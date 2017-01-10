Apple Airpods'u bulan uygulamayı kaldırdı

10 Ocak 2017 Salı, 16:11:28 | Güncelleme: 17:18:21
ABD merkezli teknoloji devi Apple iPhone 7 modelleriyle birlikte gelen kablosuz kulaklıkların kullanıcıları tarafından telefonu bulmasını sağlayan Airpods uygulamasını kaldırdı
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 7 sahiplerini üzecek bir hamle yaptı.
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Biliyoruz ki kablosuz kulaklık özelliği iPhone 7 serisi ile birlikte gelmişti.
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Apple bu kablosuz kulaklıkların bulunmasını sağlayan uygulamayı App Store'dan kaldırdı.
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Kablosuz ve pahalı olması nedeniyle bu kulaklıkların kaybolması büyük sorun.
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Bu konuda kullanıcılara yardımcı olmak için geliştirilen 'Finder for AirPods' isimli uygulama Bluetooth sinyallerini takip ederek, sinyal gücüne göre kullanıcılara kulaklıkların nerede olduğunu gösteriyordu.
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3.99 dolar fiyatı olan uygulamayı telefonlarına yükleyen kullanıcılar parayı geri alabilecek.