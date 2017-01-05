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Dijital dünya güle oynaya 1.7 trilyon doları aştı

05 Ocak 2017 Perşembe, 01:44:53

Her yıl ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES teknoloji fuarı bu yıl 50’nci yaşını kutlayacak. Tüm dünyadan toplam 165 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda akıllı yazılımlar öne çıkacak

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    Yılın ilk büyük teknoloji fuarı olan Consumer Electronics Show (CES) bugün ABD’nin Las Vegas kentinde kapılarını açıyor. 

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    Tüketici elektroniği başta olmak üzere akıllı otomobiller ve akıllı yazılımları da kapsayan fuar 5-8 Ocak tarihleri arasında teknoloji hayranlarını karşılayacak. 150 ülkeden toplam 165 bin kişinin beklendiği etkinlikte 3 bin 800 şirket sektörün en son ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

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    Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden gelen 600 start-up kuruluşu da uluslararası arenada görücüye çıkacak. Diğer yandan CES’in bu yıl 50’nci yaşını kutlayacak olması nedeniyle etkinlik ABD’li medya kuruluşlarının yanı sıra dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. 

     

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