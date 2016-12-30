Twitter'a “Tweet Düzenleme” özelliği...

Twitter CEO'su Jack Dorsey, kişisel Twitter hesabı üzerinden kullanıcılara 2017'de Twitter'da neler görmek istedikleri ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım binlerce kişi tarafından cevaplanırken, gelen cevaplar arasında en dikkat çeken, tıpkı Facebook ve Instagram'da olduğu yapılan atılan tweet'ler üzerinde düzenleme yapılabilme özelliği oldu.

Gelen cevaplar üzerine Dorsey, en büyük gündem konularından birinin tweet düzenleme özelliği olduğunu, böyle bir güncelleme olursa diğer sosyal mecralarda olduğu gibi yapılan paylaşımların kolay bir şekilde düzenlenemeyeceğini belirtti. Ayrıca bu özelliğin yayınlanması halinde ilk olarak onaylanmış hesaplar üzerinde uygulanacağını, sonrasında ise tüm kullanıcılara açılabileceğini, paylaşımına cevap veren kullanıcılar ile paylaştı.

2017'de düzenleme butonu gelebileceğinin ipuçlarını veren Dorsey'in paylaşımlarından sonra bazı kullanıcılar yapılması istenen güncellemenin; atılan bir tweet retweet yapıldığında, tweet düzenlendikten sonra istenmeyen bir tweet'in hesap üzerinden paylaşılmış olunabileceği ve Twitter'ın diğer sosyal mecralar ile olan entegrasyonda sorunlar yaşanabileceği düşünülüyor.