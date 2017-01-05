Dijital dünya güle oynaya 1.7 trilyon doları aştı

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Bu nedenle etkinlik kapsamında fuarın 50 yıllık tarihi de sık sık gündeme gelecek. Persistence Market’in araştırmalarına göre her yıl dev adımlarla büyüyen eğlence elektroniği piyasasının 2016’da 1.7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 2020’de ise bu rakam 3 trilyon doları geçecek.