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App Store yeni yılın ilk gününde rekorları alt üst etti!

App Store için 2016 hem geliştiriciler hem de müşteriler açısından olağanüstü bir yıl oldu ve 2017 de harika bir başlangıç yaptı.

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:50:05 Güncelleme: 18:33:36

App Store için 2016 hem geliştiriciler hem de müşteriler açısından rekorla tamamlandı ve 2017 de çarpıcı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz on iki ay içinde geliştiriciler, şimdiye kadarki en büyük iOS sürümü olan iOS 10’un ve en gelişmiş Apple donanımlarının yeni özelliklerini kullanarak Apple müşterileri için önemli uygulama deneyimleri yarattılar.

* 155 ülkede hizmet veren App Store şu anda 2,2 milyon uygulama sunuyor. Bu da geçtiğimiz yıla göre %20 daha fazla uygulama demek.

* Bu yıl içinde iMessage için de bir App Store açarak iPhone ve iPad kullanıcılarına 21.000’den fazla iMessage uygulaması sunuldu.

* iOS 10’un kullanıma sunulmasıyla birlikte, iPhone ve iPad müşterileri şimdi mesaj göndermek, birini geri aramak, fotoğraf aramak, araç bulmak, ödeme yapmak ve hatta bir antrenmana başlamak, bu antrenmanı durdurmak veya duraklatmak için Siri’yi kullanabiliyorlar. Hepsini uygulama içinden yapabiliyorlar.

* App Store’un abonelik geliri 2015’e göre %74 artarak 2,7 milyar dolara ulaştı.

2016’ya veda edip yeni yıla merhaba derken, Apple müşterileri Apple geliştirici topluluğunun rekorlar kırmasına da yardımcı oldu. İşte öne çıkan bazı başlıklar: 

* 2017 Yılbaşı Günü 240 milyon dolarlık satış rakamıyla App Store’un bugüne kadar en fazla satış yaptığı gün oldu.

* Geliştiriciler 2016’da 20 milyar dolar kazandı. Bu 2015’e göre %40’lık bir artış demek.

* Super Mario Run, hem Noel’de hem Yılbaşı Günü en fazla indirilen oyun oldu.

* Super Mario Run ve Pokemon Go, 2016 yılının tüm dünyada en fazla indirilen 10 oyunu arasında yer aldı. En fazla indirilen oyun ise Pokemon Go oldu.

* ABD, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık en çok kar getiren global pazarlar oldu ve Çin pazarı bir yıl içinde %90 büyüdü.

* En çok kazanan geliştiriciler Çin, Finlandiya, Japonya, ABD ve Birleşik Krallık’tan çıktı. Çin’deki Tencent ve NetEase şirketleri ilk iki sırayı alırken, onları Finlandiya merkezli Supercell takip etti.

* App Store ayrıca, World Wildlife Fund ve (RED) ile birlikte iki kampanya başlattı: Apps for Earth ve Games for (RED). Bu kampanyalar, tüm dünyadaki müşterilerin kolayca gezegenimizdeki yaşamın korunmasına yardımcı olarak ve AIDS ile mücadeleye katılarak fark yaratmalarını sağladı. Bu kampanyalara katılan geliştiricilerin oluşturdukları özel içerikler, bu iki kuruluşun toplam 17 milyon dolar toplamalarına yardımcı oldu.

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