'ın dev kampüsünün son hali görüntülendi!
ASELSAN ile MSB arasında dev anlaşma
TEKNOLOJİ

ASELSAN ile MSB arasında dev anlaşma
Facebook’un güneş enerjisiyle çalışan İHA'sı kaza yaptı
TEKNOLOJİ

Facebook'un İHA'sı düştü!
Apple, İrlanda ve AB'nin tarihi vergi savaşı
TEKNOLOJİ

Apple, İrlanda ve AB'nin vergi savaşı
GÖKTÜRK-2 dünyayı 21 bin kere turladı
TEKNOLOJİ

Dünyayı 21 bin kere turladı
Facebook'a grup video özelliği geldi
TEKNOLOJİ

FACEBOOK'A BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
Grup video özelliği artık Facebook'ta da var!
TEKNOLOJİ

FACEBOOK'TAN ÇOK KONUŞULACAK ÖZELLİK!
Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar lira harcandı
TEKNOLOJİ

44,5 MİLYAR LİRA HARCANDI
Nokia ve Apple arasında patent savaşı başladı
TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ DEVLERİ ARASINDA PATENT SAVAŞI BAŞLADI
2016 Steam kış indirimleri bu akşam başlıyor!
TEKNOLOJİ

OYUNCULARIN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ!
ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık sözleşme
TEKNOLOJİ

MSB İLE ASELSAN ARASINDA 175,6 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme