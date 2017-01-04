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Bilim insanlarından dinozorlarla ilgili yeni keşif

Bilim insanları 71 ila 75 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Protoceratops türü dinozor fosili üzerinde yaptıkları çalışmalara sonucu yeni bilgiler keşfetti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:46:28 Güncelleme: 00:49:09 AA

Bilim insanları dinozor embriyolarının yumurta içindeki olgunlaşma süresinin aynı familyanın devamı olduğu düşünülen kuşlardan en az dört kat daha uzun sürdüğünü tespit etti.

ABD'nin Florida Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, Moğolistan'da bulunan ve 71 ila 75 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Protoceratops türü dinozor fosili üzerinde yaptıkları incelemede yumurta içindeki diş gelişiminin en az 83 günlük bir kuluçka sürecine işaret ettiğini belirledi.

Diğer dinozorlardan çok daha küçük olan ve ortalama bir koyun büyüklüğündeki Protoceratops yavrularının yumurtadan çıkmasının üç ayı bulduğuna işaret eden araştırmacılar, elde edilen bulguların dinozorların uzun bir kuluçka süresine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bu arada Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan 76 milyon yıllık Hypacrosaurus fosilinde yapılan incelemede 10 metre uzunluğundaki ördek gagalı dinozorun, yumurtadan çıkmasının 171 günü bulduğu belirlendi. Günümüzde yaşayan en iri kuş olan deve kuşunun yumurtadan çıkması 42 gün, tavukların kuluçka süresi ise ortalama 21 gün sürüyor.

Araştırmanın başyazarı Gregory M. Erickson, kuluçka sürelerinin uzunluğunun, dinozorların dünyaya çarpan asteroidin yarattığı çevre felaketinden sonra neden hayatta kalamadığını açıklayabileceğine dikkati çekti.

Erickson, "Dinozorlar müsrifçe enerji harcayan yaratıklar. Hem iri boyutlu hem de sıcak kanlılar. Öte yandan en küçük dinozorun bile olgunlaşması, kuluçka süresi dahil en az bir yılı buluyor. Bu yüzden asteroid dünyaya çarptığında dinozorlar kendilerini çok dezavantajlı bir durumda buldular ve sonları kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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