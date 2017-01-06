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İnternetinizin asla kesilemeyeceği ülke Küba!

06 Ocak 2017 Cuma, 15:23:58

İnternetin sıkıntılı olduğu ülkelerden biri olan Küba'da insanlar, vakitlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon ve tabletleriyle, kablosuz internet ağı noktalarında geçiriyor

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    Business Insider'in haberine göre 2014 yılında Küba hükümeti, ülkenin 237 noktasında kablosuz internet ağı hizmeti vermeye başladı.

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    11 milyon nüfuslu ülkede interneti kullanmak tam bir çile. Hükümet, yaşanan bu sorunun ABD'nin uyguladığı ambargodan kaynaklı olduğunu iddia ediyor.

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    Küba'ya gittiğinizde havalimanlarında bulunan ETSECA ofislerinden 2 dolar (7tl) karşılığında Nauta adı verilen kartlardan satın alarak internete girebilmeniz mümkün. Fakat fazla bir beklentiniz olmasın, çünkü Küba dünyanın en yavaş internet ağına sahip ülkelerinden birisi.

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