TEKNOLOJİ
Uzak mesafeli ilişkilere teknolojik çözüm: Sanal öpücük
29 Aralık 2016 Perşembe, 15:14:48 | Güncelleme: 15:19:24
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Uzak mesafeli ilişkiden muzdarip olanlara teknolojik çözüm geldi.
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'Kissenger' isimli aparat sayesinde akıllı telefon ile yapılan görüntülü sohbetler sırasında bir yandan da görüştüğünüz kişiyle öpüşebiliniyor.
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Peki bu ilginç cihaz nasıl çalışıyor?
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Akıllı telefonlara bir koruyucu kılıf gibi takılabilen aksesuar adını 'kiss' (öpücük) ve 'messenger' (mesaj ileten) kelimelerinin harmanlanmasından alıyor.
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Söz konusu aksesuar, mobil uygulama üzerinden karşı taraftaki kişiye güç ve basınç dalgaları yolluyor.
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Bu sayede karşı taraftaki kişi diğer kullanıcının yolladığı öpücüğü yine kendi aksesuarı sayesinde hissedebiliyor.
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Hala geliştirme aşamasında olan ürünün şimdilik sadece demo versiyonu kullanılabiliniyor.
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Şu an için sadece iPhone'lar ile uyumlu olan ürünün önümüzdeki süreçte Android telefonlarla da uyumlu hale getirilmesi bekleniyor.
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