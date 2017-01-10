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Dış ticaret firmalarına sahte e-posta uyarısı

Dış ticaret firmalarının bilgisayarlarına giren dolandırıcıların, firmaların tahsilat yapacakları müşterileri tespit ettikten sonra onlara firma çalışanı gibi mail atarak paranın kendi hesaplarına yatırılmasını sağladığı açıklandı

10 Ocak 2017 Salı, 14:30:00 Güncelleme: 14:32:03 AA

Dış ticaret firmaları, sahte e-postalarla dolandırıcılığa karşı uyarıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamada, dış ticaret firmalarının bilgisayarlarına "hacker" gibi giren dolandırıcıların firmaların alacağı paraları kendi hesabına yönlendirdiği belirtildi.

Dolandırıcıların, bilgisayarlarına girdikleri firmaların mal sattığı ve tahsilat yapacakları müşterileri tespit ettikten sonra onlara firma çalışanı gibi e-posta atarak paranın, verdikleri banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı ifade edilen açıklamada, borçlu firmanın da e-postanın alacaklı firmadan geldiği düşüncesiyle ödemeyi yeni verilen hesaba yapabildiği, bu durumun firmaları mağdur ettiği kaydedildi.

Üyelerini bu tür dolandırıcılıklara karşı uyaran EİB, son dönemde sahte e-posta ile dolandırıcılıkla ilgili üyelerinden şikayetler aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Son dönemde online dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde artış yaşandı. Söz konusu dolandırıcılık dış ticaret yapan firmaların başına geldiğinde sahtekarlığı yapanlar çoğunlukla yurtdışından bu işlemleri yaptıkları için yakalanmaları ve mağduriyetin giderilmesi daha da zor hale geliyor. İhracatçı firmalar bu tür mağduriyetler yaşamamaları için dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerini almalı.

Dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması gerekir, hesap numarası değişikliği bildiren e-posta mesajlarında gönderen kısmının dikkatle incelenmesi şart. En önemlisi bu tür taleple karşılaşıldığında ihracatçılarımız müşteriler ile ayrıca teyitleşmelerini, müşterilerini de sözlü teyitleşme olmadan ödeme yapmamaları konusunda uyarmalarını öneriyoruz. Müşteri firma ile imzalanan ve IBAN hesap bilgisi içeren tüm sözleşme ve evrakların e-posta yerine kargo, posta, faks ile gönderilmesi, büyük önem arz ediyor."

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