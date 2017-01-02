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Google "soykırım gerçekleşti mi?" arama sonucuna müdahale etti!

"Soykırım gerçekleşti mi?" arama sorgusunun en iyi arama sonucu artık Neo-Nazi propaganda sitesi olmayacak.

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:10:59 Güncelleme: 11:14:08

Google arama motoru, algoritmasına yönelik yaptığı bir güncellemeyle soykırımla mücadele etti. Irkçılıkta bulunan ve Neo-Nazi yanlısı internet sitesine yönelik yaptırım uygulayan Google, "soykırım gerçekleşti mi?" arama sorgusunun en iyi sonuçlarında artık siteyi göstermeyecek.

Google, birkaç pazar yerinden gelen "soykırım gerçekleşti mi?" arama sonucunun en iyi arama sonucu listesinde göründüğüne dair geri dönüşleri takip ederek, kullanıcıları Amerikan Neo-Nazi grubu Stormfront'un asla soykırım gerçekleşmediğini iddia eden bir makalesine yönlendirdi.

Bir Google sözcüsü The Huffington Post'a yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda algoritmamızda web üzerinde daha kaliteli ve güvenilir içeriklerin sergilenmesine yardımcı olacak iyileştirmeler yaptık. Bu zorlukların üstesinden gelmek için algoritmalarımızı zamanla değiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Algoritma güncellemesi, anti-semitizm içeren makalelerin en iyi arama sonuçlarında listelenmesine müdahale etmekten kaçınmak için bu ayın başlarında verdiği ilk kararı tersine çevirdi.

Google sözcüsü daha önce Gizmodo'ya verdiği demeçte, "Yasadışı içerik, kötü amaçlı yazılım ve web yöneticisi kurallarımızı ihlal etme gibi sınırlı durumlar haricinde, Google arama sonuçlarındaki içeriği kaldırmaz." dedi.

Stormfront'ta yer alan söz konusu makale arama sonuçlarında görünmeye devam ediyor ancak en iyi arama sonuçlarında yer almıyor. Aynı zamanda "soykırım gerçekleşmedi" arama sonucunda, Top Stories (en iyi makaleler) bölümünde üst sıraya doğru yükselmeye devam ediyor.

Google, arama sonucu algoritma yapısını değiştirmek için yapılan çalışmalara veya gelecek yeni güncellemelere dair bilgi vermedi.

Aslında bu, Google'ın yanlışlıkla belirli kullanıcılara rahatsızlık veren sonuçları göstermesi konusunda ilk hata değil. Geçtiğimiz dönemlerde de Google, "Müslümanlar kötü" ve "kadınlar şeytandır" gibi ırkçı, din ve kadın düşmanlığı içeren otomatik tamamlama verilerini de değiştirdi.

Google sözcücü, The Huffington Post'a "Google, kullanıcılara arama sorgularında yüksek kaliteli ve güvenilir sonuçlar sunmak üzerine kurulmuştur. Web'deki hangi sayfaların sorguya en iyi cevabı olduğunu değerlendirmek zor bir sorundur ve sonuçların her zaman doğru olduğunu savunmuyoruz." dedi.

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