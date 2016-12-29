2017'ye damgasını vuracak teknoloji ürünleri

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:55:59 | Güncelleme: 14:58:38
2016'nın son demlerini yaşadığımız şu günlerde 2016'nın en iyileri haberlerine mutlaka rastlamışınızdır. Peki önümüzdeki yılda teknoloji alanında bizleri neler bekliyor?. İşte 2017'nin merakla beklenen teknoloji ürünleri
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Nintendo'nun hibrit oyun konsolu Nintendo Switch, Mart 2017'de kullanıcılar ile buluşacak.
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Microsoft’un arttırılmış gerçeklik gözlüğü Hololens’e Güney Koreli teknoloji devi Samsung’dan rakip geliyor. 2017’nin ilk aylarında gerçekleşicek olan MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen gözlüğün özellikleri hala resmen açıklanmadı.
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2017, iPhone'un 10'uncu yıl dönünü olacak. Bu nedenle yeni iPhone modeli ile ilgili iddialar da bir o kadar iddialı. Ürünün Eylül 2017'de tanıtılması bekleniyor.
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Şimdiden 373 bin ön sipariş alan Tesla'nın yeni modeli Tesla Model 3, satışa çıkmadan Tesla'nın en başarılı ürünü konumuna yükseldi. Bu modelin seri üretimine 2017'Nin ikinci yarısında başlanılacak.
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Bataryası patlayan Note 7'den sonra kendisini affettirmek için kolları sıvuyan Samsung, 2017'de katlanabilir bir akıllı telefon ile karşımıza çıkabilir. Zira Güney Kore merkezli şirket buna imkan veren bir patenti bu yıl aldı.
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Microsoft'un "gelmiş geçmiş en güçlü konsol" olarak lanse ettiği Project Scorpio, 2017'de karşımıza çıkacak.
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Windows 10 Blue Light Filter özelliği ilerleyen aylarda gelecek olan Creators Update ile kullanıma sunulacak.