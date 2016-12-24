Hacker’ların dünyası: Watch Dogs 2

Ubisoft’un geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisinden sonra bir değişiklik yapıp Watch Dogs’u yarattığı döneme gidelim. Büyük beklentilerle sunulan fakat kullanıcıların çoğu için hayal kırıklığı olan oyun bana sorarsanız ortalamanın üzerinde, hatta gayet iyiydi. Öte yandan Ubisoft ikinci oyun için dersine sıkı çalışmış gibi duruyor. Özellikle yeni dünya düzenini anlatan intro, son yıllarda izlediğim en müthiş introlardan biri. İlk oyunun ana karakteri Aiden Pearce bu tarz bir oyun için fazlasıyla güçlü bir karakterdi. Hatırlarsınız Altair’in ağır karizması diğer oyunlarda kolay kolay bulunamamıştı. Yeni oyunun ana karakteri Marcus Holloway ise Mr. Pearce’a göre çok daha çalkantılı yapıda. Hack konusunda fazlasıyla yetenekli ana karakterimizin macerası ctOS’tan kendi kimliğini silmesiyle başlıyor. Buralarda oyunun kontrollerini öğreniyor ve alıştırma bölümlerinden sonra San Francisco’ya adım atarak başlıyoruz. Açık dünya şeklindeki oyunda şehrin her bölgesinde farklı farklı olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Ana görevlere, yan görevlere, bounty görevlerine, hacking puanları topladığımız görevlere ya da online coop görevlerine ayrı ayrı girebiliyoruz. İlk oyunda olduğu gibi bu oyunda da türlü outfit seçeneği mevcut. Karakterin atraksiyonlarına gelelim...

İlk oyunun muazzam dramatik ve depresif havasının yanında Watch Dogs 2, aşırı eğlenceli kalıyor. Markus’un yüksek yerlerden atlarken perende attığına, yakın saldırı durumunda yoyosu ile adam dövdüğüne şahit oluyoruz. Özellikle DedSec ile hikâye iyice renkleniyor. 80’lere yapılan göndermeler hayranlık boyutunda. Judas Priest’in Turbo Lover şarkısı ile oyun, sizi en hassas noktanızda vurabilir. Oyunu hem PlayStation 4 hem de PC üzerinde deneyimledim. Intel i7 4770 işlemci ve Nvidia GTX 1080 ekran kartlı sistemimde sorunsuzca çalıştı. Grafiklerin iyileşmiş hali özellikle yeni nesil grafik kartları ile son derece iyi görünüyor. 4K üzerinde de oldukça iyi sonuçlar alındığını duydum. Oynanış ve atmosfer olarak Watch Dogs 2 beklenenin oldukça üzerinde. Beklentileri düşük tutmak da işe yaramış olabilir. Görevlerin eğlenceli ve çok uzun olmayışı eğlenceye olanak tanıyor. Season Pass ile gelecek yeni içerikler konusunda oldukça meraklıyız, bakalım 2017 ve sonrasında Watch Dogs adına nasıl yenilikler olacak... Unutmadan, yan görevleri iyi takip edin, Mr. Pearce ile karşılaşmanız olası. Herkese iyi oyunlar!

YILBAŞI SATIŞLARINI KAÇIRMAYIN!

Yeni yıla sadece bir hafta kaldı. Bu da bizler için Steam, Humble Bundle ve GoG gibi dijital oyun satış platformlarında büyük indirimler anlamına geliyor. Özellikle Steam’in 22 Aralık’ta başlayan indirimleri, 2 Ocak’a kadar geçerliliğini koruyacak. Her indirim döneminde 9 bine yakın oyunun indirime girdiğini yeniden hatırlatmakta fayda var. Bir süredir bekleyip de alamadığınız oyunlar yeni yılda kütüphanenize katılabilir. Ayrıca son dönemde Flash Sale denilen kısa süreli indirimlerden vazgeçen Steam, kullanıcılarının aradığı fırsatı kısa bir süre ile kaçırmamasını sağlıyor. Son olarak, deneysel olarak nitelendirebileceğimiz Steam içinde oynayıp puan topladığınız mini oyunlar da bu satışta olmayacak gibi gözüküyor. Bu tür denemelerden çok verim alamayan Steam, daha stabil bir sistemle karşımızda olacak. Yeni yılda bol oyunlu ve mutlu günler dilerim!

İlker KARAŞ-Asım ÖNER / HT CUMARTESİ