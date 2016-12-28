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Uzaylılar bizimle bağlantı mı kurmaya çalışıyor?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:50:25

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    Uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 6 yeni radyo sinyali, bilim dünyasının gündeminde.

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    Geçtiğimiz aylarda uzaydaki bir noktadan 10 sinyal tespit edilmişti, bilim insanları yine aynı bölgeden 6 radyo sinyali alındı.

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    3 milyar ışık yılı öteden gelen radyo sinyallerin kaynağı konusunda henüz net bir bilgi yok ancak bilim insanları bu sinyallerin bölgedeki güneş benzeri bir yıldızdan geldiği olasılığı üzerinde duruyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    BEN UZAYLI OLSAM BU DÜNYAYI İNCELEMİŞ OLSAM ASLA İLETİŞİM FALAN KURMAZDIM
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