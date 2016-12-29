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TEKNOLOJİ

2017'ye damgasını vuracak teknoloji ürünleri

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:55:59

2016'nın son demlerini yaşadığımız şu günlerde 2016'nın en iyileri haberlerine mutlaka rastlamışınızdır. Peki önümüzdeki yılda teknoloji alanında bizleri neler bekliyor?. İşte 2017'nin merakla beklenen teknoloji ürünleri

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    Nintendo'nun hibrit oyun konsolu Nintendo Switch, Mart 2017'de kullanıcılar ile buluşacak.

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    Microsoft’un arttırılmış gerçeklik gözlüğü Hololens’e Güney Koreli teknoloji devi Samsung’dan rakip geliyor. 2017’nin ilk aylarında gerçekleşicek olan MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen gözlüğün özellikleri hala resmen açıklanmadı.

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    2017, iPhone'un 10'uncu yıl dönünü olacak. Bu nedenle yeni iPhone modeli ile ilgili iddialar da bir o kadar iddialı. Ürünün Eylül 2017'de tanıtılması bekleniyor.

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