CES’te öne çıkan yeni teknolojiler

46 | 47

Snapdragon 835 enerji tüketimini düşürecek

Qualcomm Technologies’ten yapılan açıklamada Snapdragon 835’in akıllı telefonlar, başa takılan VR/AR ekranlar, IP kameralar, tabletler, mobil PC’ler ve Win32 uygulama desteği ile birlikte Android ve Windows 10 gibi çeşitli işletim sistemleri ile çalışan diğer tüketici cihazların dahil olduğu üst seviye tüketici cihazlar için yeni nesil eğlence deneyimini ve bağlantılı bulut servislerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Mahmut SANCAK / GAZETE HABERTÜRK