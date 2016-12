Discovery kanalları Turkcell TV+’ta

Turkcell’in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, dünyaca ünlü kanalları kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Turkcell TV+, küresel başarı kazanmış kanallarıyla seçkin içerikler sunan Discovery Networks Grubu’na ait Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını platformuna ekledi.



Her an her yerden TV keyfi sunan Turkcell TV+, yüzlerce film, spor, belgesel, çocuk ve haber kanalını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Turkcell TV+, “Kayıt Etme” özelliği ile programları istenilen zamanda ve istenilen yerde izleme fırsatı verirken, “Geriye Alma” özelliği sayesinde kaçırılan içerikleri izleyicisine sunuyor. Uygulamayı yükleyen kullanıcıların ilk ay ücretsiz deneyimleyebildiği TV+, herkesin kullanımına açık olup Turkcell’lilere TV izlerken kullanabilecekleri mobil internet paketleriyle birlikte sunuluyor.



Discovery’nin Discovery Channel HD, Animal Planet HD, Discovery Science HD, Eurosport 1 HD ve Eurosport 2 HD olmak üzere beş kanalını platformuna ekleyen Turkcell TV+’ın yarısı HD olmak üzere toplam kanal sayısı 120’yi aştı. Discovery Channel en yüksek kalitede gerçeğe dayalı, bilgilendiren, ilham veren ve eğlendiren içerik üretirken Animal Planet dünyanın sevilen vahşi yaşam kanallarından biri olarak dikkat çekiyor. Bilime odaklanan küresel kanal Discovery Science, bilimi günlük yaşantının bir parçası olarak ele alırken Eurosport 1 futbol, bisiklet, motor sporları ve tenis gibi sporları deneyimli yerel yorumcularla günlük olarak canlı yayınlıyor. Eurosport 2 ise Eurosport 1’de yayınlanan en iyi etkinliklerin yan müsabakalarını canlı sunuyor.

