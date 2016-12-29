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Uzak mesafeli ilişkilere teknolojik çözüm: Sanal öpücük

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:14:48

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    Uzak mesafeli ilişkiden muzdarip olanlara teknolojik çözüm geldi.

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    'Kissenger' isimli aparat sayesinde akıllı telefon ile yapılan görüntülü sohbetler sırasında bir yandan da görüştüğünüz kişiyle öpüşebiliniyor.

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    Peki bu ilginç cihaz nasıl çalışıyor?

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