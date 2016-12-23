Pokemon GO ile 5 ayda 8.7 milyar kilometre!

7 Temmuz'da yayınlanan ve kısa sürede dünyanın en çok oynanan oyunu haline gelen Pokemon GO, listelerde en popüler uygulama olan Facebook’u bile tahtından etmişti. Oyununun geliştiricisi Niantic Labs, 5 aylık dönemde kullanıcıların kaç kilometre yol yürüdüğü ile ilgili infografik bir video yayınladı.
Yayınlanan verilere göre 5 ay sonucunda oyunu oynayan kullanıcıların, uygulamanın yayınlandığı tarih 7 Temmuz'dan 7 Eylül'e kadar 4.6 milyar, 7 Aralık'a kadar ise 8.7 milyar kilometre yol yürüdüğünü açıklandı. Ulaşılan rakam ile Dünya, Mars, Jupiter, Santürn, Üranüs, Neptün ve Plüton'un yürüyerek geçildiği belirtilirken, toplamda 88 milyar Pokemon yakaladığına da yer verildi.
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