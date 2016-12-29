Çin'den iddialı hedef: 2020'de Mars'ta olacağız

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:06:29 | Güncelleme: 15:09:08
1
1|12
Çin hızla büyüyen uzay programı konusunda iddialı. 2018 yılına Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapmayı planlayan ülke, önümüzdeki 10 yıl sona ermeden Mars'a ulaşmayı hedefliyor.
2
2|12
Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafında yapılan basın toplantısında hükümetin uzay araştırmaları konusundaki hedefleri açıklandı.
3
3|12
Kurum adına açıklama yapan başkan vekili Wu Yanhua, Pekin’in yörünge ve uçuş planlarıyla ilk Mars taramasını 2020’de gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.
HABERİN DEVAMI
4
4|12
İkinci bir görevde ise kırmızı gezegenden yüzey örnekleri toplama hedefi bulunmakta.
5
5|12
Wu açıklamasında Jüpiter ve uydularına da tarayıcılar göndermeyi planladıklarını açıkladı ve hedeflerinin “2030 yılına kadar Çin’in dünyanın en büyük uzay güçleri arasında yer alması” olduğunu belirtti.
6
6|12
Çin süper güçler arasında uzay yarışında geride kalmış bir devlet. Ülke ilk uydusunu ABD’nin Ay’a insan göndermesinden hemen sonra, 1970 yılında fırlatmıştı.
HABERİN DEVAMI
7
7|12
Fakat geçtiğimiz on yıllar içerisinde eğitim ve araştırma projelerine milyarlarca dolar aktarıldı.
8
8|12
Çin, 2003 yılından bu yana bir uzay yürüyüşü düzenledi, Ay yüzeyine bir bir keşif robotu indirdi ve 20 tonluk bir uzay istasyonuna hazırlık olarak bir uzay laboratuvarı oluşturdu.
9
9|12
Aynı zaman zarfında uzaya 5 araştırma mürettebatı gönderdi ve bu alanda Rusya ve Amerika'dan sonra dünyanın üçüncü ülkesi oldu.
HABERİN DEVAMI
10
10|12
Çinli yetkililer uzay araştırmaları konusunda diğer uluslararası uzay ajanslarıyla artan işbirliğini vurgulamakta. Fakat NASA bu konuda bir istisna.
11
11|12
ABD Kongresi 2011 yılında ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle NASA'nın Çin ile çalışmasını yasaklamıştı.
12
12|12
Yeni başkan Donald Trump’ın Çin hükümetiyle kurduğu gergin ilişkinin bu işbirliğini daha da zorlaştıracağı düşünülüyor.