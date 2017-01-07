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CES’te öne çıkan yeni teknolojiler

05 Ocak 2017 Perşembe, 01:44:53

ABD Las Vegas’ta devam eden Consumer Electronics Show (CES) teknoloji fuarında ilginç teknolojiler öne çıktı

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    Chrysler’den selfie çeken otomobil:

    Chrysler’in tanıttığı konsept otomobil Portal’ın hem ön hem de arka kapıları sürgülü bir sistemle açılıyor. Elektrikle çalışan otomobil, yolcularının yüzlerini tanıyabiliyor.

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    Portal biyometrik doğrulama özelliğiyle yolcuların seslerini de tanıyabiliyor. Üç oturma koltuğu bulunan Chrysler Portal tasarımı ile SUV modelleri andırıyor.

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    Otomobilin içinde selfie kamerası bulunuyor ve arka koltukta oturan yolcular önlerindeki ekranlardan yolculuklarıyla ilgili gerekli bilgileri girebiliyor. Portal, önceden gerekli bilgilerini aldığı yolcuların seyahat planlamalarına öneriler getirerek yardımcı olabiliyor.

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