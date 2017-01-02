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Türkiye'de nanoteknoloji için ilk adım

Hacettepe Teknokent, özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 20:11:11 Güncelleme: 20:12:36 AA

Hacettepe Teknokent, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması için fizibilite çalışmalarına başladı.

Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gökçeoğlu, projenin başlangıç toplantısında yaptığı konuşmada, nanoteknolojinin bütün sektörlerde geleceğinin olduğunu, bu teknolojideki gelişmeler doğrultusunda daha dayanıklı, hafif, kendi kendini temizleyen ürün ve eşyaların yakın zamanda gündelik hayatta kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Nanoteknolojinin pek çok ülke tarafından desteklendiğine değinen Gökçeoğlu, Türkiye’nin, bu alandaki yetişmiş insan gücünün yetersizliği, farkındalık eksikliği gibi nedenlerle henüz istenen seviyede olmadığını dile getirdi.

Gökçeoğlu, tüm bu ihtiyaçları dikkate alarak özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik olarak Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurma kararı aldıklarını belirtti.

Candan Gökçeoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı ile bu merkez için bir fizibilite çalışması başlatarak ilk adımı attıklarını kaydetti.

AR-GE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız da Hacettepe Üniversitesinin güçlü olduğu ve mevcut nanoteknoloji merkezlerinin faaliyet göstermediği alanlarda projeler geliştirmek ve sanayi ile buluşturmak amacıyla Hacettepe Teknokent Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurma kararı aldıklarını söyledi.

Yılmazyıldız, merkezde, ürüne dönüşecek şekilde Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini ifade etti.

Hacettepe Teknokentin yürüttüğü, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezinin Kurulması İçin Fizibilite Çalışmasının Yapılması Projesi kapsamında, doğru hedefe ulaşılması için bir dizi çalışma yapılacak.

Bu süreçte, Hacettepe Üniversitesinin sağlık, gıda ve enerji alanlarındaki mevcut nanoteknoloji seviyesini daha da güçlendirecek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından ticari ürünler üretilebilmesine olanak sağlayacak merkezin insan kaynağı ve ekipman ihtiyaçları belirlenecek.

Fizibilite çalışmaları kapsamında literatür taraması yapılacak, akademisyenlerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek, çalıştaylar düzenlenecek, diğer nanoteknoloji araştırma merkezleriyle temas kurularak aynı alanlarda çalışma yürütülmesinin önüne geçilecek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki beklenti ve ihtiyaçları belirlenecek.

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