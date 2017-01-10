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Apple Airpods'u bulan uygulamayı kaldırdı

10 Ocak 2017 Salı, 16:11:28

ABD merkezli teknoloji devi Apple iPhone 7 modelleriyle birlikte gelen kablosuz kulaklıkların kullanıcıları tarafından telefonu bulmasını sağlayan Airpods uygulamasını kaldırdı

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    ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 7 sahiplerini üzecek bir hamle yaptı.

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    Biliyoruz ki kablosuz kulaklık özelliği iPhone 7 serisi ile birlikte gelmişti.

     

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    Apple bu kablosuz kulaklıkların bulunmasını sağlayan uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 14 dakika önce
    kötü
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