İnternetinizin asla kesilemeyeceği ülke Küba!

06 Ocak 2017 Cuma, 15:23:58 | Güncelleme: 16:09:45
İnternetin sıkıntılı olduğu ülkelerden biri olan Küba'da insanlar, vakitlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon ve tabletleriyle, kablosuz internet ağı noktalarında geçiriyor
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Business Insider'in haberine göre 2014 yılında Küba hükümeti, ülkenin 237 noktasında kablosuz internet ağı hizmeti vermeye başladı.
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11 milyon nüfuslu ülkede interneti kullanmak tam bir çile. Hükümet, yaşanan bu sorunun ABD'nin uyguladığı ambargodan kaynaklı olduğunu iddia ediyor.
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Küba'ya gittiğinizde havalimanlarında bulunan ETSECA ofislerinden 2 dolar (7tl) karşılığında Nauta adı verilen kartlardan satın alarak internete girebilmeniz mümkün. Fakat fazla bir beklentiniz olmasın, çünkü Küba dünyanın en yavaş internet ağına sahip ülkelerinden birisi.
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ETSECA ofislerindeki internet kartı kuyruğuna girmek istemiyorsanız bu konuda farklı çözümler de mevcut.
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Küba'da herhangi bir otelin lobisine gidip sıra beklemeden internet kartı alabiliyorsunuz. Fakat bu oteller, restoranlarından yiyecek veya içecek almanızı isteyebiliyor.
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Kablosuz internet ağının bulunduğu lokasyonlarda, internet kartını 3 dolara satan fırsatçılar da bulabilirsiniz.
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Bunun dışında yine kablosuz ağ lokasyonlarında özel internet ağı açan kullanıcıları da bulabilmeniz mümkün. 1 dolar karşılığında ağına bağlanıp çevrimiçi olabilirsiniz.
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EN HIZLI İNTERNET HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE SIRALAMADA KAÇINCI?