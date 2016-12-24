Microsoft'tan okullara nesnelerin interneti desteği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Özlü, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu başkanlığındaki Microsoft Türkiye heyetini makamında kabul etti. Kansu, Microsoft Türkiye'nin gerçekleştireceği Nesnelerin İnterneti (IoT) projesi hakkında Özlü'ye bilgi vererek, bu konuda destek istedi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Kansu, program kapsamında meslek yüksekokullarına yatırım yapacaklarını belirterek, Nesnelerin İnterneti alanında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.
GAZETE HABERTÜRK
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