Twitter ve Periscope'da yeni canlı yayın dönemi...

Resmi blogu üzerinden yapılan açıklama ile Twitter ve Periscope üzerinden artık 360 derece video özelliği kullanılarak canlı yayın yapılabilecek ve LIVE 360 rozetiyle işaretlenmiş bir videoda yer alan görüntünün arkasında, üstünde veya altında ne olup bittiği, yayını izleyen kullanıcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek.

Yeni özelliği ilk deneyimleyen kişi Alex Pettitt oldu. Twitter üzerinden yaptığı canlı yayın ile 360 derece video özelliğini gösteren Pettitt, yaklaşık 130 bin kullanıcı tarafından izlendi.

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) December 28, 2016

360 derece canlı yayın yapabilme özelliğinin şu anda küçük bir grup ile test edildiği, 2017'den itibaren ise herkesin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.