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PlayStation 4 Turkcell’de

Financell ayrıcalığı ile PlayStation 4 yeni yıla özel 36 ay taksitle sunuluyor

30 Aralık 2016 Cuma, 12:24:44 Güncelleme: 12:25:50

Turkcell, Financell’in avantajlı ödeme planlarıyla hazırladığı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yılda PlayStation sahibi olmak isteyenlere PlayStation 4 500GB modeli 36 aya varan cazip taksit seçenekleriyle tarifeye ek 42,90 TL’den başlayan fiyatlarla Turkcell’de satışa sunuluyor.

Financell markası ile faaliyet gösteren finansman şirketi Turkcell Finansman A.Ş’nin desteğiyle PlayStation 4, Türkiye’de en uygun ödeme seçeneğiyle Turkcell’de satışa sunuluyor. Sony Eurasia garantisiyle PlayStation 4 500GB modeli, yeni yılda PlayStation sahibi olmak isteyenlere tarifeye ek 36 ay taksit imkanı sunarken 12 ve 24 ay taksit seçenekleri de sağlıyor.

PlayStation 4 500GB modelinin yeni imajı ilk PlayStation 4 modelinden %30 daha ince ve %16 daha hafif. HDR görüntü teknolojisi ile olağanüstü bir görsel deneyim sunan yeni PlayStation 4 ile birlikte güncellenmiş dualshock 4 kablosuz kontrol cihazı da bulunuyor. Bu sayede daha görünür hale gelen renkli ışıklı çubuk, oyunları daha iyi kontrol etmeyi sağlıyor. Bu model, bugüne kadar tasarlanan en ergonomik ve sezgisel PlayStation kontrol cihazı olarak biliniyor. PlayStation Plus üyeliği sayesinde “beraber oyun oynama” oturumuna katılarak oyunlar birden fazla kişiyle oynanabiliyor. 

En yeni oyunlar, PlayStation’a özel yapımlar ve en sürükleyici maceralar Türkçe dil desteği ile verilirken, en popüler müzik ve eğlence uygulamalarına da konsol üzerinden ulaşılabiliyor.

Turkcell’in Financell avantajıyla kredi kartsız tarifeye ek sunduğu PlayStation 4 500GB modeli, 12 ay boyunca tarifeye ek 107.38 TL’ye sunulurken 24 ay 58.48 TL veya 36 ay 42.90 TL tarifeye ek ödemelerle satın alınabiliyor.

Teknik Özellikler / Play Station 4 500GB
Ana işlemci: Tek yongalı özel işlemci
CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdek
GPU: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon tabanlı grafik motoru
Bellek: GDDR5 8 GB
Depolama boyutu: 500 GB
Dış boyutlar: Yaklaşık 265 × 39 × 288 mm (çıkıntılı parçalar hariçtir)
Ağırlık: Yaklaşık 2.1 kg
BD/DVD sürücüsü (salt okunur): BD × 6 CAV, DVD × 8 CAV
Giriş/Çıkış: Süper Hızlı USB (USB 3.1 1. Nesil) bağlantı noktası × 2 AUX bağlantı noktası × 1
Ağ: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) ×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth: v4.0
Güç: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Maks. 165 W
Çalışma Sıcaklığı: 5ºC – 35ºC
AV çıkışı: HDMI çıkış bağlantı noktası (HDR çıkışı desteklenir)

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