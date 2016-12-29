TEKNOLOJİ HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TwitterPeriscope360video
TEKNOLOJİ

Twitter ve Periscope'da yeni canlı yayın dönemi...

Twitter, blogu üzerinden yaptığı açıklama ile hem kendisi hem de sahibi olduğu canlı yayın uygulaması Periscope üzerinden artık 360 derece canlı yayın yapılabileceğini duyurdu

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:19:55 Güncelleme: 16:27:26

Resmi blogu üzerinden yapılan açıklama ile Twitter ve Periscope üzerinden artık 360 derece video özelliği kullanılarak canlı yayın yapılabilecek ve LIVE 360 rozetiyle işaretlenmiş bir videoda yer alan görüntünün arkasında, üstünde veya altında ne olup bittiği, yayını izleyen kullanıcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek.

Yeni özelliği ilk deneyimleyen kişi Alex Pettitt oldu. Twitter üzerinden yaptığı canlı yayın ile 360 derece video özelliğini gösteren Pettitt, yaklaşık 130 bin kullanıcı tarafından izlendi.

360 derece canlı yayın yapabilme özelliğinin şu anda küçük bir grup ile test edildiği, 2017'den itibaren ise herkesin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Twitter'dan son dakika bildirimi
TEKNOLOJİ

Twitter'dan yeni özellik!
Twitter'da Canlı Yayın Dönemi
TEKNOLOJİ

Twitter'da canlı yayın dönemi...
2016'nın en fazla RT alan paylaşımları belli oldu!
TEKNOLOJİ

1.4 milyon retweet aldı!
Twitter'a göre 2016'da neler yaşandı?
TEKNOLOJİ

Twitter'a göre 2016'da...
Richard Moore, Twitter üzerinden sorulan bir soruya cevap verdi!
TEKNOLOJİ

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi'nden mesaj var!
Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı askıya alındı
TEKNOLOJİ

Twitter, hesabını askıya aldı!
2017'ye damgasını vuracak teknoloji ürünleri
TEKNOLOJİ

2017'YE BUNLAR DAMGASINI VURACAK!
Twitter ve Periscope'da yeni canlı yayın dönemi...
TEKNOLOJİ

TWİTTER VE PERİSCOPE'DA YENİ CANLI YAYIN DÖNEMİ...
Periscope 360 derece video desteğine kavuştu
TEKNOLOJİ

PERİSCOPE'DAN YENİ ÖZELLİK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da ne NATO ne de müttefiklerimizin desteğini gördük
TEKNOLOJİ

'EL BAB'DA NE NATO NE DE MÜTTEFİKLERİMİZİN...'
Çin'den iddialı hedef: 2020'de Mars'ta olacağız
TEKNOLOJİ

ÇİN HEDEFİ BÜYÜTTÜ!
Uzak mesafeli ilişkilere teknolojik çözüm: Sanal öpücük
TEKNOLOJİ

UZAK MESAFELİ İLİŞKİLERE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM: SANAL ÖPÜCÜK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme