Uzaylılar bizimle bağlantı mı kurmaya çalışıyor?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:50:25 | Güncelleme: 10:54:00
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Uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 6 yeni radyo sinyali, bilim dünyasının gündeminde.
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Geçtiğimiz aylarda uzaydaki bir noktadan 10 sinyal tespit edilmişti, bilim insanları yine aynı bölgeden 6 radyo sinyali alındı.
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3 milyar ışık yılı öteden gelen radyo sinyallerin kaynağı konusunda henüz net bir bilgi yok ancak bilim insanları bu sinyallerin bölgedeki güneş benzeri bir yıldızdan geldiği olasılığı üzerinde duruyor.
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Kuşkusuz dünya dışı bir uygarlık ile bağlantı kurulacağı gün insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacak.
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Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı...
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Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var.
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Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.
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Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.
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Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.
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Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.
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Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.
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Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.
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En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.
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Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir.
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Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.
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En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi.
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Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor.