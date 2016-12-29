BİLİM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

Çin'den iddialı hedef: 2020'de Mars'ta olacağız

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:06:29

  • 1
    1 | 12

    Çin hızla büyüyen uzay programı konusunda iddialı. 2018 yılına Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapmayı planlayan ülke, önümüzdeki 10 yıl sona ermeden Mars'a ulaşmayı hedefliyor.

  • 2
    2 | 12


    Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafında yapılan basın toplantısında hükümetin uzay araştırmaları konusundaki hedefleri açıklandı.

  • 3
    3 | 12

    Kurum adına açıklama yapan başkan vekili Wu Yanhua, Pekin’in yörünge ve uçuş planlarıyla ilk Mars taramasını 2020’de gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300